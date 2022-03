La Saint-Patrick enfin de retour sur l'île d'Émeraude

La Saint-Patrick est fêtée dans le monde entier par les 80 millions de personnes revendiquant des liens avec l'Irlande. La musique et la danse irlandaises sont devenues emblématiques cette journée. Cette année, le Tourism Ireland lance une invitation à célébrer cet héritage irlandais à Milan, Londres, New York et Sydney le jour de la Saint-Patrick avec le « Green Button Festival ».

Cette initiative illumine, en ce 17 mars, les panneaux d'affichage numériques dans ces quatre villes, mettant les passants en contact avec certains des musiciens les plus renommés d'Irlande. Les citadins peuvent interagir avec les panneaux publicitaires grâce à un QR code, et déclencher des sons et visuels de talents irlandais se produisant à divers endroits de l'île.

En plus des panneaux d'affichage dans ces grandes villes, les performances peuvent être visionnées par n'importe qui, n'importe où via le site internet de Tourism Ireland.

Parmi les artistes du festival, citons Clannad et Denise Chaila dans le comté de Donegal, Ryan McMullan au Oh Yeah Music Center à Belfast (nommée ville de la musique par l'UNESCO fin 2021), le groupe folk contemporain Kíla, la DJ et chanteuse Gemma Bradley, et Riverdance, se produisant à la Chaussée des Géants et aux Falaises de Moher.

Le Green Button Festival met en lumière les artistes les plus établis comme les étoiles montantes de la scène musicale irlandaise, révélant une nouvelle facette de l'Irlande le jour de la Saint-Patrick.

A propos du Tourisme Irlandais

Le Tourisme Irlandais est responsable de la promotion internationale de l'Île d'Irlande en tant que destination touristique majeure.

Quelques statistiques sur le marché du tourisme français sur l'Île d'Irlande*

Avec 557 000 touristes s'étant rendus sur l'île d'Emeraude, la France est le 4e marché émetteur pour l'île d'Irlande. Le nombre de touristes français représentait 6% des tous les touristes étrangers sur l'île et 5% du revenu généré par les visiteurs internationaux.

est le 4e marché émetteur pour l'île d'Irlande. Le nombre de touristes français représentait 6% des tous les touristes étrangers sur l'île et 5% du revenu généré par les visiteurs internationaux. Plus de la moitié des touristes Français y passent plus de 5 nuits.

Près de 30% des vacanciers français voyageant en Irlande y étaient déjà allés, montrant leur attachement à l'île et leur volonté de visiter d'autres parties de l'île.

Les vacanciers français voyagent sur l'île d'Irlande tout au long de l'année.

L'accès France -Irlande est excellent depuis Paris et de nombreux aéroports régionaux. Le temps de vol est de moins de 90 minutes par avion grâce à de nombreux vols proposés par Aer Lingus , Air France, Ryanair, Transavia, Vueling et EasyJet. Le ferry est aussi un moyen de transport plébiscité par les Français, et proposé depuis plusieurs villes de France par Brittany Ferries , Irish Ferries , Stena Line et, en 2022, DFDS.

* Chiffres de 2019

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=QWm1rFmhIZA

SOURCE Tourism Ireland