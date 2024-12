Stichting H&M: Van bewustzijn naar actie: een nieuwe gids voor klimaatcommunicatoren

Er is een nieuwe gids uitgebracht om klimaatcommunicatoren te helpen cultuur te gebruiken om klimaatbewustzijn om te zetten in actie. Pop Culture: Bursting the Climate Communications Bubble is het resultaat van de samenwerking tussen New Zero World en de H&M Foundation. Door gebruik te maken van gegevens van Kantar en het Yale-programma voor communicatie over klimaatverandering, maar ook van inzichten uit de wereld van gedragsverandering en de creatieve industrie, laat Pop Culture zien hoe allerlei soorten communicatoren cultuur kunnen gebruiken om de actiekloof te overbruggen.

STOCKHOLM, 9 december 2024 /PRNewswire/ -- New Zero World heeft een nieuwe gids uitgebracht met hulpmiddelen en inzichten om wereldwijde klimaatcommunicatoren te helpen cultuur te gebruiken om de kloof tussen klimaatbewustzijn en klimaatactie te overbruggen. Pop Culture belicht gegevens waaruit blijkt dat de meeste mensen zich niet alleen bewust zijn van klimaatverandering, maar zich er ook zorgen over maken en begrijpen dat menselijk gedrag een belangrijke oorzaak is. Maar louter gegevens inspireren niet tot verandering. Verhalen doen dat wel. Verhalen die verbonden zijn met de ervaringen, waarden en emoties van mensen kunnen klimaatactie motiveren op een manier die gegevens niet kunnen.

De H&M Foundation heeft als missie de textielindustrie te ondersteunen door elk decennium de uitstoot van broeikasgassen tot de helft terug te brengen, en tegelijkertijd een rechtvaardige en eerlijke transitie te bevorderen voor zowel mens als planeet. De sleutel tot deze missie is communiceren, oplossingen centraal stellen, verhalen over succes en vooruitgang delen en uitvoerbare stappen belichten. Hiermee krijgen mensen een gevoel van empowerment, en kunnen ze zien dat de uitdagingen groot maar niet onmogelijk zijn.

"We zijn enthousiast om samen te werken met New Zero World, dat zich richt op het verbeteren van klimaatgeletterdheid en storytelling in de creatieve industrie. Samen willen we een klimaatverhaal promoten dat hoop geeft en gedragsverandering stimuleert," aldus Karolina Fabó, communicatiestrategist bij de H&M Foundation.

Hoofdauteur Ross Findon, directeur communicatie van New Zero World, zegt: "We behandelen de klimaatcrisis heel vaak als een test, waarbij we mensen alleen maar de juiste antwoorden hoeven te geven, zodat ze het daarna zelf op hun eigen manier kunnen oplossen. Het is een feit dat ons gedrag grotendeels niet wordt bepaald omdat we goed zijn geïnformeerd. Het gaat erom dat we deze informatie ook begrijpen en dat is precies wat cultuur met ons doet."

Pop Culture: Bursting the Communications Bubble is beschikbaar op climatecommunications.earth

