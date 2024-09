Sana Kliniken AG kiest voor RLDatix Optima om personeelsbeheer te transformeren

Het partnerschap bevordert het lopende initiatief van Sana voor een uitgebreide digitale transformatie en ondersteuning voor alle medewerkers.

FRANKFURT, Duitsland, 26 september 2024 /PRNewswire/ -- Sana Kliniken AG, een toonaangevende geïntegreerde zorgaanbieder in Duitsland met meer dan 40 ziekenhuizen, 50 medische zorgcentra en 38.000 werknemers, gaat een partnerschap aan met RLDatix, de toonaangevende wereldwijde leverancier van software en diensten voor verbonden gezondheidszorgactiviteiten. De samenwerking heeft als doel de cloudgebaseerde oplossingen voor personeelsbeheer van RLDatix in de hele onderneming te implementeren. Het partnerschap markeert een mijlpaal in de reis om personeelsmanagement, medewerkerstevredenheid en uiteindelijk patiëntenzorg te verbeteren.

Sana zal gebruik maken van Optima, de suite voor personeelsbeheer van RLDatix, die medewerkers voorziet van een gebruiksvriendelijk automatisch roostersysteem, end-to-end afwezigheidsbeheer en geavanceerde self-service functies voor medewerkers. Met deze toepassingen kunnen medewerkers van Sana zelf hun roosters beheren, naadloos ad-hoc herindelingen maken en kortetermijnaanpassingen in het rooster invoeren. Dit betekent een enorme tijdsbesparing en een grotere tevredenheid onder medewerkers.

"Dit is een opwindende stap in onze reis naar digitale transformatie," zegt Stefanie Kemp, bestuurslid en Chief Transformation Officer bij Sana. "Onze medewerkers hebben hiermee een grotere flexibiliteit en deelname in hun werkroosters. Bovendien zullen de leidinggevenden en het personeel over moderne hulpmiddelen zoals Optima beschikken, waardoor Sana nog aantrekkelijker wordt voor zowel patiënten als medewerkers."

Met de integratie van de personeelsbeheeroplossingen van RLDatix in de cloud kunnen Sana-ziekenhuizen relevante data integreren in het hele bedrijf. Dit stelt leidinggevenden in staat geïnformeerde beslissingen te nemen die zullen helpen om de cultuur rond risicobeheer en veiligheid te transformeren.

"We hebben een ongelooflijke kans om samen met Sana de kracht van verbonden gezondheidszorgactiviteiten in Duitsland aan te boren," zegt Jeff Surges, CEO van RLDatix. "We kijken ernaar uit om Sana te ondersteunen bij een beter geïnformeerde besluitvorming, een beter risicobeheer en een geoptimaliseerde patiëntenzorg."

"Sana is een zeer diverse groep met talrijke collectieve arbeidsovereenkomsten en werktijdregelingen, die allemaal naadloos zullen worden geïntegreerd in een gecentraliseerd systeem met Optima," zegt Matthias Scholtz, algemeen directeur van RLDatix Duitsland. "Met deze integratie kan Sana snel nieuwe groepsbrede of lokale standaarden en best practices invoeren, roosterprocessen stroomlijnen, planningsinspanningen verminderen en de toewijzing van middelen optimaliseren."

Door haar partnerschap met RLDatix zet Sana nieuwe standaarden in de Duitse gezondheidszorgindustrie en benadrukt daarmee haar missie om een pioniersrol te spelen in de sector.

De aankondiging volgt op de overname door RLDatix van Breitenbach, een in Duitsland gevestigde leverancier van geïntegreerde oplossingen die zich toelegt op personeelbeheer.

