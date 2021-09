State of Flux lance une norme Safe Supplier Operating Standard

Le leader de la gestion des fournisseurs, State of Flux, a lancé aujourd'hui une norme mondiale permettant aux organisations de s'assurer que leurs fournisseurs sont en mesure d'opérer en toute sécurité dans le cadre de la Covid-19 et dans d'autres environnements volatils sans provoquer de nouvelles perturbations de la chaîne d'approvisionnement et sans violer les droits des employés.

LONDRES, 2 septembre 2021 /PRNewswire/ -- State of Flux, société leader en matière de technologie et de services de gestion des fournisseurs, a lancé aujourd'hui une norme mondiale permettant aux organisations de vérifier que leurs fournisseurs sont stables, fiables et ont la résilience nécessaire pour fonctionner dans un environnement volatile.

Avec la Covid-19 et le blocage du canal de Suez, les organisations n'ont jamais été aussi conscientes et ont ressenti intensément l'impact sur leurs chaînes d'approvisionnement et la nécessité de mieux gérer leurs fournisseurs. Cette norme Safe Supplier Operating fournit aux organisations une méthodologie et un processus permettant de déterminer le degré de préparation de leurs fournisseurs, tout en identifiant les zones de risque.

En collaboration avec le Centre du commerce international (une agence multilatérale dotée d'un mandat conjoint de l'OMC et des Nations unies sur le commerce et le développement), State of Flux a élaboré cette norme unique en son genre l'année dernière. Ian Sayers, conseiller principal de la division des entreprises et des institutions du CCI, déclare : « Nous sommes ravis du lancement de cette norme, car elle aide les acheteurs et les fournisseurs à s'entendre sur ce qui constitue un environnement fiable et réaliste, en toute confiance dans un monde où les exigences changent constamment. »

La norme vise à la fois à fournir aux organisations la sécurité des opérations avec leurs fournisseurs, mais aussi à déterminer si les fournisseurs eux-mêmes sont mis dans des situations où ils pourraient avoir à violer les droits de leurs travailleurs en raison des exigences de leurs clients. State of Flux a mis à disposition la norme Safe Supplier Operating Standard pour le téléchargement, et l'a également intégré à SupplierBase, sa technologie de gestion des fournisseurs, afin que les organisations puissent effectuer un contrôle continu de la préparation de leurs fournisseurs et des risques associés.

« Avec l'apparition de nouvelles variantes de Covid-19, nous devons apprendre à fonctionner efficacement avec le virus en circulation tout en maintenant la stabilité des organisations. Cette norme leur permet non seulement de voir à quel point leurs fournisseurs sont bien préparés et de se préparer à toute perturbation potentielle, mais aussi de s'assurer que les droits des employés des fournisseurs sont protégés », déclare Alan Day, PDG de State of Flux. Pour télécharger la norme, consultez le site Safe Supplier Operating Standard

State of Flux State of Flux estime que les relations stratégiques avec les fournisseurs sont l'un des principaux ingrédients d'un succès à long terme. Nous sommes là pour assurer que nos clients créent une valeur mutuellement bénéfique avec leurs fournisseurs afin qu'ils puissent réussir. Depuis plus de 17 ans, State of Flux aide ses clients à améliorer la valeur de leurs relations avec leurs fournisseurs, en fournissant des logiciels et des services qui s'appuient sur des recherches exclusives de premier plan.

