RECOM Technologies breidt de PUMA-serie uit met de nieuwe PUMA 660-675 Wp modules met overlappingstechnologie

Toonaangevende en duurzame panelen met hoog vermogen voor residentiële, commerciële en nutsprojecten

LANNION, Frankrijk, 20 september 2022 /PRNewswire/ -- RECOM Technologies, het toonaangevende bedrijf voor hernieuwbare energie en de Europese leverancier van de Bloomberg Tier 1 PV-module, breidt zijn PUMA-serie uit en kondigt het nieuwe PUMA 660-675Wp tweezijdige dubbelglas zonneassortiment aan. Dit nieuwe assortiment, dat perfect geschikt is voor bedrijfs- en nutsinstallaties, met zijn maximale output, is de meest efficiënte oplossing in de sector.

PUMA 660 Solar Module

Met een productgarantie van 25 jaar zijn de PUMA-modules gebaseerd op de afgeschermde technologie die een hogere celdichtheid mogelijk maakt dan de standaard halfsnijmodules. Met de overlappingstechnologie worden traditionele lintverbindingen vervangen door serieel verbonden overlappende panelen. Door de gesoldeerde linten te verwijderen, wordt het actieve gebied van de module verbeterd en worden de thermische spanningen verminderd. Dit resulteert in een uitzonderlijke efficiëntie en betrouwbaarheid vergeleken met de standaard aansluitingen. Met een hogere opbrengst per oppervlakte leveren PUMA-modules uitstekende prestaties onder extreme hitte en een lage intensiteit aan zonnestraling.

De overlappende modules uit de PUMA-serie (435-450 Wp voor residentiële en 660-675 Wp voor nutsdoeleinden) van RECOM leveren superieure resultaten in alle prestatieparameters. Met minder gaten en een groter actief gebied, heeft de PUMA-serie een hoge module-efficiëntie. Naast een hoog vermogen (tot 675 Wp) en een lage temperatuurcoëfficiënt (-0,34), hebben de modules een lagere weerstand, een verminderd risico op microscheuren, een hogere celdichtheid en een verbeterde esthetiek. Ze hebben ook een 5% hogere generatie per oppervlak en het unieke kenmerk van energieopwekking in troebele staat (80% betere prestaties onder de schaduw).

"De PUMA 660-670Wp-zonnemodules zijn de ideale oplossing voor commerciële en nutsinstallaties die gericht zijn op hoge efficiëntie, duurzaamheid en lage kosten", aldus Hamlet Tunyan, CEO en oprichter van RECOM Technologies. "Met deze nieuwe technologische introducties versterken we onze inzet voor de energieonafhankelijkheid van huishoudens, bedrijven en gemeenschappen, wat bijdraagt aan het overwinnen van de energiecrisis en de wereldwijde overstap op schone energie."

Productspecificaties

Tweezijdige monokristallijne dubbelglasmodule

25 jaar productgarantie

Tot 30 jaar overdraagbaar lineair vermogen uitvoergarantie

Lagere transportkosten

87,2% prestatiegarantie na 25 jaar

Meer dan 60 Wp in vergelijking met de efficiëntie van standaardmodules

Module-efficiëntie tot 21,7%

Verminderd risico op microscheuren

Lage LCOE

De energiecentrales van RECOM zijn gecertificeerd volgens DE ISO-normen 9001 en 14001 en de PUMA-serie is volledig gecertificeerd volgens de IEC61215- & 61730-, Salt mist (IEC 61701)-, Ammonia (IEC62716)- en PID (IEC 62804)-normen.

RECOM ondersteunt snelle en betrouwbare leveringen die productbeschikbaarheid in Europese magazijnen garanderen.

Voor meer informatie over de zonneoplossingen van RECOM, kunt u terecht op https://recom-tech.com. Voor verkoopgerelateerde en technische vragen kunt u een e-mail sturen naar [email protected].

Over ons

RECOM Technologies is een in Frankrijk gevestigd bedrijf dat actief is op het gebied van hernieuwbare energie dat een belangrijke aanwezigheid heeft in de wereldwijde zonne-energie-industrie. RECOM produceert modules, cellen, omvormers, hybride opslagsystemen, batterijen en EV-laders.

RECOM is een toonaangevende, en de enige Bloomberg Tier1-, PV-modulenfabrikant in Europa, met een jaarlijkse productiecapaciteit van meer dan 1,1 GW en een verkoop van meer dan 2 GW aan zonnemodules in 95 landen.

