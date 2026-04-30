SOCFIN Cambodia verwelkomt de openbaarmaking van de bemiddelingsovereenkomsten in Bousra

BOUSRA, Cambodja, 30 april 2026 /PRNewswire/ -- Socfin-KCD en Coviphama (Socfin Cambodia) verwelkomt de openbaarmaking van de 26 overeenkomsten die zijn ondertekend in het kader van de Cambodjaanse Onafhankelijke Bemiddeling voor Grondgeschillen (CLAIM). Hierdoor worden de resultaten van het bemiddelingsproces publiek toegankelijk.

Community representatives, Socfin Cambodia officials, and mediators at the public disclosure ceremony of the CLAIM mediation agreements

De openbaarmaking vond plaats tijdens een openbare ceremonie in de gemeente Bousra, bijeengeroepen door Legal Aid of Cambodia (LAC). Dit volgde op raadplegingen die in december 2025 werden afgerond en een gezamenlijk besluit van de partijen om de vertrouwelijkheidsbepalingen op te heffen die tijdens de bemiddeling golden.

De 26 overeenkomsten werden tussen 2018 en 2021 stapsgewijs ondertekend door gemeenschapsvertegenwoordigers van de vijf deelnemende Bousra-dorpen en door de bedrijven. Ze behandelen vier grondgerelateerde kwesties binnen de concessiegebieden: gemeenschapsland, land langs waterlopen, familiale rubberplantages en gerelateerde landbouwgrond. Ook omvatten ze de toegang tot heilige plaatsen en bossen van culturele betekenis voor het Bunong-volk, compensatie voor getroffen families, en mechanismen voor voortgezette dialoog.

Het CLAIM-proces was vrijwillig en gebaseerd op het besluit van elke gemeenschap om deel te nemen. De Independent Mediation Group (IMG) faciliteerde het proces, dat werd gefinancierd door het Mekong Region Land Governance-programma (MRLG) en gevolgd door het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties (OHCHR). Een gezamenlijke verklaring die de overeenkomsten samenvat, werd uitgegeven op 27 september 2022.

Socfin Cambodia benadrukte dat de vandaag openbaar gemaakte overeenkomsten niet louter een registratie zijn van wat tijdens het bemiddelingsproces werd ondertekend. Ze vormen een kader voor verdere uitvoering, opvolging en dialoog. De verbintenissen die ze bevatten worden uitgevoerd via lopende activiteiten ter plaatse.

Een van de lopende maatregelen is dat 511 hectare gemeenschapsland binnen de concessiegebieden in overleg met vier in aanmerking komende dorpen: Pu Luk, Pu Raing, Pu Char en Pu Teut - gezamenlijk geïdentificeerd en in kaart gebracht, in overeenstemming met de toepasselijke administratieve procedures. Ook zijn er gemeenschapsontwikkelingsfondsen opgericht voor de vijf deelnemende dorpen.

Shanid Aluppy, algemeen directeur van Socfin Cambodia, zei: "De openbaarmaking van vandaag is een belangrijke stap richting transparantie. Deze overeenkomsten weerspiegelen een serieus en langdurig proces, en hun publicatie geeft meer zichtbaarheid aan het samen ondernomen werk."

Dr. Julien Bastrup-Birk, secretaris-generaal van de SOCFIN Group, zei: "De openbaarmaking van deze overeenkomsten brengt het resultaat van een gestructureerd en vrijwillig bemiddelingsproces in het publieke domein. Het ondersteunt ook de voortgezette implementatie en voortdurende betrokkenheid op de lange termijn."

Over Socfin Cambodia

Socfin Cambodia opereert via Socfin-KCD en Coviphama in de provincie Mondulkiri.

