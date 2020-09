Le groupe Stark choisi Planon pour se conformer à la norme comptable IFRS 16

PARIS, 17 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Le groupe Stark, l'un des plus grands distributeurs-détaillants de matériaux de construction pour professionnels en Europe du Nord, choisi Planon Universe for Financial Professionals pour se conformer à la norme IFRS 16. Leader mondial, Planon fournit des logiciels innovants pour aider les organisations à optimiser la performance de l'environnement de travail.

Fondé en 1896 au Danemark, le groupe Stark a sans cesse développé et renforcé sa position sur le marché de la construction et jouit d'une solide réputation. Stark fournit des produits, mais aussi des conseils et services aux entreprises du bâtiment dans l'ensemble des pays nordiques. Avec plus de 10 000 employés et 412 magasins dans six pays, Stark gère 4 200 contrats de location au global. « Nous avons choisi Planon Universe car c'est une solution éprouvée avec un processus d'implémentation structuré » déclare Michael Peter Jakobsen, Responsable financier du groupe.

Planon a été choisi après une sélection rigoureuse de fournisseurs basée sur des exigences commerciales et techniques, une démonstration, une implémentation, des références scandinaves et une proposition financière. Karsten Wingsted, spécialiste des finances du groupe Stark, explique : « L'opportunité de parler avec plusieurs clients Planon avant de prendre une décision nous a donné l'assurance que Planon était le partenaire idéal. Cela a facilité notre recherche d'une solution intégrée pour la gestion et la comptabilisation des contrats de location en conformité avec IFRS 16. »

« Notre présence locale et notre base de clients dans les pays nordiques sont en pleine croissance. Nous observons une augmentation de la demande pour ces solutions », déclare Pierre Guelen, PDG chez Planon. « Avec le COVID-19, l'implémentation se fera à distance sur six semaines. C'est là l'une des grandes forces de Planon : une forte présence locale combinée à une équipe internationale habituée à travailler à distance. »

Le cabinet de conseil Deloitte collabore avec le groupe Stark en tant que partenaire qualifié, alors que Planon se charge d'assurer une implémentation sans accroc, conforme et dans les délais.

À propos de Planon

Leader mondial disposant de plus de 35 ans d'expérience, Planon édite des logiciels innovants aidant les entreprises propriétaires ou occupantes de biens immobiliers à optimiser la performance de l'environnement de travail en simplifiant les processus métier et en rationalisant les coûts.

Related Links

https://planonsoftware.com



SOURCE Planon