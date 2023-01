Sabio Group breidt uit naar Noordse regio en versterkt capaciteit van Genesys

Sabio rondt "overdracht van activiteiten" van Sopra Steria Denmark A/S af.

De overeenkomst vergroot het bereik van Sabio in Denemarken en brengt het bedrijf in een groeipositie in de Noordse landen, waaronder Noorwegen, Zweden, Finland en IJsland.

en IJsland. Dit versterkt ook de regionale capaciteiten en expertise van Sabio.

LONDEN, 12 januari 2023 /PRNewswire/ -- Sabio Group breidde uit naar de Europese Noordse regio na een 'transfer of business'-overeenkomst met een groot Europees IT consultancybedrijf.

Sabio - het bedrijf dat digitale klantervaring (CX) transformeert - zal de gespecialiseerde Genesys-activiteiten van Sopra Steria integreren.

De voltooiing van de overdracht versterkt de fundamenten van Sabio in Denemarken en positioneert het bedrijf voor verdere groei in Noorwegen, Zweden, Finland en IJsland.

Als onderdeel van de overeenkomst zal Sabio vier werknemers van Sopra Steria overplaatsen, onder wie twee professionele service consultants, een managed service specialist en een business development manager.

Sabio heeft ook zijn klantenbestand uitgebreid met de toevoeging van verschillende gevestigde en bekende Scandinavische merken aan zijn meer dan 650 klanten wereldwijd.

Mark Betts, Managing Director van Sabio voor het Verenigd Koninkrijk, Scandinavië en Afrika: "In heel Scandinavië en de Noordse landen bestaat een sterke behoefte aan CX- en digitale transformatieprojecten. Daardoor biedt deze opwindende en zeer strategische overeenkomst ons een fantastische kans om voort te bouwen op ons momentum in Scandinavië en ons bereik uit te breiden in een levendige Europese regio.

"De integratie van de Genesys-activiteiten van Sopra Steria in Denemarken geeft ons een kans om de business te laten groeien dankzij een gezonde pijplijn aan projecten. Daarnaast vergroot de toevoeging van verschillende specialisten in het land onze regionale capaciteiten - met name op het gebied van Genesys-cloudmigratie - en biedt het ons lokale vaardigheden, taal- en marktkennis om zowel nieuwe als huidige klanten te bedienen."

Over Sabio Group

Sabio Group is een wereldwijde specialist in digitale customer experience (CX) transformatie die heel actief is in het VK, Spanje, Frankrijk, Nederland, Maleisië, Singapore, Zuid-Afrika en India.

De Groep levert oplossingen en diensten die digitale en menselijke interacties naadloos combineren ter ondersteuning van een uitstekende klantervaring.

Via eigen technologie en die van technologieleiders van wereldklasse, zoals Amazon Connect, Avaya, Genesys, Google Cloud, Salesforce, Twilio en Verint, helpt Sabio organisaties hun customer journeys te optimaliseren door betere beslissingen te nemen via hun meerdere contactkanalen.

