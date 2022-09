O Up2Us2022 será um evento híbrido, presencial na NY Society for Ethical Culture e com transmissão ao vivo gratuita.

Inscreva-se para obter ingressos AQUI

NOVA YORK, 14 de setembro de 2022 /PRNewswire/ --

EVENTO: Up2Us2022: Strategies and Solutions to Save the Coolest Planet in the Universe

Nos últimos 4 anos, um grupo de mulheres produtoras voluntárias realizou um evento anual na primeira noite da Semana do Clima de Nova York, a ClimateWeekNYC, para informar, inspirar e pedir ainda mais ação para a crise climática. Este vídeo curto apresenta uma demonstração dos eventos anteriores. Ouça o que as pessoas que apresentam soluções para o clima têm a dizer! INGRESSOS NA EVENTBRITE Marque na sua agenda o evento deste ano presencial ao vivo e com transmissão ao vivo: Up2Us2022-Strategies and Solutions to Save the Coolest Planet in the Universe (Estratégias e soluções para salvar o planeta mais legal do universo). 19 de setembro de 2022, às 19h na NY Society for Ethics Culture 19 de setembro, 19h ET- Presencial ao vivo e com transmissão ao vivo, na New York Society for Ethics Culture, Up2Us2022- Strategies and Solutions to Save the Coolest Planet in the Universe. Quinto evento anual icônico realizado na primeira noite da ClimateWeekNYC com palestrantes! (PRNewsfoto/Up2Us2022)

LOCAL: New York Society for Ethical Culture, Adler Hall, 2 West 64th Street, cidade de Nova York

DATA: segunda-feira, 19 de setembro de 2022 das 19h às 20h45 ET

O QUE: pelo quinto ano consecutivo, um grupo de mulheres produtoras voluntárias criou um evento muito aguardado na primeira noite da Climate Week NYC, que apresenta uma série de líderes de renome mundial nas áreas de clima e sustentabilidade. Este evento anual da Semana do Clima contará com palestrantes, pessoas que procuram soluções e líderes de movimentos icônicos que abordarão à necessidade de encontrar soluções na velocidade e escala exigidas nesta década crítica.

QUEM: você se emocionará com uma mensagem de vídeo especial da atriz, apresentadora de programas de entrevistas e defensora da sustentabilidade Drew Barrymore e será tocado(a) pela apresentação ao vivo da americana de 15 anos que ganhou o segundo lugar do programa America's Got Talent e dois prêmios Golden Buzzer, a cantora fenômeno Angelica Hale.

Os palestrantes incluem:

O Dr. Jonathan Foley: diretor científico e executivo do Project Drawdown

Janine Benyus: cofundadora do Biomimicry Institute

Kate Raworth: criadora da Economia Donut

Bill McKibben: fundador da Third Act, 350org

Xiye Bastida: jovem ativista, cofundadora da Re-Earth Initiative

JoJo Mehta: diretora executiva da Stop Ecocide International

Ginger Zee, meteorologista chefe da ABC News

Alexandria Villasenor: jovem ativista, fundadora da Earth Uprising

Mark Hertsgaard: diretor executivo da Covering Climate Now

Julia Olson: fundadora da Our Children's Trust

O evento será híbrido, tanto presencial na NY Society for Ethical Culture quanto com transmissão ao vivo. Inscreva-se para obter ingressos AQUI

Para entrevistar algum dos palestrantes ou produtores do evento, envie um e-mail para [email protected]

Para ser adicionado(a) à lista de imprensa que cobrirá o evento ao vivo, envie um e-mail com seu nome e afiliação de mídia para [email protected]

Para receber nosso kit completo de ferramentas de mídia, solicite acesso ao link enviando um e-mail para nossa equipe de RP pelo e-mail [email protected]

E uma palavra sobre a equipe de produtoras voluntárias do ganhador do Prêmio Nobel da Paz, o professor Carlos Nobre: "quero agradecer a toda a equipe do Up2Us2022 pelo trabalho que vocês estão realizando para encontrar soluções para esfriar o planeta."

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=sDncCOCbKf4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1897847/Up2Us2022_ClimateWeekNYC.jpg

FONTE Up2Us2022

SOURCE Up2Us2022