Stark Group kiest voor Planon Universe om te voldoen aan de Lease Accounting-standaard IFRS 16

NIJMEGEN, Netherlands, 17 september 2020 /PRNewswire/ -- Stark Group, één van de grootste retailers en distributeurs van bouwmaterialen in Noord-Europa, heeft Planon Universe for Financial Professionals gekozen om te voldoen aan de IFRS 16-standaard. Planon is 's werelds meest toonaangevende leverancier van innovatieve softwareoplossingen die vastgoed- en facility managers helpen hun bedrijfsprocessen en werkplekprestaties te optimaliseren.

Stark Group, opgericht in 1896, werkt vanuit het Deense hoofdkantoor voortdurend aan de versterking van zijn marktpositie en heeft een solide reputatie opgebouwd in de bouwsector. De organisatie levert naast producten, ook diensten aan bouwbedrijven in heel Scandinavië. Stark Group heeft meer dan 10.000 medewerkers en 412 winkels in zes landen en beheert 4.200 leasecontracten verspreid over de landen waarin de groep actief is. "We hebben de Planon-software voor lease management en de naleving van IFRS 16 gekozen omdat de oplossing beproefd is en een gestructureerd implementatieproces biedt", zegt Michael Peter Jakobsen, Group Finance Manager van Stark Group.

Na een grondig vergelijk van verschillende leveranciers – inclusief technische en business vereisten, software-demonstratie, implementatievoorstel, Scandinavische referenties en financieel voorstel – werd Planon geselecteerd als aanbieder. Karsten Wingsted, Finance Specialist van Stark Group, legt uit: "Voorafgaand aan ons besluit hebben we met verschillende Planon-klanten gesproken en zij hebben ons het vertrouwen gegeven dat Planon de beste keuze was. Dit vergemakkelijkte onze zoektocht naar een geïntegreerde oplossing voor lease management en lease accounting compliant met IFRS 16."

"Ons team in Scandinavië ziet een almaar groeiende vraag naar de Planon-oplossingen in die markt.", zegt Pierre Guelen, CEO van Planon. "Vanwege het COVID–19-virus zal de oplossing op afstand (remote) worden geïmplementeerd. Deze implementatie zal in totaal zes weken in beslag nemen. Dit is één van de sterke punten van Planon: een combinatie van ervaren lokale aanwezigheid en een internationaal team dat gewend is om op afstand te werken."

Adviesbureau Deloitte staat Stark Group bij als deskundige partner, terwijl Planon zorgdraagt voor een soepele implementatie, binnen tijd en binnen budget.

