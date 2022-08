SESAMI WORDT WERELDLEIDER IN SOFTWAREOPLOSSINGEN VOOR LIQUIDITEITSOPTIMALISATIE DOOR DE OVERNAME VAN FINTECH BEDRIJF PLANFOCUS

Planfocus' AI-gebaseerde software voor cash optimalisatie verbreedt aanzienlijk Sesami's aanbod van softwareoplossingen en uitbreiding van bestaande wereldwijde klantenportefeuille

AMSTERDAM, 9 augustus 2022 /PRNewswire/ -- Sesami Cash Management Technologies ("Sesami"), een wereldwijde integrator en technologiebedrijf op het gebied van cash ecosystemen, kondigt met genoegen de overname aan van Planfocus software GmbH ("planfocus"), een toonaangevende wereldwijde fintech die een zeer geavanceerde cash optimalisatie technologie aanbiedt.

"Met deze overname wordt Sesami de wereldwijde leider in cash optimaliserings oplossingen, met een ongeëvenaarde technologie portefeuille die nu wordt uitgebreid met de baanbrekende cashoptimaliseringssoftware van planfocus", zegt Steph Gonthier, Chief Executive Officer van Sesami. "Geïntegreerd in ons softwareplatform voor cash ecosystemen, zullen de AI-gebaseerde technologie en het sterke team van planfocus Sesami verder in staat stellen om de enige echte end-to-end tech-enabled cash ecosystem-oplossing te leveren aan financiële instellingen en Retail," voegde hij eraan toe.

De toonaangevende softwareoplossingen voor cashoptimalisatie van planfocus, dat in 2004 werd opgericht en gevestigd is in München (Duitsland), helpen logistieke uitgaven en kosten voor het aanhouden van cash te verminderen, terwijl de beschikbaarheid en serviceniveaus voor klanten worden verbeterd. De technologie van planfocus stelt financiële instellingen en Retail wereldwijd in staat om processen te optimaliseren en tastbare kosten- en serviceverbeteringen in hun cash ecosysteem te realiseren.

"We zijn bijzonder trots om onze krachten te bundelen met Sesami, een state-of-the-art innovator en disruptieve wereldleider, om een echte end-to-end en volledig geïntegreerde cash software oplossing aan te bieden die financiële instellingen en Retail in staat stelt om hun volledige cash ecosysteem naadloos te beheren en uit te besteden. Als onderdeel van Sesami zullen we onze technologie van de volgende generatie nu echt kunnen opschalen en onze ongeëvenaarde cash optimaliseringsoplossingen aan een breder wereldwijd klantenbestand kunnen aanbieden," aldus Dr. Joachim Walser, CEO en medeoprichter van planfocus.

De integratie van planfocus breidt de wereldwijde klantenportefeuille van Sesami verder uit en omvat enkele van 's werelds grootste financiële instellingen en consumentenbedrijven. De integratie in de bestaande technologie zal ook het cash optimalisatieaanbod voor het bestaande klantenbestand uitbreiden. Momenteel optimaliseert planfocus de operaties van meer dan 78.000 bankfilialen, geldautomaten en cashverwerkingscentra, en zorgt het voor meer dan 300 miljard euro aan fysieke geldtransporten per jaar.

OVER SESAMI

Sesami, een onafhankelijke entiteit van Garda World Security Corporation, is het enige echte end-to-end wereldwijde cash ecosysteem platform, dat software, intelligente apparaten en Managed services biedt die financiële instellingen en Retail helpen hun cash ecosysteem prestaties te optimaliseren door middel van een geïntegreerde oplossingen. Ga voor meer informatie naar www.sesami.io

