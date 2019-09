Selina Hotels Escolhe RateGain para Distribuição Inteligente

LONDRES, 10 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A RateGain Technologies, líder de mercado em soluções tecnológicas para alojamento e viagens, anunciou hoje que após demorada avaliação entre os principais operadores globais, foi escolhida pela Selina para a sua próxima fase de expansão internacional. A RateGain fornecerá à Selina a sua solução disruptiva de gestão de canal «RezGain» que irá ligar a Selina à maior rede de procura deste ramo.

Depois de testar diversas soluções de distribuição, a Selina precisava de um parceiro que responda aos seus objetivos de se expandir rapidamente na América Latina, EUA e Europa. Javier Espinosa, Vice-Presidente de Gestão de Receitas, da Selina disse: «Somos uma plataforma onde os viajantes sociais vêm para experimentar o mundo. O nosso público-alvo são os millennials experientes que fazem reservas e pesquisa através de diversas plataformas. Por isso, precisamos de um parceiro de distribuição que consiga avançar ao ritmo rápido a que estamos a expandir-nos, oferecer implementação veloz e proporcionar uma vasta rede de canais para encontrar futuros hóspedes onde eles compram e reservam. Com a RateGain encontrámos isso».

Além da RezGain, a Selina irá acelerar o seu crescimento na plataforma Smart Distribution, ligando-se em contínuo a novos canais, descobrindo nova procura em mercados fornecedores inexplorados, estabelecendo comparação com os concorrentes e impulsionando a solução de recomendação de mapeamento para poupar tempo.

«Estamos entusiasmados por trabalharmos com a Selina e mostrar como a SmartDistribution irá reduzir drasticamente o tempo de negociação, proporcionando, contudo, perspetivas de procura altamente direcionadas para informarem sobre estratégias de distribuição que são únicas e rápidas como as propriedades e hóspedes da Selina. Na Selina, cada hóspede tem uma história única de como selecionou aquele local em particular. É disso que a Smart Distribution trata, abrindo a procura em milhares de canais adequados à sua propriedade e pondo-o em contacto com futuros hóspedes de uma forma sem atritos», diz Chinmai Sharma, Presidente de Distribuição, da RateGain.

Sobre a RateGain

A RateGain é o fornecedor número 1 de produtos SaaS, que ajudam as empresas de viagem e de hospedagem a tirarem mais rendimento todos os dias. A RateGain oferece produtos, que ajudam na informação de taxas, gestão informada de rendimentos, e-distribution inteligente e empenhamento na marca.

Para mais informação, visite www.rategain.com

Sobre a Selina:

Selina é uma das marcas de hospedagem de mais rápido crescimento do mundo, que mistura alojamentos de belo design com coworking, diversão, bem-estar e experiências locais. Selina explora atualmente 52 locais na América Latina e Europa. A empresa planeia expandir-se pela Europa e Estados Unidos, prevê mais 400 locais e 130.000 camas em 2023.

Para mais informação, visite www.selina.com ou investigue @selina no Instagram ou no Facebook

