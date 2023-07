SecPod kondigt samenwerking aan met Portland Europe voor de promotie en distributie van SanerNow voor MSSP's in de Benelux

Wereldwijd marktleider op het gebied van Vulnerability and Patch management gaat cyberbeveiligingsdiensten van wereldklasse leveren aan Portland Europe om deze te distribueren naar MSSP's in de Benelux

BANGALORE, India, 21 juli 2023 /PRNewswire/ -- SecPod Technologies, wereldwijd leider op het gebied van Vulnerability and Patch Management (kwetsbaarheids- en patchbeheer), heeft een strategisch partnerschap aangekondigd met Portland Europe, gerenommeerd distributeur van geavanceerde cyberbeveiligingsoplossingen. Deze samenwerking is gericht op het promoten en distribueren van SecPod's vlaggenschipproduct SanerNow, dat specifiek is afgestemd op Managed Security Service Providers (MSSP's) die actief zijn in de Benelux.

SanerNow, het toonaangevende platform voor geavanceerd kwetsbaarheidsbeheer, biedt MSSP's een krachtig pakket tools voor het opsporen van kwetsbaarheden, het beoordelen van kwetsbaarheden, patchbeheer en compliancebeheer. Door SanerNow te integreren in het bestaande beveiligingsaanbod kunnen MSSP's hun cyberbeveiligingscapaciteiten verbeteren en hun klanten robuuste bescherming bieden tegen opkomende bedreigingen.

In het kader van dit partnerschap zal Portland Europe zijn uitgebreide netwerk en diepgaande kennis van de Benelux-markt inzetten om SanerNow te promoten en te distribueren naar MSSP's in de hele regio.

"Bij SecPod kijken we steeds naar het grotere geheel en ontwerpen we oplossingen voor organisaties om synergieën te creëren en hun IT-beveiligingsdoelen te helpen bereiken. Nu steeds meer MSSP's hun beveiligingsstacks willen samenvoegen en stroomlijnen, was samenwerking met Portland een logische keuze. In plaats van een aanpak waarbij kwetsbaarheden in silo's worden beoordeeld en verholpen, is de integratie en automatisering ervan, met het NIST-raamwerk als kern, de volgende stap in het beheer van IT-middelen en de bestrijding van cyberaanvallen," aldus Chandrashekhar Basavanna, oprichter en CEO van SecPod. "Het is zinvol om het beheer van kwetsbaarheden op één lijn te brengen, zodat de doelen van de IT- en beveiligingsteams nog beter op elkaar aansluiten", voegde hij eraan toe.

"We zijn met SecPod in zee gegaan vanwege hun geavanceerde oplossingen voor het scannen van kwetsbaarheden en hun expertise. Door onze krachten te bundelen, kunnen we onze klanten nog meer inzicht geven in de beveiliging van hun omgevingen en sneller en effectiever reageren op kwetsbaarheden. Dit partnerschap stelt ons in staat om gezamenlijk een nieuwe standaard te creëren voor innovatie, betrouwbaarheid en effectiviteit in de wereld van cyberbeveiliging," aldus George Van Brugge, eigenaar en oprichter van Portland Europe.

Over SecPod:

SecPod is een SaaS-gebaseerd bedrijf voor cyberbeveiligingsproducten en - technologie dat is opgericht met als enige doel, waar het niet van afwijkt, het voorkomen van cyberaanvallen. Het bedrijf is opgericht in 2008 en biedt de beste oplossingen voor kwetsbaarheids- en patchbeheer die de cyberveiligheid van ondernemingen, kmo"s, MSSP's en dergelijke versterken.

Ga voor meer informatie naar https://www.secpod.com/ .

Over Portland Europe:

Wij dragen al 25 jaar zorg voor uw Managed Services en Reseller Business. Portland helpt MSP's en VAR's hun bedrijf op een efficiënte, productieve en winstgevende manier te runnen. We zijn een vlakke organisatie met duidelijke lijnen, verantwoordelijkheden en verwachtingen. We blinken uit in persoonlijke aandacht. Onze missie is om het team te zijn achter de succesvolle IT-dienstverlener die kmo's in de Benelux een cyberveilige werkplek biedt en bedient met slimme en gebruiksvriendelijke softwarediensten.

Ga voor meer informatie naar https://www.portland.eu/ .

