State of Flux lanceert een Bedrijfsnorm voor de veiligheid van leveranciers

LONDEN, 2 september 2021 /PRNewswire/ -- Het toonaangevend technologisch en dienstverlenend bedrijf inzake leveranciersmanagement, State of Flux, lanceerde vandaag een wereldwijde norm voor organisaties om te verifiëren of hun leveranciers stabiel en veilig zijn, en de veerkracht hebben die nodig is om in een volatiele omgeving te werken.

Mede door Covid-19 en de blokkade van het Suezkanaal zijn organisaties nog nooit zo scherp bewust geweest en hebben ze de impact op hun toeleveringsketens en de nood voor het beter beheren van hun leveranciers intens gevoeld. Deze bedrijfsnorm voor de veiligheid van organisaties biedt organisaties een methodologie en proces om te bepalen in welke mate hun leveranciers voorbereid zijn en mogelijke risicogebieden te identificeren.

State of Flux heeft in het afgelopen jaar en in samenwerking met het International Trade Centre (een multilaterale instantie met een gemeenschappelijk WHO en VN-mandaat voor Handel en Ontwikkeling) de unieke norm ontwikkeld. Ian Sayers, Senior adviseur, Afdeling Ondernemingen en Instellingen van het ITC zegt "Wij zijn verheugd met de lancering van deze norm gezien het zowel kopers als leveranciers helpt bij het bereiken van een consensus over wat een realistische en vertrouwelijke, veilige omgeving precies inhoudt in een wereld met een voortdurend veranderende vraag."

De norm biedt organisaties niet alleen zekerheid over de activiteiten met hun leveranciers, maar tevens of de leveranciers zelfs in situaties worden gebracht waarbij het nodig is om de mensenrechten van de werknemers te overtreden omwille van de vraag door hun klanten. State of Flux heeft ervoor gezorgd dat de Bedrijfsnorm voor de veiligheid van leveranciers gedownload kan worden. Deze is tevens beschikbaar in de SupplierBase, hun leveranciersmanagementtechnologie, zodat organisaties de paraatheid van hun leveranciers en de verbonden risico's op elk moment in de gaten kunnen houden.

"De nieuwe Covid-19-varianten hebben ons geleerd om op een doeltreffende manier met het virus in de buurt te werken terwijl de stabiliteit van de organisatie gehandhaafd blijft. Deze norm zorgt er niet alleen voor dat ze kunnen zien hoe goed voorbereid hun leveranciers wel zijn en op mogelijke onderbrekingen voorbereid zijn, maar waarborgt tevens dat de werknemersrechten van de leveranciers worden beschermd." zegt State of Flux CEO, Alan Day. Om de norm te downloaden, ga naar Bedrijfsnorm voor de veiligheid van leveranciers

State of Flux State of Flux is ervan overtuigd dat strategische relaties met leveranciers een van de belangrijkste ingrediënten in een duurzaam voordeel op lang termijn zijn. Wij bestaan om ervoor te zorgen dat onze klanten een wederzijdse positieve waarde met hun leveranciers creëren om succesvol te zijn. State of Flux helpt al meer dan 17 jaar klanten met het verbeteren van de waarde van hun relaties met hun leveranciers door het leveren van software en diensten die worden ondersteund door wereldwijd toonaangevend en eigen onderzoek.

