SESAMI DEVIENT LE CHEF DE FILE MONDIAL DES SOLUTIONS LOGICIELLES D'OPTIMISATION DE LA GESTION DU NUMÉRAIRE AVEC L'ACQUISITION DE LA FINTECH PLANFOCUS, UNE PLATEFORME TECHNOLOGIQUE FINANCIÈRE

Doté d'intelligence artificielle (IA), le logiciel d'optimisation de la gestion du numéraire de Planfocus enrichit considérablement les solutions logicielles de Sesami et élargit son portefeuille mondial de clients

AMSTERDAM, le 9 août 2022 /PRNewswire/ -- Sesami Cash Management Technologies (« Sesami »), intégrateur mondial de solutions technologiques visant la gestion et l'optimisation de l'écosystème du numéraire des banques et des entreprises de consommation, a annoncé l'acquisition de la fintech Planfocus software GmbH (« planfocus »), un chef de file mondial en technologie financière qui offre une technologie IA de pointe visant l'optimisation de la gestion du numéraire.

« Sesami devient de facto le chef de file mondial des solutions technologiques de gestion du numéraire, avec une infrastructure technologique inégalée et désormais bonifiée par l'ajout du logiciel IA d'optimisation de la gestion du numéraire de planfocus », a souligné Stéphane Gonthier, président et chef de la direction de Sesami. « Une fois intégrée à nos solutions logicielles sur notre plateforme commerciale intelligente, la technologie IA de planfocus jumelée à son équipe de gestion exceptionnelle solidifiera encore davantage le positionnement de Sesami en permettant d'offrir aux banques et aux entreprises de consommation la seule véritable solution technologique complète de gestion de leur écosystème du numéraire », a-t-il renchéri.

Fondée en 2004, à Munich, en Allemagne, planfocus aide les banques et les entreprises de consommation à optimiser leur trésorerie avec ses solutions logicielles d'optimisation du numéraire, tout en améliorant les disponibilités et les niveaux de service offerts aux clients de ses derniers. Sa technologie habilite les banques et les entreprises de consommation à optimiser leurs processus, réduire les coûts d'exploitation et de trésorerie et améliorer les services auprès de leurs clients.

« Nous sommes extrêmement fiers de nous joindre à Sesami, un chef de file mondial et un innovateur reconnu, qui offre des solutions technologiques complètes et entièrement intégrées afin de permettre aux banques et aux entreprises de consommation de gérer l'ensemble des activités de leur écosystème de la gestion du numéraire. En nous joignant à Sesami, nous serons ainsi en mesure d'accroître la portée de notre technologie et de commercialiser nos solutions inégalées d'optimisation auprès d'une clientèle mondiale encore plus vaste », a mentionné Joachim Walser, chef de la direction et cofondateur de planfocus.

L'intégration de planfocus élargit le portefeuille mondial de clients de Sesami en permettant d'ajouter des banques et des entreprises de consommation sur tous les continents. En s'intégrant à l'infrastructure technologique de Sesami, planfocus pourra également élargir l'offre à sa clientèle existante. À l'heure actuelle, planfocus optimise les activités de plus de 78 000 succursales bancaires, guichets automatiques et centres de traitement du numéraire sur tous les continents, et la gestion de plus de 300 milliards d'euros annuellement.

À PROPOS DE SESAMI

Sesami, une entité indépendante de Corporation de Sécurité Garda World, détient la seule véritable plateforme technologique intégrée d'optimisation de la gestion de l'écosystème du numéraire pour les institutions financières et les entreprises de consommation. Sesami offre des solutions logicielles, des appareils intelligents et des services de gestion stratégiques de fournisseurs exécutant sur les solutions, ce qui permet aux banques et aux entreprises de consommation d'optimiser la performance de leur écosystème de la gestion du numéraire en travaillant avec un partenaire unique pour l'ensemble des produits et services. Pour en savoir plus, consultez le www.sesami.io.

