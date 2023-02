Qonto vertrouwt op het orkestratieplatform van Qover voor zijn nieuwe kaartverzekeringsaanbod

Zakelijke financieringsoplossing Qonto heeft InsurTech Qover aangetrokken om zijn ingebouwde verzekeringsprogramma voor kaarthouders te vereenvoudigen.

De technologische orkestratie van Qover stroomlijnt de verzekeringsactiviteiten van Qonto.

Kaarthouders hebben toegang tot verschillende niveaus van reis-, fraude- en artikelbescherming om met vertrouwen hun bedrijf te beheren.

BRUSSEL, 7 februari 2023 /PRNewswire/ -- De toonaangevende Europese zakelijke financieringsoplossing Qonto werkt samen met embedded insurance orchestration provider Qover om zijn verzekeringsactiviteiten te stroomlijnen.

Het modulaire embedded insurance orchestration platform van Qover stelt bedrijven als Qonto in staat om verzekeringsproducten op maat te integreren voor een betere gebruikerservaring, terwijl het programmabeheer wordt vereenvoudigd dankzij transparante claimgegevens.

Het nieuwe verzekeringsprogramma is ontworpen op basis van echte input van de klanten van Qonto - grotendeels kleine en middelgrote ondernemingen en freelancers. Alle 350.000+ bedrijven in Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië hebben nu toegang tot verschillende niveaus van reis-, fraude- en aankoopbescherming, afhankelijk van hun betaalkaart .

"We zijn blij dat we samen met Qover het nieuwe kaartverzekeringsaanbod voor onze klanten kunnen lanceren", zegt Albertine Lecointe, VP Strategie bij Qonto. "Als klantgericht bedrijf streven we ernaar onze klanten de beste oplossingen te bieden. Het integreren van het Qover-aanbod is naadloos en eenvoudig, terwijl het veel waarde creëert voor onze klanten."

"We zijn verheugd om samen te werken met iemand die dezelfde tech-gedreven aanpak deelt", zegt Quentin Colmant, CEO & medeoprichter van Qover. "We streven er allebei naar om verzekeringen eenvoudig en transparant te maken voor Qonto als bedrijf en hun klanten. De modulariteit van ons embedded insurance orchestration platform betekent dat Qonto zelf kan bepalen welke verzekeringsdiensten ze nodig hebben - van advies over het juiste product tot het stroomlijnen van operaties tot het leveren van duidelijke prestatiegegevens om de voortgang van hun programma te volgen. Ik ben hoopvol gestemd over hoe deze samenwerking zich verder zal ontwikkelen."

Over Qover

Qover is een InsurTech die volledig op maat gemaakte dekking toevoegt aan de digitale ervaring van een bedrijf, waardoor de groeimogelijkheden toenemen en de verzekeringskosten dalen naarmate het bedrijf groeit.

Het pan-Europese embedded insurance orchestration platform van Qover biedt naadloze digitale verzekeringservaringen aan meer dan 2,5 miljoen gebruikers in 32 verschillende landen en werkt samen met langdurige partners als Revolut, Monese, Rewire en vele anderen.

Over Qonto

Qonto is de toonaangevende Europese zakelijke financieringsoplossing. Het vereenvoudigt alles van dagelijks bankieren en financieren tot boekhouden, factureren en uitgavenbeheer. Met zijn snelle en innovatieve product, zeer responsieve klantenservice en transparante prijzen geeft Qonto het MKB en freelancers energie zodat ze meer kunnen bereiken.

