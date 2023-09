SINBON Electronics houdt een gratis webinar over slimme e-bike-oplossingen

TAIPEI, 12 september 2023 /PRNewswire/ -- SINBON Electronics, leverancier van geïntegreerde ontwerpdiensten voor interconnectie-oplossingen, kondigt met genoegen een gratis online webinar aan over Smart Connected E-bike Solutions. Doel van het evenement is e-bikebedrijven en - liefhebbers ruggensteun te geven door geavanceerde IoT-technologie, die de veiligheid en rij-ervaring verbetert, onder de aandacht te brengen.

SINBON Electronics Holds a Free Webinar on Smart E-bike Solutions

De e-bike-industrie ontwikkelt zich snel, met steeds meer nadruk op veiligheid en prestaties. SINBON Electronics erkent deze behoefte en biedt innovatieve oplossingen om aan deze eisen te voldoen. Door de kracht van IoT-technologie biedt SINBON innovatieve oplossingen die de prestaties, efficiëntie en veiligheid van e-bikes verbeteren.

Wij nodigen u uit voor dit inzichtelijke webinar van 40 minuten waarin onze experts dieper ingaan op de wereld van Smart Connected e-bike-oplossingen en uw vragen beantwoorden. Dit is wat u kunt verwachten:

E-bike-oplossingen: Krijg waardevolle inzichten in oplossingen op maat voor slimmere en veiligere e-bikes. Ontdek hoe de technologie van SINBON uw e-bike-aanbod kan verbeteren.

Krijg waardevolle inzichten in oplossingen op maat voor slimmere en veiligere e-bikes. Ontdek hoe de technologie van SINBON uw e-bike-aanbod kan verbeteren. Arion App -integratie: Ontdek de naadloze integratie van onze Arion-app met dodehoekradarsystemen. Ontdek hoe deze synergie de veiligheid van de bestuurder vergroot door het risico op dodehoekongevallen te verminderen.

Ontdek de naadloze integratie van onze Arion-app met dodehoekradarsystemen. Ontdek hoe deze synergie de veiligheid van de bestuurder vergroot door het risico op dodehoekongevallen te verminderen. IoT-toepassingen: Duik in de IoT-toepassingen van SINBON, waaronder geavanceerde tracking- en realtime waarschuwingssystemen. Begrijp hoe deze functies niet alleen de veiligheid verbeteren, maar ook waardevolle inzichten in gegevens opleveren.

Duik in de IoT-toepassingen van SINBON, waaronder geavanceerde tracking- en realtime waarschuwingssystemen. Begrijp hoe deze functies niet alleen de veiligheid verbeteren, maar ook waardevolle inzichten in gegevens opleveren. Tracking System-module: Bekijk onze module voor volgsystemen en de vele voordelen ervan. Ontdek hoe ze een revolutie teweeg kan brengen in het volgen en beheren van e-bikes.

Bekijk onze module voor volgsystemen en de vele voordelen ervan. Ontdek hoe ze een revolutie teweeg kan brengen in het volgen en beheren van e-bikes. Interactieve vraag- en antwoordsessie: Praat rechtstreeks met onze experts en krijg antwoord op al uw vragen.

Mis deze kans niet om voorop te blijven lopen in de snel evoluerende e-bikemarkt. Schrijf u nu in voor het SINBON-webinar Electronics Smart Connected E-bike Solutions en ontgrendel het potentieel van IoT-technologie voor uw e-bikebedrijf.

Datum: 20 september 2023

Uur: 10.00 uur Londen (GMT+1)

Registratie Link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-RMYQnjWSzqCvYeH5xm1Gw#/registration

Over SINBON Electronics

SINBON Electronics werd in 1989 opgericht in Taiwan en is een toonaangevende leverancier van geïntegreerde ontwerp- en productiediensten voor interconnectie-oplossingen op maat. Dankzij de expertise op het gebied van e-mobiliteit verbeteren de oplossingen van SINBON de algehele duurzaamheid en helpen ze een van de wereldwijde uitdagingen, klimaatverandering, aan te pakken. De groep breidt zijn knowhow en ervaring snel uit van de gestandaardiseerde automobieltoepassingen naar een meer op maat gemaakte markt, zoals de autonome en micromobiliteitstoepassingen.

Ga voor meer informatie over de service van SINBON naar www.sinbon.com of volg ze op LinkedIn .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2204195/SINBON_Electronics_Holds_a_Free_Webinar_Smart_E_bike_Solutions.jpg

SOURCE SINBON Electronics