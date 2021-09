Sabio Group lança nova marca e site para marcar a próxima etapa de sua evolução

O provedor líder de tecnologia e serviços de experiência do cliente revelou hoje detalhes da reformulação moderna de sua marca, após uma trajetória de crescimento agressiva durante os últimos 18 meses.

Foi desenvolvido um novo logotipo ousado, único e marcante com uma paleta de cores diferenciada, mas complementar, para fortalecer a identidade visual e global da Sabio.

A notável tipografia, iconografia e imagens ilustrativas adicionais completam a reformulação da marca, que também inclui uma revitalização do site corporativo da empresa.

Tim Pickard, diretor de marketing do Sabio Group, disse: "Está claro que nossa empresa passou por uma transformação significativa nos últimos anos e, à medida que a Sabio continua a amadurecer e progredir, é absolutamente vital que nossa marca evolua conosco.

"Reunir as coisas está no centro de quem somos e do que oferecemos, e esse foi o pensamento por trás da reformulação de nossa marca. Com nosso negócio mudando drasticamente, queríamos representar essa mudança da forma mais vigorosa possível por meio de nossa nova identidade de marca."

Tim prosseguiu: "O lançamento de hoje - completo, com nosso novo logotipo diferenciado, um site corporativo redesenhado e os valores da empresa recém-lançados - satisfaz o que a Sabio representa e, ao mesmo tempo, nos posiciona fortemente para continuar com nossa evolução e estratégia de crescimento atuais."

Desde 2019, a Sabio concluiu e integrou com sucesso nove aquisições, melhorando rapidamente o crescimento da empresa no Reino Unido, França, Holanda e Espanha na Europa, bem como em Singapura e Malásia no sudeste asiático.

Atualmente, a Sabio tem mais de mil funcionários e mais de 600 clientes em todo o mundo.

Sobre o Sabio Group:

O Sabio Group, que inclui a Sabio, a Anana, a DVELP, a flexAnswer e o Coverage Group, oferece soluções e serviços que combinam interações digitais e humanas perfeitamente para apoiar experiências do cliente excepcionais. O grupo trabalha com grandes marcas em todo o mundo, incluindo Aegon, AXA Assistance, Bankia, BBVA, BGL, Caixabank, DHL, Essent, GovTech, HomeServe, Liverpool Victoria, M1, Office Depot, Saga, Sainsbury's Argos, Telefónica, Think Money e Transcom Worldwide.

FONTE Sabio Group

