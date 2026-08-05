RFA onthult zijn volgende hoofdstuk: de eerste AI-native MSP die IT-diensten voor financiële instellingen opnieuw definieert

Het uitgebreide platform integreert AI-gestuurde automatisering in cyberbeveiliging, netwerkinfrastructuur en IT-activiteiten, waardoor ondernemingen profiteren van bescherming en prestaties op ondernemingsniveau.

NEW YORK, 5 augustus 2026 /PRNewswire/ -- RFA, een aanbieder van beheerde diensten voor ondernemingen in de financiële dienstverlening, heeft de lancering aangekondigd van zijn platform van de volgende generatie, waarin AI-gestuurde automatisering, monitoring en analyses zijn geïntegreerd in elke laag van de IT-activiteiten. Met deze lancering ontwikkelt RFA zich tot een AI-native MSP, waarbij automatisering en diepgaande branche-expertise samenkomen om ondernemingen die actief zijn in complexe, gereguleerde omgevingen snellere, proactievere en veiligere resultaten te bieden. Meer informatie over het platform is beschikbaar op de RFA-blog.

Al meer dan 35 jaar ondersteunt RFA hedgefondsen, private-equitymaatschappijen, vermogensbeheerders en institutionele beleggers bij elke belangrijke ontwikkeling op het gebied van bedrijfstechnologie. Naarmate cyberdreigingen en wettelijke vereisten steeds complexer worden, kunnen ondernemingen zich IT- en beveiligingsprogramma's die reactief of versnipperd zijn, of afhankelijk zijn van moeilijk te bemannen interne teams, niet langer veroorloven. Het nieuwe platform van RFA is ontwikkeld om die kloof te overbruggen, waarbij AI als kerninfrastructuur is geïntegreerd.

De nieuwe diensten van RFA, ondersteund door het Titan-platform, worden aangestuurd door AI-agents die samenwerken met het team van RFA. De agents verzamelen diagnostische gegevens, leggen verbanden tussen signalen uit verschillende systemen en ondernemen op basis van de volledige context de nodige actie, waarbij ze repetitieve taken met een hoog volume in de ticketwachtrij afhandelen. De engineers van RFA blijven actief betrokken bij het proces. Ze valideren de diagnose en bepalen de juiste aanpak, terwijl AI hun werk ondersteunt, zodat klanten profiteren van de snelheid van automatisering in combinatie met menselijke controle.

RFA levert voortaan consistentere dienstverlening, kortere oplostijden en een proactievere aanpak op het gebied van IT en cyberbeveiliging. Als onderdeel van deze lancering introduceert RFA ook een vernieuwd klantenportaal met een nieuw beveiligingsdashboard, livechat voor het sneller indienen van tickets en een duidelijker facturatieoverzicht. Samen zetten deze veranderingen een nieuwe standaard voor de manier waarop RFA zijn beheerde diensten levert.

Introductie van een nieuw aanbod: beheerde AI-diensten

RFA introduceert beheerde AI-diensten, waarmee klanten AI op een veilige en beveiligde manier binnen hun organisatie kunnen inzetten. RFA implementeert veilige, afgeschermde AI-oplossingen die zijn gebaseerd op platforms zoals Claude, ChatGPT en Microsoft Copilot. Vervolgens beheert en stuurt RFA deze doorlopend aan, zodat de technologie blijft functioneren zoals bedoeld.

Het doel is eenvoudig: ondernemingen AI laten inzetten voor concrete taken, zoals beleggingsonderzoek en documentbeoordeling, zonder gevoelige klantgegevens in gevaar te brengen of tegen problemen met de naleving van wet- en regelgeving aan te lopen. RFA biedt klanten bovendien doorlopend inzicht in het gebruik van hun AI-tools, zodat klanten voor het toezicht niet hoeven te wachten op een maandelijks rapport.

Een overzicht van de functies en diensten die vandaag worden geïntroduceerd:

AI-roadmapping en strategisch advies

AI-implementatie en governance

Beheer van AI-gebruik en -kosten

Ontwikkeling en implementatie van Claude-connectors en skills

Diensten voor de ontwikkeling van AI-agents

Versterking van het leiderschapsteam

Om RFA naar dit volgende hoofdstuk te begeleiden, heeft de onderneming ook haar directieteam versterkt. David Andrade is benoemd tot President, Steve Schoener tot Chief Operating Officer, Bill Ercolano tot Chief Technology Officer en Tim Kennedy tot Chief Revenue Officer. Ze brengen elk meer dan twintig jaar ervaring mee in het opbouwen van organisaties die beheerde diensten leveren aan gereguleerde financiële ondernemingen. Bovendien hebben de vier leidinggevenden de afgelopen maanden nauw samengewerkt met het team en klanten van RFA ter voorbereiding op de lancering van vandaag.

Over RFA & Titan

RFA werd in 1989 opgericht als Richard Fleischman & Associates en is uitgegroeid tot een wereldwijde partner voor technologie- en cyberbeveiliging voor meer dan 700 ondernemingen in de financiële dienstverlening en gereguleerde instellingen, die samen meer dan 1 biljoen dollar aan beheerd vermogen vertegenwoordigen. In 2025 sloot RFA zich aan bij Titan, het bedrijf achter het AI-besturingssysteem van RFA, om zijn transformatie tot een AI-native aanbieder van beheerde diensten te versnellen. Ondersteund door de technologie en investeringen van Titan, levert RFA beheerde diensten op het gebied van cyberbeveiliging, compliance, cloud en eindgebruikersondersteuning vanaf negen locaties in de Verenigde Staten, Europa en Azië.

Titan is een AI-native holdingmaatschappij die de IT-dienstensector transformeert door aanbieders van beheerde diensten over te nemen en hen te voorzien van het eigen platform, waarin AI-agents zijn geïntegreerd om snellere, proactievere en consistentere dienstverlening te bieden. Titan is opgericht door Saurin Patel en David Heffernan en wordt ondersteund door een Series A-financieringsronde van 74 miljoen dollar, aangevoerd door General Catalyst.

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PERSCONTACT:

Nikki Shine, Marketing Manager

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