Resilience breidt activiteiten uit en wil Cyber Resilience naar Frankrijk en de Benelux uitbreiden

Branche-expert Marijke van Berkom sluit zich aan bij cyberverzekeraar om partners in de regio te ondersteunen

LONDON, 1 oktober 2024 /PRNewswire/ -- Resilience, het toonaangevende bedrijf op het gebied van oplossingen voor cyberrisico's, heeft haar Europese verzekeringsactiviteiten uitgebreid naar Frankrijk en de Benelux. Het bedrijf heeft cyberverzekeringsexpert Marijke van Berkom aangenomen als hoofd van Frankrijk en de Benelux om leiding te geven aan de strategieën om klanten en makelaars in de regio te ondersteunen.

Voortbouwend op de succesvolle uitbreiding in het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Europa, Ierland en Scandinavië, zal Resilience haar unieke benadering van cyberrisicomanagement en schadepreventie naar deze belangrijke Europese markten brengen. In het kader van de bestaande relaties van het bedrijf met HDI Speciality Global en RSA UK & Europe, stelt Resilience tot 10 miljoen euro aan cyberlimiet beschikbaar per risico op primaire of excedentbasis in deze markten.

"Geen enkele andere aanbieder van cyberverzekeringen op de Europese markt is zo effectief in het voorkomen van verliezen voor klanten en zorgt ervoor dat onze klanten hun weerbaarheid tegen cyberaanvallen en IT-uitval verbeteren, een feit dat door onze resultaten wordt ondersteund," aldus Vishal "V8" Hariprasad, CEO en oprichter van Resilience. "Resilience heeft baanbrekend werk verricht door cyberrisico's op een nieuwe manier te benaderen. Het vertaalt de beveiligings- en IT-risico's van bedrijven in financiële termen, zodat ze kunnen worden aangepakt als bedrijfsrisico's die kunnen worden geaccepteerd, beperkt of overgedragen via een cyberverzekering. Deze benadering is zeer relevant in Europa nu cyberaanvallen blijven escaleren en bedrijfsleiders een effectievere manier zoeken om potentiële risico's van aanvallen en uitval aan te pakken."

Resilience heeft Marijke van Berkom aangesteld om de regionale expansie van het bedrijf te leiden. Van Berkom is een ervaren verzekeringsprofessional met meer dan tien jaar ervaring op de Franse en Nederlandse markt. Meest recentelijk werkte ze drie jaar als professional indemnity (PI) en Cyber Underwriter bij Chubb, gevestigd in Lyon, waar ze zich specialiseerde in verzekeringen voor de technologiesector. Voorafgaand aan haar rol bij Chubb bekleedde van Berkom belangrijke underwriting posities bij AXA XL en ACE European Group, waarbij ze zich richtte op Casualty en Professional Indemnity met een speciale focus op de Benelux.

"We zijn bevoorrecht dat we onze partners kunnen bedienen met directe ondersteuning in de markt onder leiding van Marijke in Frankrijk en de Benelux," zegt Mario Vitale, president bij Resilience. Met Marijke's ervaring en kennis zijn we ervan overtuigd dat ze het vertrouwen van partners heeft als we samen de grootste uitdagingen in het meten, beperken en beheren van cyberrisico's in middelgrote en grote organisaties helpen aanpakken."

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2519810/Resilience_Logo.jpg