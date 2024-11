Publication du rapport Q3 de Dechert Antitrust Merger Investigation Timing Tracker (DAMITT)

BRUXELLES, 5 novembre 2024 /PRNewswire/ --

Faits marquants de l'Union européenne :

Avec seulement huit enquêtes importantes sur des fusions conclues jusqu'à présent en 2024, la CE continue d'être en retard par rapport à la moyenne des neuf premiers mois de l'année.





Les affaires de recours en phase I deviennent peu à peu un élément du passé, puisqu'elles ne représentent qu'un pour cent de l'ensemble des affaires en phase I.





La proportion d'opérations abandonnées augmente dans l'UE, atteignant 25 % du total des enquêtes significatives sur les fusions pour la première fois depuis 2011.





La durée moyenne des cas de la phase I avec remèdes et de la phase II reste élevée, malgré des signes d'amélioration pour les cas de la phase II.





Le rejet par la CJCE de l'approche de la CE concernant l'article 22 ouvre une nouvelle ère d'incertitude pour les parties à la fusion, la CE comptant sur les États membres pour utiliser leurs pouvoirs d'appel afin de permettre les renvois.

