Sabio Group lanceert nieuw merk en nieuwe website om de volgende fase in zijn evolutie te markeren

De toonaangevende leverancier van CX-technologie en -diensten heeft vandaag details onthuld van zijn nieuwe, moderne imago na een intensief groeitraject gedurende de afgelopen 18 maanden.

Een gedurfd, uniek en opvallend nieuw logo, compleet met een onderscheidend, maar complementair kleurenpalet, is uitgerold om de visuele, wereldwijde identiteit van Sabio te versterken.

Prominente typografie, iconografie en aanvullende illustraties completeren de imagoverandering die tevens tot een nieuwe bedrijfswebsite heeft geleid.

Tim Pickard, Chief Marketing Officer bij Sabio Group, zei: "Het is duidelijk dat ons bedrijf de afgelopen jaren een aanzienlijke transformatie heeft ondergaan en naarmate Sabio blijft groeien en vooruitgang boekt, is het absoluut noodzakelijk dat ons imago met ons meegroeit.

"Dingen samenbrengen is de kern van wie we zijn en wat we bieden - en dat was de gedachte achter de transformatie van ons nieuwe imago. Omdat ons bedrijf drastisch veranderd is, wilden we die verandering zo krachtig mogelijk vertegenwoordigen door middel van onze nieuwe merkidentiteit."

Tim vervolgde: "De lancering van vandaag - compleet met ons nieuwe logo, een opnieuw ontworpen bedrijfswebsite en nieuw gelanceerde bedrijfswaarden - voldoet aan waar Sabio voor staat en positioneert ons tegelijkertijd sterk om door te gaan met onze doorlopende evolutie en groeistrategie."

Sinds 2019 heeft Sabio met succes negen overnames afgerond en geïntegreerd, waardoor de groei van het bedrijf in het VK, Frankrijk, Nederland en Spanje in Europa, evenals in Singapore en Maleisië in Zuidoost-Azië snel is toegenomen.

Momenteel telt Sabio meer dan 1000 medewerkers en meer dan 600 klanten wereldwijd.

Ga voor meer informatie naar de nieuwe website van Sabio www.sabiogroup.com .

Over Sabio Group:

Sabio Group, die Sabio, Anana, DVELP, flexAnswer en Coverage Group omvat, levert oplossingen en diensten die naadloos digitale en menselijke interacties combineren om uitstekende klantervaringen te ondersteunen. De groep werkt wereldwijd met grote merken zoals Aegon, AXA Assistance, Bankia, BBVA, BGL, Caixabank, DHL, Essent, GovTech, HomeServe, Liverpool Victoria, M1, Office Depot, Saga, Sainsbury's Argos, Telefónica, Think Money en Transcom Worldwide.

sabiogroup.com

twitter.com/sabiosense

Video - https://www.youtube.com/watch?v=ZeFa317Pt2E

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1607450/Sabio_Logo.jpg

SOURCE Sabio Group