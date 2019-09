A Selina Hotels seleciona a RateGain para distribuição inteligente

LONDRES, 10 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A RateGain Technologies, líder do mercado de soluções de tecnologia para o setor de hospedagem e viagens, anunciou hoje que, depois de uma extensa avaliação entre as principais participantes globais do setor, a empresa foi selecionada pela Selina para sua próxima fase de expansão internacional. A RateGain fornecerá à Selina sua disruptiva solução de gerenciamento de canais 'RezGain', a qual conectará a Selina com a maior rede de demanda do setor.

Após testar várias soluções de distribuição, a Selina precisava de uma parceira que pudesse atender aos seus objetivos de rápida expansão na América Latina, Estados Unidos e Europa. Javier Espinosa, vice-presidente de gestão de receitas da Selina disse, "Somos uma plataforma a qual os viajantes sociais utilizam para conhecer o mundo. Nosso público-alvo é tecnicamente os experientes participantes da geração do milênio que fazem reservas e pesquisam em várias plataformas. Portanto, precisávamos de uma parceira de distribuição que pudesse escalar no rápido passo de nossa expansão, oferecer implementação rápida e fornecer uma grande rede de canais para atender aos futuros hóspedes nos locais onde compram e fazem reservas. Encontramos tudo isso na RateGain".

Além da RezGain, a Selina vai acelerar seu crescimento na plataforma de Distribuição Inteligente (Smart Distribution) através da conexão perfeita com novos canais, descobrindo nova demanda em mercados de fontes inexploradas, comparando-se com as concorrentes e utilizando a solução de recomendação de mapeamento para poupar tempo.

"Estamos empolgados por trabalhar com a Selina para mostrarmos o quanto a Distribuição Inteligente irá drasticamente reduzir o tempo de comercialização e, mesmo assim, fornecer opiniões altamente direcionadas sobre a demanda para fundamentar as estratégias de distribuição que são exclusivas e rápidas, como as propriedades e os hóspedes da Selina. Cada hóspede da Selina tem uma história exclusiva sobre como selecionou aquele local em particular. É disso que se trata a Distribuição Inteligente; desbloqueando a demanda em milhares de canais personalizados, de acordo com sua propriedade, e conectando com os futuros hóspedes de maneira perfeita", disse Chinmai Sharma, presidente de distribuição da RateGain.

Sobre a RateGain:

A RateGain é a fornecedora número 1 de produtos de software como um serviço (SaaS), os quais ajudam as empresas de viagens e hospedagem a gerarem mais receita todos os dias. A RateGain oferece produtos, os quais ajudam com inteligência de tarifas, gestão cognitiva de receitas, distribuição eletrônica inteligente e compromisso com a marca.

Para mais informações, visite o site www.rategain.com

Sobre a Selina:

A Selina é uma das marcas de hotelaria de crescimento mais rápido em todo o mundo, a qual combina acomodações lindamente projetadas com espaços de coworking, recreação, bem-estar e experiências locais. A Selina opera atualmente 52 locais por toda América Latina e Europa. A empresa planeja se expandir rapidamente pela Europa e Estados Unidos, tendo como objetivo mais de 400 locais e 130.000 leitos até 2023.

Para mais informações, visite o site www.selina.com ou acompanhe @selina no Instagram ou no Facebook.

