St. Patrick's Day maakt een welkome terugkeer op het groene eiland

De internationale eregast van het St. Patrick's Festival was de Amerikaanse acteur John C. Reilly. De ster uit Step Brothers deed een rondje sightseeing in Dublin, waaronder een bezoek aan de Guinness Storehouse, de bakermat van Guinness, en voegde zich daarna bij de eerste St. Patrick's Day-optocht sinds 2019.

St. Patrick's Day wordt over de hele wereld gevierd door 80 miljoen mensen die een connectie hebben met Ierland. Ierse muziek en dans zijn onlosmakelijk verbonden met de festiviteiten op deze dag. Met het Green Button Festival viert Tourism Ireland het Ierse erfgoed in o.a. Milaan, Londen, New York en Sydney.

Het Green Button Festival vindt plaats op digitale billboards in deze vijf steden en laat voorbijgangers kennismaken met een aantal van de populairste en veelbelovende Ierse muzikanten die optredens verzorgen op verschillende locaties in Ierland.

Bewoners en voorbijgangers kunnen de billboards bedienen met hun smartphone door een gigantische QR code te scannen, op de groene knop te drukken en hiermee de optredens te activeren.

Hiermee is het Green Button Festival het eerste muzikale billboard festival. Als aanvulling op de grote billboards kunnen de optredens ook door iedereen bekeken worden op Ireland.com. Dus waar op de wereld je ook bent, kun je meegenieten van het festival.

Acts die te zien zijn, zijn onder andere Clannad en Denise Chaila in county Donegal en Ryan McMullan in het Oh Yeah Music Centre in Belfast, dat vorig jaar werd uitgeroepen tot Unesco stad van de muziek. Op het scherm zijn ook acts te zien als de hedendaagse folkband Kíla, dj en zangeres Gemma Bradley en Riverdance, die optreden op de Giant's Causeway en de Cliffs van Moher.

Het Green Button Festival richt de schijnwerpers op zowel gevestigde muzikanten als aanstormend talent uit de Ierse muziekscene en toont daarmee een totaal nieuwe kant van Ierland op St. Patrick's Day.

www.ireland.com

Video - https://www.youtube.com/watch?v=QWm1rFmhIZA

SOURCE Tourism Ireland