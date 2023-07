SecPod annonce un partenariat avec Portland Europe pour promouvoir et distribuer SanerNow auprès des MSSP dans la région du Benelux

Le leader mondial de la gestion des vulnérabilités et des correctifs offrira des services de cybersécurité de classe mondiale à Portland Europe pour les distribuer aux MSSP de la région du Benelux

BANGALORE, Inde, 21 juillet 2023 /PRNewswire/ -- SecPod Technologies, leader mondial sur le marché de la gestion des vulnérabilités et des correctifs, a annoncé avoir conclu un partenariat stratégique avec Portland Europe, distributeur de renom de solutions de cybersécurité avancées. Cette collaboration vise à promouvoir et à distribuer le produit phare de SecPod, SanerNow, spécialement conçu pour les fournisseurs de services de sécurité gérés (MSSP) opérant dans la région du Benelux.

SecPod Announces Partnership with Portland Europe to Promote and Distribute SanerNow for MSSPs in the Benelux Region

SanerNow, plateforme de pointe de gestion avancée des vulnérabilités, offre aux MSSP une suite puissante d'outils de détection et d'évaluation des vulnérabilités, de gestion des correctifs et de gestion de la conformité. En intégrant SanerNow dans leurs offres de sécurité existantes, les MSSP peuvent renforcer leurs capacités en matière de cybersécurité et fournir à leurs clients une protection solide contre les nouvelles menaces.

Dans le cadre de ce partenariat, Portland Europe s'appuiera sur son vaste réseau et sa connaissance approfondie du marché du Benelux pour promouvoir et distribuer SanerNow aux MSSP de la région.

« Chez SecPod, nous nous engageons à considérer la situation dans son ensemble et à concevoir des solutions qui peuvent créer des synergies pour les organisations et les aider à atteindre leurs objectifs en matière de sécurité informatique. Au moment où de plus en plus de MSSP cherchent à unifier et à rationaliser leurs systèmes de sécurité, l'établissement d'un partenariat avec Portland s'est imposé comme une évidence. Au lieu d'une approche cloisonnée d'évaluation et de correction des vulnérabilités, son intégration et son automatisation, tout en maintenant le cadre NIST au cœur de notre démarche, constituent la prochaine étape de la gestion des actifs informatiques et de la lutte contre les cyberattaques », a déclaré Chandrashekhar Basavanna, fondateur et PDG de SecPod. « Il est logique d'adopter une approche unifiée de la gestion des vulnérabilités, afin de mieux harmoniser les objectifs des équipes informatiques et des équipes de sécurité », a-t-il ajouté.

« Nous nous sommes associés à SecPod en raison de ses solutions avancées d'analyse des vulnérabilités et de son expertise. En unissant nos forces, nous pouvons offrir à nos clients une vision encore plus précise de la sécurité de leurs environnements et remédier aux vulnérabilités plus rapidement et plus efficacement. Ce partenariat nous permet de créer collectivement une nouvelle norme en matière d'innovation, de fiabilité et d'efficacité dans le monde de la cybersécurité », a déclaré George Van Brugge, propriétaire et fondateur de Portland Europe.

À propos de SecPod :

SecPod est une société de produits et de technologies de cybersécurité en mode SaaS créée dans le but unique et inébranlable de prévenir les cyberattaques. Fondée en 2008, la société fournit des solutions de pointe de gestion des vulnérabilités et des correctifs qui renforcent la posture de cybersécurité des entreprises, des PME, des MSSP, etc.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.secpod.com/ .

À propos de Portland Europe :

Prendre soin de votre activité de services gérés et de revente, telle est notre mission depuis 25 ans. Portland aide les MSP et les VAR à gérer leurs activités de façon efficace, productive et rentable. Nous sommes une organisation horizontale dont les lignes, les responsabilités et les attentes sont claires. Nous excellons dans le suivi personnalisé. Notre mission est d'être l'équipe à l'origine du succès du prestataire de services informatiques, qui offre aux PME du Benelux un lieu de travail cyber-sécurisé et leur procure satisfaction grâce à des services logiciels intelligents et conviviaux.

Pour plus d'informations, consultez le site https://www.portland.eu/ .

