Selina Hotels Selecteert RateGain voor Smart Distribution

LONDEN, 10 september 2019 /PRNewswire/ -- RateGain Technologies, de marktleider op het gebied van horeca- en reis technologische oplossingen, kondigde vandaag aan dat na een uitgebreide evaluatie onder mondiale topspelers, het geselecteerd werd door Selina voor hun volgende fase van internationale uitbreiding. RateGain zal Selina zijn disruptieve kanaalbeheer oplossing leveren, 'RezGain', dat Selina zal verbinden met het grootste vraagnetwerk in de sector.

Na meerdere oplossingen te hebben uitgeprobeerd, had Selina een partner nodig om aan hun doelstelling van snelle uitbreiding in Latijns-Amerika, de VS en Europa te kunnen voldoen. Javier Espinosa, Vicepresident Revenue Management bij Selina, zegt "Wij zijn een platform waar sociale reizigers de wereld komen ervaren. Onze doelgroep bestaat technisch gezien uit slimme millennials die op meerdere platformen boeken en zoeken. Daarom hadden wij een distributiepartner nodig die mee kan groeien met de hoge snelheid waarmee wij uitbreiden, die snelle implementatie levert en een breed netwerk van kanalen biedt om toekomstige gasten tegemoet te komen daar waar zij shoppen en boeken. Met RateGain hebben wij dat gevonden."

Naast RezGain, gaat Selina zijn groei versnellen op het Smart Distribution platform door een naadloze verbinding met nieuwe kanalen, het ontdekken van een nieuwe vraag op onaangesproken bronmarkten, zich van de competitie onderscheiden en de mapper recommender oplossing gebruiken om tijd te besparen.

"Wij verheugen ons erop om met Selina te werken en te laten zien hoe drastisch Smart Distribution de 'time to market' zal verminderen, terwijl het alsnog een uiterst doelgericht inzicht levert om distributiestrategieën te informeren die uniek en wendbaar zijn, zoals de locaties en klanten van Selina. Elke klant bij Selina heeft een uniek verhaal over de manier waarop zij een specifieke locatie heeft uitgekozen. Dat is waar Smart Distribution om gaat, het ontgrendelen van de vraag op duizenden kanalen op maat naar voor uw eigendom en dat u wrijvingsloos verbindt met toekomstige gasten," zegt Chinmai Sharma, President Distribution, RateGain.

RateGain is de nummer #1 leverancier van SaaS producten, welke reis- en horecabedrijven dagelijks helpt om meer inkomsten te genereren. RateGain biedt producten die helpen met rate intelligence, cognitief omzetbeheer, smart e-distributie, en merkbetrokkenheid.

Selina is één van de snelt groeiende horecamerken ter wereld, dat prachtig ontworpen accommodaties vermengt met co-working, ontspanning, wellness en lokale ervaringen. Selina is op het moment actief in 52 locaties in Latijns-Amerika en Europa. Het bedrijf is van plan om zich snel uit te breiden in Europa en de VS, met als doelstelling meer dan 400 locaties en 130.000 bedden in 2023.

