Riverty richt bank op in Luxemburg

Fintech krijgt EU-bankvergunning na aanvraagproces van 10 maanden

Riverty transformeert zijn betalings- en kredietactiviteiten van een PSD2-betaalinstelling naar een volledig gereguleerde bank

Bank start in juli; bedient meer dan 1.800 merchants en ongeveer 25 miljoen unieke klanten in 10 Europese markten

Bertelsmanns Carsten Coesfeld: "Bankvergunning maakt volgende groeifase voor Riverty mogelijk."

AMSTERDAM, 27 mei 2026 /PRNewswire/ -- Riverty, de fintech van Bertelsmann, richt een bank op in Luxemburg om embedded betaal-, krediet- en liquiditeitsdiensten voor merchants in heel Europa verder op te schalen. Dit gebeurt tegen de achtergrond van een Europese betaalmarkt die een nieuwe fase ingaat, waarin commerce, betalingen en financiële dienstverlening steeds meer onderdeel worden van dezelfde customer experience. Tegelijkertijd hebben merchants steeds meer behoefte aan een betrouwbare financiële infrastructuur die consistent functioneert over meerdere Europese markten heen.

Carsten Coesfeld, lid van de Raad van Bestuur van Bertelsmann en verantwoordelijk voor Riverty: "Dat Riverty binnen een jaar volledige toezichthoudende goedkeuring voor een bankvergunning heeft gekregen, markeert een nieuw hoofdstuk voor financiële dienstverlening binnen Bertelsmann en onderstreept het ondernemende succes dat we hebben gerealiseerd met het bouwen en opschalen van een toonaangevende pan-Europese fintech. De vergunning is van groot strategisch belang voor Riverty. Met de regulatoire goedkeuring in Luxemburg is Riverty uitstekend gepositioneerd om zijn consumer finance-activiteiten uit te breiden met nieuwe, innovatieve producten en de verticalisering van betalingen verder te versnellen."

Lenhard Hubscher, Country Lead Benelux & Frankrijk, zegt: "De bankvergunning is een belangrijke mijlpaal voor Riverty. Het versterkt het vertrouwen, de stabiliteit en de regulatoire basis die grote enterprise merchants steeds vaker verwachten van partners die actief zijn in meerdere Europese markten. Nederland behoort tot de meest geavanceerde digitale handelsmarkten van Europa. Merchants zoeken hier steeds vaker partners die hen grensoverschrijdend kunnen ondersteunen én tegelijkertijd naadloos integreren in hun eigen customer journeys. Precies daar ligt onze positie.

Dat wordt nog relevanter in een wereld waarin agentic AI transacties steeds vaker namens consumenten initieert en uitvoert. In zo'n omgeving wordt de vertrouwenslaag achter de transactie cruciaal — en opereren als gereguleerde bank versterkt dat vertrouwen aanzienlijk."

Oliver Kuhaupt, Chief Risk Officer bij Riverty en beoogd CEO van de bank: "Met de bankvergunning nemen we rechtstreeks verantwoordelijkheid voor risico, compliance en uitvoering op schaal. Wat niet verandert, is onze focus. We opereren in de kern van de transactie en helpen merchants hun conversie en cashflow te verbeteren terwijl zij de regie over de klantrelatie behouden. Dat is een sterke bevestiging van onze merchant-first aanpak, waarbij embedded consumentfinanciering een extra groeimotor voor merchants wordt."

De bank start in juli 2026.

Riverty's betaal- en kredietactiviteiten bedienen momenteel al meer dan 1.800 merchants met ongeveer 25 miljoen klanten en verwerken jaarlijks meer dan 235 miljoen transacties in Europa.

De komende jaren wil Riverty zijn embedded financial services-capaciteiten voor merchants en consumenten in heel Europa verder uitbreiden.

Riverty verwacht dat de volgende fase van de Europese betaalmarkt wordt bepaald door de verdere integratie van commerce en financiële dienstverlening. Samen met de merchants die het bedient wil het bedrijf daarin een leidende rol spelen.

Over Riverty Group

Riverty is een drijvende kracht in de fintechsector en is actief in 10 Europese landen. Met meer dan 4.000 medewerkers biedt het bedrijf, onderdeel van de Bertelsmann Group, betalings-, incasso- en factoringoplossingen die bedrijven en consumenten ondersteunen bij het beheren van financiële processen en kasstromen. Het bedrijf beschikt over meer dan 60 jaar ervaring in financiële dienstverlening, die teruggaat tot 1960.

