Up2Us2022 is hybride, fysiek bij de NY Society for Ethical Culture en als gratis livestream te volgen.

Tickets bestelt u HIER

EVENEMENT: Up2Us2022: strategieën en oplossingen om de coolste planeet van het universum te redden

Over the last 4 years a team of pro bono women producers have annually put on an event the 1st night of ClimateWeekNYC to inform, inspire & further calls to action on the climate crisis. This short video is a sizzle reel of the prior events. Hear what climate solutionaries have to say! TICKETS ON EVENTBRITE Mark your calendars for this year’s live & live-streamed event: Up2Us2022 -Strategies & Solutions to Save the Coolest Planet in the Universe. Sept 19, 2022. 7PM NY Society for Ethical Culture September 19 7pm ET- Live & Live streamed, New York Society for Ethical Culture, Up2Us2022- Strategies and Solutions to Save the Coolest Planet in the Universe. 5th annual first night of ClimateWeekNYC event- iconic speaker lineup!

LOCATIE: New York Society for Ethical Culture, Adler Hall, 2 West 64th Street, New York City

DATUM: maandag 19 september 2022, van 19:00- 20:45 uur ET

WAT: voor het vijfde jaar op rij heeft een team vrouwelijke pro deo producenten op de eerste nacht van de klimaatweek NYC een met spanning verwacht evenement georganiseerd met een aantal wereldberoemde denkers op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Tijdens dit jaarlijkse evenement in het kader van de Klimaatweek zullen iconische sprekers, oplossers en voortrekkers spreken over de noodzaak om snel en op grote schaal oplossingen te vinden in dit kritieke decennium.

WIE: u zult worden geraakt door een speciale videoboodschap van actrice, talk-show-gastvrouw en voorvechter van duurzaamheid Drew Barrymore en kunt genieten van een live optreden van de 15 jaar oude Amerika's Got Talent runner-up en tweevoudige Golden Buzzer-winnaar, het zingende fenomeen Angelica Hale.

De sprekers zijn onder meer:

Dr. Jonathan Foley: Chief Scientist & Exec Dir., Project Drawdown

Janine Benyus: mede-oprichter, Biomimicry Institute

Kate Raworth: oprichter, Doughnut Economics

Bill McKibben: oprichter, Third Act, 350org

Xiye Bastida: jeugdactivist, mede-oprichter, Re-Earth Initiative

JoJo Mehta: Exec. Dir., Stop Ecocide International

Ginger Zee, hoofd-meteoroloog, ABC News

Alexandria Villasenor: jeugdactivist, oprichter, grondlegger van Earth Uprising

Mark Hertsgaard: Exec. Dir., Covering Climate Now

Julia Olson: oprichter, Our Children's Trust

Het evenement vindt hybride plaats, zodat het zowel in de NY Society for Ethical Culture gevolgd kan worden als via een livestream. Registreer HIER voor tickets

En nog een opmerking over het team van pro deo producenten van Nobelprijswinnaar Professor Carlos Nobre: "Ik wil het hele team van Up2Us2022 bedanken voor het werk dat jullie doen om oplossingen te vinden om de planeet af te koelen."

