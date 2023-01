Sabio Group ekspanderer i de nordiske lande og styrker Genesys-kapacitet

Sabio har fuldført en 'transfer of business' fra Sopra Steria Denmark A/S

Aftalen udbygger Sabios muligheder i Danmark og åbner for vækstmuligheder i alle de nordiske lande, Styrker også Sabios kapaciteter og ekspertise på et regionalt plan.

LONDON, 12. januar 2023 /PRNewswire/ -- Sabio Group har ekspanderet i de europæiske nordiske lande efter en 'transfer of business'-aftale med en stor, europæisk IT-rådgivningsvirksomhed.

Sabio - virksomheden, som transformerer den digitale kundeoplevelse (CX) - integrerer Sopra Steria-virksomheden med speciale i Genesys.

Fuldendelsen af denne aftale lægger grundstenen til Sabios virksomhed i Danmark og kører denne i stilling mod videre vækst i Norge, Sverige, Finland og Island.

Sabio vil, som en del af aftalen, overføre fire ansatte fra Sopra Steria, deriblandt to professionelle konsulenter, en specialist i managed service, og en business development manager.

Sabio har også styrket deres kundebase ved tilføjelsen af flere etablerede og velkendte nordiske brands, som slutter sig til deres mere end 650 kunder på verdensplan.

Mark Betts, Sabios Managing Director for Storbritannien, de nordiske lande og Afrika, sagde: "Der er stor appetit på CX og digitale transformationsprojekter i Skandinavien og de nordiske lande. Det er derfor en spændende og meget strategisk aftale, som giver os en fantastisk mulighed for at bygge videre på vores momentum i de nordiske lande og fortsætte med at ekspandere i denne dynamiske, europæiske region.

"Integrering af den danske Sopra Steria Genesys-virksomhed giver os ikke blot muligheden for at vækste vores virksomhed takket være en pipeline af nye projekter, men tilstedeværelsen af specialister i selve landet forbedrer også vores regionale kapacitet og giver os lokale og sproglige kompetencer samt viden om markedet for at kunne tjene både nye og nuværende kunder."

Om Sabio Group

Sabio Group er en global virksomhed med speciale i transformation af digitale kundeoplevelser (CX) med større aktiviteter i Storbritannien (England og Skotland), Spanien, Frankrig, Holland, Malaysien, Singapore, Sydafrika og Indien.

Gruppen leverer løsninger og tjenester, som kombinerer en gnidningsløs digital og menneskelig interaktion og støtter enestående kundeoplevelser.

Ved hjælp af egen teknologi samt teknologiske ledere i verdensklasse såsom Amazon Connect, Avaya, Genesys, Google Cloud, Salesforce, Twilio and Verint hjælper Sabio virksomheder med at optimere deres kunders oplevelse ved at foretage bedre beslutninger på tværs af flere kontaktkanaler.

