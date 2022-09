A RECOM Technologies expande a série PUMA com os novos módulos de tecnologia de telhas PUMA 660-675 Wp

Painéis duráveis e de alta potência, líderes no setor, para projetos residenciais, comerciais e de produção de energia elétrica em escala

LANNION, França, 20 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A RECOM Technologies, uma empresa líder em energias renováveis e fabricante europeia de módulos fotovoltaicos de nível 1, segundo a classificação da Bloomberg, está a expandir a sua série PUMA e anuncia a nova gama solar bifacial de vidro duplo PUMA 660-675Wp. Perfeitamente adequada para instalações comerciais e de produção de eletricidade, esta nova gama, com a sua produção máxima, representa a solução mais eficiente do setor.

PUMA 660 Solar Module

Com 25 anos de garantia do produto, os módulos PUMA baseiam-se na tecnologia de telhas, que permite uma maior densidade de células do que os módulos semicortados padrão. A tecnologia de telhas elimina a conexão de fita tradicional colocando as telhas ligadas em série. Ao remover as fitas soldadas, a área ativa do módulo é melhorada e as tensões térmicas são reduzidas – resultando numa eficiência e fiabilidade excecionais em relação às interconexões padrão. Com um rendimento mais elevado por área de superfície, os módulos PUMA proporcionam um desempenho excecional sob calor extremo, bem como sob radiação solar de baixa intensidade.

Os módulos da série PUMA com tecnologia de telhas da RECOM (435-450Wp para projetos residenciais e 660-675Wp para projetos de produção de eletricidade) fornecem resultados superiores em todos os parâmetros de desempenho. Com menos lacunas e uma área ativa maior, a série PUMA apresenta uma elevada eficiência do módulo. Para além da alta potência (até 675Wp) e do coeficiente de baixa temperatura (-0,34), os módulos têm perdas resistivas mais baixas, risco reduzido de microfissuras, maior densidade de células e melhor estética. Também têm uma área com geração 5% mais alta por unidade e a característica única de conseguirem gerar energia em condições nebulosas (80% melhor desempenho à sombra).

"Os módulos solares PUMA 660-670Wp são a solução ideal para instalações comerciais e de produção de energia elétrica em escala que visam eficiência e durabilidade elevadas e baixo custo", afirmou Hamlet Tunyan, CEO e fundador da RECOM Technologies. "Com estas novas introduções tecnológicas, reforçamos o nosso compromisso com a independência energética dos agregados familiares, das empresas e das comunidades, contribuindo assim para ultrapassar a crise energética e para a transição do mundo para a energia limpa."

Especificações do produto

Módulo de vidro duplo cristalino bifacial mono

25 anos de garantia do produto

Até 30 anos de garantia de saída de energia linear transferível

Redução dos custos de transporte

Garantia de 87,2% de saída de desempenho após 25 anos

Mais de 60Wp a mais comparativamente com os módulos padrão

Eficiência do módulo até 21,7%

Menor risco de microfissuras

Baixo LCOE

As centrais elétricas da RECOM são certificadas de acordo com as normas ISO 9001 e 14001 e a série PUMA é totalmente certificada pelas normas IEC 61215 e 61730, e pelas normas relativas à névoa de sal (IEC 61701), amónia (IEC 62716) e PID (IEC 62804).

A RECOM suporta entregas rápidas e fiáveis, garantindo a disponibilidade dos produtos em armazéns europeus.

Para mais informações sobre as soluções solares da RECOM, visite https://recom-tech.com. Para questões técnicas e de vendas, envie um e-mail para [email protected].

Sobre nós

A RECOM Technologies é uma empresa francesa de energias renováveis com uma presença notável no setor solar global. A RECOM produz módulos, células, inversores, sistemas de armazenamento híbridos, baterias e carregadores para veículos elétricos.

A RECOM é uma empresa líder e a única fabricante de módulos fotovoltaicos de nível 1, de acordo com a classificação da Bloomberg, na Europa com uma capacidade de produção anual superior a 1,1GW e vendas de módulos solares de mais de 2GW em 95 países.

