Soluno reconnue comme fournisseur UCaaS européen de premier plan

« Parmi les fournisseurs UCaaS européens, Soluno se distingue par sa culture entrepreneuriale, sa concentration intense sur les besoins changeants des clients et son innovation continue. Elle offre aux entreprises un excellent rapport qualité-prix grâce à ses fortes capacités en matière d'UCaaS, de CCaaS et d'intégration, ainsi que son approche axée sur la mobilité aux communications d'entreprise », a expliqué Elka Popova, vice-présidente de la recherche chez Frost & Sullivan.

« Nous nous réjouissons de la reconnaissance accordée par Frost & Sullivan à l'exécution de notre stratégie internationale de croissance et d'innovation », a déclaré Patrik Sörqvist, PDG de Soluno.

Le rapport 2020 Frost & Sullivan UCaaS Radar souligne un certain nombre d'avantages clés que possède Soluno, notamment :

Les technologies de pointe qui propulsent l'offre de téléphonie IP hébergée de Soluno.

La solution distincte centrée sur la mobilité, qui prend également en charge les utilisateurs d'appareils de bureau en proposant des téléphones de bureau et des clients logiciels.

Des technologies propriétaires qui se traduisent par des expériences utilisateur uniques et un plus grand nombre de fonctionnalités.

Un positionnement propice à une croissance rapide, par le biais d'un réseau de partenaires solide et de programmes de partenariat flexibles, tels que le partenariat en marque blanche.

Expansion européenne en perspective

Selon le rapport Frost & Sullivan, Soluno devrait connaître une croissance rapide grâce à sa stratégie bien positionnée, axée sur la collaboration. Intitulée « Play well with others », celle-ci a déjà permis à l'entreprise de poursuivre sur sa lancée dans les pays nordiques en établissant une présence locale aux Pays-Bas et en créant des partenariats stratégiques au Royaume-Uni et en Allemagne. Attendez-vous à ce que d'autres partenaires et marchés adoptent rapidement leur concept axé sur la mobilité.

Innover le parcours client

Johan Dalström, directeur de produits chez Soluno, estime que la position de Soluno en haut à droite du radar souligne l'engagement résolu de l'entreprise à simplifier le parcours client, par le biais de la digitalisation des points de contact tels que les devis, l'activation, le libre-service et la facturation. « En plus d'être très appréciées des clients finaux et des partenaires du canal, ces initiatives sont essentielles aux organisations qui souhaitent rester pertinentes dans le paysage hyper-concurrentiel d'aujourd'hui. »

À propos de Soluno

Soluno est un fournisseur UCaaS indépendant des opérateurs sur le marché européen, comptant plus de 200 000 utilisateurs dans le cloud. Soluno dirige l'avenir des communications d'entreprise en proposant un concept priorisant le mobile par le biais de partenaires grossistes en Europe.

Pour en savoir plus sur Soluno, visitez www.soluno.com et suivez-nous sur LinkedIn .

