QS onthult de beste steden ter wereld voor studenten

Bijna 90% is minder betaalbaar geworden, volgens QS

LONDEN, 29 juni 2022 /PRNewswire/ -- QS Quacquarelli Symonds, mondiale analisten op het gebied van hoger onderwijs, heeft vandaag de 10de uitgave van de QS Best Student Cities-ranglijsten gepubliceerd, waardoor studenten 140 belangrijkste onderwijsbestemmingen, inclusief 30 nieuwe inzendingen, kunnen vergelijken. Londen behoudt zijn status als 's werelds beste studentenstad voor de vierde opeenvolgende editie. München (2de=) deelt zijn zilveren medaille met Seoul (2de=). Zürich (4de) en Melbourne (5de) komen in de top 5, terwijl Edinburgh (10de) de top 10 binnenkomt.

Methodologie: QS rangschikt steden met een bevolking van ten minste 250.000, en met ten minste twee universiteiten die deel uitmaken van de QS World University Rankings. De rangschikking biedt een goed inzicht in het gevoel van zowel aspirant- als oud-studenten, met meer dan 98.000 antwoorden op enquêtes die bijdragen aan de Aantrekkelijkheid (potentiële studenten) en het Studentenbeeld (voormalige studenten).

2023 2022 Plaats 1 1 Londen 2= 2 München 2= 3= Seoul 4 7 Zürich 5 6 Melbourne 6 5 Berlijn 7 3= Tokio 8 9= Parijs 9 8 Sydney 10 12 Edinburgh 11 9= Boston 12 15 Hong Kong 13 17 Singapore 14 9= Montreal 15 13 Toronto 16 14 Wenen 17 19= Osaka 18 16 New York 19 19= Lausanne 20 18 Vancouver

De eerste plaats van Londen wordt ondersteund door:

de hoge concentratie van universiteiten van wereldklasse in de stad; ze behaalt 's werelds op één na beste score in de Ranglijst -indicator.

-indicator. Zeer positieve feedback van studenten die in de stad hebben gestudeerd: de stad scoort 98,5/100 voor Studentenbeeld , een resultaat dat alleen door Berlijn wordt verbeterd.

, een resultaat dat alleen door Berlijn wordt verbeterd. Uitstekende carrièrekansen voor afgestudeerden: de stad komt op de vierde plaats in de Carrièremogelijkheden -indicator, met een score van 92,7/100.

-indicator, met een score van 92,7/100. De mate van openheid voor internationale studenten, met de op twee na beste score ter wereld (94,9/100) voor Studentenmix.

Ben Sowter, Senior QS VP, zei: "antwoorden op onze onderzoeken van studenten die in Londen hebben gestudeerd, maken duidelijk dat die stad uitstekende culturele, economische en educatieve mogelijkheden biedt. Met twee van de tien beste universiteiten ter wereld in de stad, is ze een wereldleider op het gebied van onderwijs. Het is verontrustend dat steden op grond van de metingen van QS over het algemeen minder betaalbaar worden voor studenten, waarbij bijna 90% minder goed scoort op onze Betaalbaarheids-index."

Andere hoogtepunten:

Groot-Brittannië , Duitsland en Australië zijn elk de thuisbasis van twee van de tien beste studentensteden ter wereld.

, zijn elk de thuisbasis van twee van de tien beste studentensteden ter wereld. Parijs stijgt naar de achtste plaats. Barcelona (31 ste ) is de best scorende stad van Spanje.

stijgt naar de achtste plaats. (31 ) is de best scorende stad van Spanje. Canada heeft drie top 20 studentensteden, terwijl de VS, Japan en Zwitserland er elk twee hebben.

heeft drie top 20 studentensteden, terwijl de VS, en Zwitserland er elk twee hebben. De belangrijkste steden van de VS zijn Boston (11 de ) en New York (18 de ).

zijn (11 ) en (18 ). Alle 18 Amerikaanse steden laten een daling zien op de Betaalbaarheids -indicator.

-indicator. Los Angeles en Kuala Lumpur breken door naar de top 30.

en breken door naar de top 30. Seoul (2 e ) is de hoogst genoteerde stad van Azië .

(2 ) is de hoogst genoteerde stad van . China's (vasteland) hoogst genoteerde stad is Beijing (29 ste )

(vasteland) hoogst genoteerde stad is (29 ) India verdubbelt zijn vertegenwoordiging. Mumbai (103 de ) heeft de hoogste plaats.

verdubbelt zijn vertegenwoordiging. (103 ) heeft de hoogste plaats. In Latijns-Amerika is Buenos Aires de beste studentenstad (23 ste )

is de beste studentenstad (23 ) Sao Paulo (86 ste ) en nieuwe binnenkomer Rio de Janeiro (121 ste ) zijn de genoteerde steden van Brazilië .

(86 ) en nieuwe binnenkomer (121 ) zijn de genoteerde steden van . Afrika 's beste stad voor studenten is Kaapstad (78 ste ).

's beste stad voor studenten is Kaapstad (78 ). Dubai (51 ste ) is de hoogst genoteerde stad in het Midden-Oosten .

(51 ) is de hoogst genoteerde stad in het . De snelst groeiende steden zijn Almaty (75ste), Abu Dhabi (71ste) en Ankara (77ste).

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1503776/QS_Logo.jpg

SOURCE QS Quacquarelli Symonds