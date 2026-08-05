RFA dévoile son prochain chapitre : le premier MSP natif IA qui redéfinit les services informatiques destinés aux établissements financiers

Cette plateforme étendue intègre une automatisation basée sur l'IA dans les domaines de la cybersécurité, de l'infrastructure réseau et des opérations informatiques, offrant ainsi aux entreprises une protection et des performances de niveau professionnel.

NEW YORK, 5 août 2026 /PRNewswire/ -- RFA, un fournisseur de services gérés destiné aux entreprises du secteur financier, annonce le lancement de sa plateforme de nouvelle génération, qui intègre l'automatisation, la surveillance et l'analyse basées sur l'IA à tous les niveaux des opérations informatiques. Ce lancement marque l'évolution de RFA vers un MSP natif IA, où l'automatisation et une expertise sectorielle approfondie se combinent pour offrir des résultats plus rapides, plus proactifs et plus sécurisés aux entreprises opérant dans des environnements complexes et réglementés. Pour en savoir plus sur cette plateforme, rendez-vous sur le blog RFA.

Depuis plus de 35 ans, RFA accompagne les fonds spéculatifs, les sociétés de capital-investissement, les gestionnaires d'actifs et les allocataires à travers toutes les évolutions majeures des technologies d'entreprise. Face à la complexité croissante des menaces et des exigences réglementaires, les entreprises ne peuvent plus se permettre de disposer de programmes informatiques et de sécurité qui soient réactifs, fragmentés ou tributaires d'équipes internes difficiles à constituer. La nouvelle plateforme de RFA a été conçue pour combler cette lacune, en intégrant l'IA au cœur de son infrastructure.

S'appuyant sur la plateforme Titan, les nouveaux services de RFA sont assurés par des agents IA qui travaillent aux côtés de l'équipe de RFA. Les agents collectent des données de diagnostic, établissent des corrélations entre les signaux provenant de différents systèmes et interviennent en tenant compte de l'ensemble du contexte, prenant ainsi en charge les tâches répétitives et à fort volume présentes dans la file d'attente des tickets. Les ingénieurs de RFA continuent de jouer un rôle actif dans le processus : ils valident le diagnostic et déterminent la marche à suivre, l'IA venant compléter leur travail afin que les clients bénéficient à la fois de la rapidité de l'automatisation et d'une supervision humaine.

RFA offre désormais un service plus constant, des délais de résolution raccourcis, ainsi qu'une approche proactive en matière d'informatique et de cybersécurité. Dans le cadre de ce lancement, RFA présente également un portail client remanié, doté d'un nouveau tableau de bord de sécurité, d'un chat en direct permettant de soumettre plus rapidement les demandes d'assistance, ainsi que d'un aperçu plus clair de la facturation. Ensemble, ces changements établissent une nouvelle norme quant à la manière dont RFA fournit ses services gérés.

Présentation d'une nouvelle offre : Managed AI Services

RFA lance Managed AI Services, une offre qui permet à ses clients d'intégrer l'IA dans leur activité en toute sécurité. RFA met en place des outils d'IA sécurisés et privés s'appuyant sur des plateformes telles que Claude, ChatGPT et Microsoft Copilot, puis assure leur gestion et leur gouvernance au quotidien afin que la technologie continue de fonctionner comme prévu.

L'objectif est simple : permettre aux entreprises d'utiliser l'IA pour des tâches concrètes, telles que l'analyse d'investissement et l'examen de documents, sans mettre en danger les données sensibles des clients ni se heurter à des problèmes de conformité. RFA offre également à ses clients une visibilité en temps réel sur l'utilisation de leurs outils d'IA ; ainsi, le suivi ne se résume pas à attendre un rapport mensuel.

Voici un aperçu des fonctionnalités et des services lancés aujourd'hui :

feuille de route en matière d'IA et conseil stratégique

Mise en œuvre et gouvernance de l'IA

Utilisation de l'IA et maîtrise des coûts

Claude Connector et le développement et la mise en œuvre des compétences

Services de développement d'agents IA sur mesure

Renforcement de l'équipe de direction

Afin de mener RFA vers cette nouvelle étape, l'entreprise a également renforcé son équipe de direction en nommant David Andrade au poste de président, Steve Schoener à celui de directeur des opérations, Bill Ercolano à celui de directeur technique et Tim Kennedy à celui de directeur des revenus. Chacun d'entre eux apporte plus de deux décennies d'expérience dans la mise en place d'organisations de services gérés pour des établissements financiers soumis à une réglementation, et ces quatre dirigeants ont passé ces derniers mois à travailler au sein de l'équipe de RFA et auprès de ses clients, en vue du lancement prévu aujourd'hui.

À propos de RFA et Titan

Fondé en 1989 sous le nom de Richard Fleischman & Associates, RFA est aujourd'hui un partenaire mondial spécialisé dans les technologies et la cybersécurité, au service de plus de 700 entreprises du secteur des services financiers et institutions réglementées, représentant plus de 1 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. En 2025, RFA s'est associé à Titan, la société à l'origine du système d'exploitation piloté par l'IA de RFA, afin d'accélérer sa transformation en MSP natif IA. S'appuyant sur la technologie et les investissements de Titan, RFA propose des services gérés dans les domaines de la cybersécurité, de la conformité, du cloud et des services aux utilisateurs finaux depuis neuf sites répartis aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Titan est une holding spécialisée dans l'IA qui transforme le secteur des services informatiques en rachetant des prestataires de services gérés et en les dotant de sa plateforme propriétaire, qui intègre des agents d'IA afin d'offrir un service plus rapide, plus proactif et plus cohérent. Fondée par Saurin Patel et David Heffernan, la société Titan a levé 74 millions de dollars lors d'un tour de table de série A mené par General Catalyst.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur rfa.com

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