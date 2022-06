QS révèle les meilleures villes du monde pour les étudiants

Près de 90 % sont devenues moins abordables, selon QS

LONDRES, 29 juin 2022 /PRNewswire/ -- QS Quacquarelli Symonds, analystes mondiaux de l'enseignement supérieur, a publié aujourd'hui la 10ème édition du classement QS Best Student Cities , qui permet aux étudiants de comparer 140 destinations éducatives de premier plan, dont 30 nouvelles entrées. Londres conserve son statut de meilleure ville étudiante au monde pour la quatrième édition consécutive. Munich (2ème =) partage sa médaille d'argent avec Séoul (2ème =). Zurich (4ème) et Melbourne (5ème) entrent dans le top 5 tandis qu'Edimbourg (10ème) rejoint le top 10.

Méthodologie : QS classe les villes d'au moins 250 000 habitants et comptant au moins deux universités dans le classement mondial des universités QS. Le classement offre un aperçu puissant des sentiments des étudiants potentiels et des anciens étudiants, avec plus de 98 000 réponses à l'enquête contribuant aux indices Desirability (futurs étudiants) et Student View (anciens étudiants).

2023 2022 Ville 1 1 Londres 2= 2 Munich 2= 3= Séoul 4 7 Zurich 5 6 Melbourne 6 5 Berlin 7 3= Tokyo : 8 9= Paris 9 8 Sydney 10 12 Édimbourg 11 9= Boston 12 15 Hong Kong : 13 17 Singapour : 14 9= Montreal 15 13 Toronto 16 14 Vienna 17 19= Osaka 18 16 New York 19 19= Lausanne 20 18 Vancouver

Le leadership de Londres est soutenu par :

Sa forte concentration d'universités de classe mondiale ; il obtient le deuxième meilleur score au monde dans l'indicateur Classements .

. Des retours très positifs de la part des étudiants qui ont étudié dans la ville : elle obtient un score de 98,5/100 pour Student View , un résultat surpassé uniquement par Berlin .

, un résultat surpassé uniquement par . Opportunités de carrière exceptionnelles pour les diplômés : elle se classe quatrième dans la métrique de l' activité de l'employeur , avec un score de 92,7/100.

, avec un score de 92,7/100. Son haut niveau d'ouverture aux étudiants internationaux, qui lui permet d'obtenir le cinquième meilleur score mondial (94,9/100) pour Student Mix.

Ben Sowter, vice-président principal de QS, a déclaré : « Les réponses à nos enquêtes auprès des étudiants qui ont étudié à Londres montrent clairement qu'elle offre des opportunités culturelles, économiques et éducatives exceptionnelles. Avec deux des dix meilleures universités du monde situées dans la ville, elle reste un centre éducatif de premier plan au monde. De manière inquiétante, les villes deviennent globalement moins abordables pour les étudiants selon les mesures de QS, avec une baisse d'un peu moins de 90 % dans notre indicateur d'abordabilité. »

Autres faits saillants :

Le Royaume-Uni , l 'Allemagne et l' Australie comptent chacune deux des dix meilleures villes étudiantes au monde.

, l et l' comptent chacune deux des dix meilleures villes étudiantes au monde. Paris monte à la huitième place. Barcelone (31ème) est la première ville d'Espagne.

monte à la huitième place. (31ème) est la première ville d'Espagne. Le Canada compte trois des 20 meilleures villes étudiantes, tandis que les États-Unis, le Japon et la Suisse en ont deux chacun.

compte trois des 20 meilleures villes étudiantes, tandis que les États-Unis, le Japon et la Suisse en ont deux chacun. Les villes américaines les mieux classées sont Boston (11ème) et New York (18ème).

les mieux classées sont (11ème) et (18ème). Toutes les 18 villes américaines classées déclinent dans l'indicateur d' abordabilité .

. Los Angeles et Kuala Lumpur entrent dans le top 30.

et entrent dans le top 30. Séoul (2ème) est la ville la mieux classée d' Asie .

(2ème) est la ville la mieux classée d' . La première entrée en Chine (Continentale) est Pékin (29ème)

(Continentale) est Pékin (29ème) L' Inde double sa représentation. Mumbai (103ème) est la mieux classée.

double sa représentation. (103ème) est la mieux classée. La première destination étudiante d' Amérique latine est Buenos Aires (23ème)

est (23ème) Sao Paulo (86ème) et la nouvelle entrée Rio de Janeiro (121ème) sont les villes classées du Brésil .

(86ème) et la nouvelle entrée (121ème) sont les villes classées du . La première ville d' Afrique pour les étudiants est Cape Town (78ème).

pour les étudiants est (78ème). Dubaï (51ème) est la ville la mieux classée du Moyen-Orient .

. Les villes à la croissance la plus rapide sont Almaty (75ème), Abou Dhabi (71ème) et Ankara (77ème).

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1503776/QS_Logo.jpg

SOURCE QS Quacquarelli Symonds