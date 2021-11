Radiaction Medical onthult op RSNA 2021 een innovatieve oplossing voor bescherming tegen straling

en laat daarmee zien dat het hele medische team tijdens op fluoroscopie gebaseerde procedures voor meer dan 92% beschermd zijn

TEL AVIV, Israël, 26 november 2021 /PRNewswire/ -- Radiaction Medical ("Radiaction"), een bedrijf in medische apparatuur, lanceert zijn bedrijfsvoering in de VS met een eerste demonstratie van zijn innovatieve oplossing voor bescherming tegen straling, die hele medische teams beschermt tegen strooistraling in interventiekamers.

Radiaction zal aanwezig zijn op de jaarlijkse conferentie, genaamd Radiological Society of North America ("RSNA"), in het McCormick Place, Chicago, stand # 6949, 28 november t/m 2 december 2021. Bezoekers zijn welkom om kennis te maken met de technologie en de voordelen ervan en om een live demonstratie en een interactieve multimediapresentatie bij te wonen.

Radiaction zorgt voor een revolutie op het gebied van stralingsbescherming door de lancering van de momenteel enige oplossing die al het medisch personeel tijdens op fluoroscopie gebaseerde procedures voor meer dan 92% bescherming tegen strooistraling biedt, zonder de procedurele workflow in gevaar te brengen. Klinische ervaring in de praktijk heeft aangetoond dat de strooistraling in de hele behandelkamer met 91% afneemt bij interventiecardiologie en met 93% afneemt bij elektrofysiologische procedures. Het systeem elimineert met name bijna alle blootstelling van het hoofd aan straling waartegen veelgebruikte apparatuur geen bescherming biedt.

Het systeem is gemonteerd op de C-arm en kapselt de beeldbundel in en blokkeert de strooistraling bij de oorsprong. Het systeem brengt een modificatie aan vaste C-armen aan en is bedoeld voor gebruik in laboratoria voor interventiecardiologie, elektrofysiologie en interventieradiologie, waarbij artsen in hoogste mate aan straling worden blootgesteld.

"We zijn erg enthousiast om de Amerikaanse markt te betreden", zegt de heer Jonathan Yifat, CEO van Radiaction. "In Florida wordt een demonstratiecentrum gebouwd waar partners en artsen met het systeem kunnen werken en zelf kunnen ervaren hoe naadloos het systeem in de klinische workflow geïntegreerd kan worden. We zijn zeer bemoedigd door de feedback van de eerste gebruikers, pijpleidingcentra en klanten en kijken ernaar uit om het paradigma van bescherming voor het medische team tijdens op fluoroscopie gebaseerde procedures te veranderen."

Over Radiaction:

Radiaction, opgericht door Amir Belson MD, is gevestigd in Tel Aviv, Israël, en heeft een systeem ontwikkeld dat ervoor zorgt dat het gehele medische team in hoge mate tegen strooistraling beschermd wordt. Het zorgt voor een revolutie op het gebied van bescherming tegen strooistraling door volledige lichaamsafscherming te bieden aan al het medisch personeel tijdens op fluoroscopie gebaseerde procedures. Het systeem wordt geplaatst op de C-arm en kapselt de beeldbundel in en blokkeert de strooistraling bij de bron, waardoor een paradigmaverschuiving ontstaat in de bescherming van medisch personeel tegen strooistraling.

Kijk voor meer informatie op de website van Radiaction op www.radiactionmedical.com of neem contact op met Jonathan Yifat, CEO, e-mail: [email protected]

