Soluno wordt erkend als een toonaangevende Europese UCaaS-provider

"Soluno onderscheidt zich van de Europese UCaaS-providers met zijn ondernemerscultuur, zijn vlijmscherpe focus op veranderende klantvereisten en voortdurende innovatie. Het levert uitstekende waarde op voor bedrijven met zijn sterke UCaaS-, CCaaS- en integratiemogelijkheden en de benadering van Mobile-First voor de zakelijke communicatie", aldus Elka Popova, Vice President Research bij Frost & Sullivan.

"We zijn verheugd dat de uitvoering van onze internationale groei- en innovatiestrategie wordt erkend door Frost & Sullivan", zegt Patrik Sörqvist, Group CEO bij Soluno.

Het Frost & Sullivan UCaaS Radar-rapport 2020 belicht een aantal sterke punten voor Soluno, waaronder:

De toonaangevende technologieën in Soluno's gehoste IP-telefonie-aanbod

De gedifferentieerde, mobielgerichte oplossing die ook gebruikers ondersteunt die met desktops moeten werken met desktoptelefoons en softclients

Eigen technologieën die gedifferentieerde gebruikerservaringen mogelijk maken en aanvullende functionaliteiten bieden

De geweldige positionering voor snelle groei met een sterk partnernetwerk en flexibele partnerprogramma's, inclusief white label-partnerschappen

Europese uitbreiding in het verschiet

Het Frost & Sullivan-rapport voorspelt een snelle groei voor Soluno met zijn goed gepositioneerde "Play well with others"-strategie, waardoor het bedrijf al een sterke positie in Scandinavië heeft verworven om een lokale aanwezigheid in Nederland en strategische partners in het VK en Duitsland te hebben. Verwacht binnenkort meer partners en nieuwe markten die hun Mobile-First-concept omarmen.

Innovatie van het klantencontact

Johan Dalström, CPO bij Soluno, is van mening dat de Radar-positionering rechtsboven van Soluno de niet aflatende focus benadrukt bij het vereenvoudigen van het klanttraject door contactmomenten, zoals offertes, activering, zelfbediening en facturering te digitaliseren. "Initiatieven die niet alleen zeer worden gewaardeerd door zowel eindklanten als kanaalpartners, maar ook een noodzaak zijn om relevant te blijven in de uiterst concurrerende markt van nu."

Download het rapport hier .

Neem voor meer informatie contact op met:

Christian Hed, CMO Soluno, +46(0)8-562 696 03, [email protected]

Over Soluno

Soluno is een onafhankelijke UCaaS-provider op de Europese markt met +200.000 gebruikers in de cloud. Soluno stimuleert de toekomst van zakelijke communicatie door een mobile-first-concept aan te bieden via groothandelspartners in Europa.

Ga voor meer informatie over Soluno naar www.soluno.com en volg ons op LinkedIn .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1274540/Soluno_Frost.jpg

Gerelateerde links

https://www.soluno.com



SOURCE Soluno BC AB