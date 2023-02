Qonto choisit la plateforme d'orchestration de Qover pour sa nouvelle offre d'assurance carte

La solution de gestion financière européenne Qonto a fait appel à l'AssurTech Qover pour simplifier son programme d'assurance embarquée pour les titulaires de cartes.

La technologie d'orchestration de Qover facilite ainsi le processus d'assurance de Qonto.

Les détenteurs de cartes ont accès à différents niveaux de protection pour les voyages, la fraude et les achats afin de gérer leurs affaires en toute confiance.

BRUXELLES, 7 février 2023 /PRNewswire/ -- Qonto , le leader européen de la gestion financière des entreprises, s'est associée au spécialiste de l'orchestration d'assurance embarquée Qover pour optimiser son programme d'assurance.

La plateforme modulaire de Qover permet aux entreprises comme Qonto d'intégrer des produits d'assurance sur mesure offrant ainsi une meilleure expérience utilisateur, tout en simplifiant la gestion des programmes grâce à des données transparentes sur les sinistres.

Le nouveau programme d'assurance a été conçu à partir de données réelles fournies par les clients de Qonto - en grande partie des PME et des indépendants. Plus de 350 000 entreprises en France, en Allemagne, en Espagne et en Italie ont désormais accès à différents niveaux de protection pour les voyages, la fraude et les achats, en fonction de leur carte de paiement .

" Nous sommes heureux de lancer cette nouvelle offre d'assurance carte à nos clients en collaboration avec Qover ", déclare Albertine Lecointe, VP Strategy chez Qonto. " En tant qu'entreprise centrée sur le client, nous nous efforçons d'offrir les meilleures solutions à nos clients. L'intégration de l'offre de Qover est transparente et facile, tout en créant beaucoup de valeur pour nos clients. "

" Nous sommes ravis de nous associer à une entreprise qui partage la même approche basée sur la technologie", déclare Quentin Colmant, CEO et cofondateur de Qover. " Nous nous efforçons de rendre l'assurance simple et transparente autant pour Qonto que pour leur clients. La modularité de notre plateforme signifie que Qonto peut choisir les services d'assurance dont il a besoin, comme recevoir des conseils produits,optimiser les opérations ou encore de fournir des données de performance claires pour suivre la progression de son programme. Je suis très confiant quant à l'évolution de cette collaboration. "

Voir le communiqué complet ou téléchargez les médias du communiqué.

À propos de Qover

Qover est une AssurTech qui construit des couvertures entièrement personnalisées à l'expérience digitale d'une entreprise, augmentant ainsi ses possibilités de croissance et diminuant le coût de l'assurance à mesure que l'entreprise se développe.

La plateforme d'orchestration d'assurance embarquée paneuropéenne de Qover fournit des expériences d'assurance digitale transparentes à plus de 2,5 millions d'utilisateurs dans 32 pays différents, et collabore avec des partenaires de longue date comme Revolut, Monese, Rewire et bien d'autres.

À propos de Qonto

Qonto est le leader européen de la gestion financière des entreprises. Qonto simplifie le quotidien bancaire, le financement, la comptabilité et la gestion des dépenses des PME et des indépendants. Avec son produit rapide et innovant, son service client très réactif et ses prix transparents, Qonto leur donne ainsi le coup de boost qui leur permet de se développer davantage.

Contact :

Alex Vickery

[email protected]

SOURCE Qover