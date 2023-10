Stroomlijn uw behoeften op het gebied van elektronische componenten met Easybom

SHENZHEN, China, 16 oktober 2023 /PRNewswire/ -- Easybom , een zoekplatform voor elektronische componenten, heeft onlangs een nieuwe functie gelanceerd: de Bom-tool. De Bom-tool beschikt over een enorme modeldatabase met tientallen miljoenen modelgegevens, die gebruikers de beste selectie van elektronische componentmodellen kan aanbevelen en ondersteuning kan bieden voor de selectie van andere gebruikers. Easybom zet zich steeds in om klanten kwaliteitsdiensten te bieden. De lancering van deze nieuwe functie biedt ongetwijfeld meer gemak voor ingenieurs en inkoop.

Easybom-Bom Tool

Easybom is een uitstekend communicatieplatform dat wereldwijde elektronische ingenieurs, inkoop en verkoop met elkaar verbindt. Voor ingenieurs zijn er meer dan driehonderd miljoen originele gegevensbladen beschikbaar die u gratis online kunt bekijken en downloaden. Bovendien zijn er meer dan vijftig miljoen originele kruisverwijzingsmodellen waarmee ze snel vervangende onderdelen kunnen vinden en het probleem van moeilijk te vinden of niet langer leverbare onderdelen kunnen oplossen. Voor inkoop biedt Easybom een uitgebreid geautoriseerd leveringskanaal met productinformatie van meer dan 220 wereldwijde componentenfabrikanten en geautoriseerde verkopers. Met volledige fabrikantgegevens, inclusief levertijd en productiestatus van componenten, kunnen de R&D-kosten effectief worden verlaagd. Op het gebied van verkoop werkt Easybom dagelijks de inkoopinformatie van wereldwijde elektronische componenten bij, met snelle offertes als gevolg. Het kan ook de inkooptrends van elektronische componenten in realtime bijwerken om de verkoopstrategieën van gebruikers te optimaliseren.

Hier zal ik de distributeurprijzen op het Easybom-platform introduceren. Easybom biedt drie abonnementspakketmodi, elk met zijn eigen functies. Het eerste is het Basis Package, dat geschikt is voor handelaren met minder dan 200.000 onderdeelnummers. Dit pakket is gunstig geprijsd en kost $ 99 per maand, $ 267 per kwartaal en $ 950 per jaar. Het tweede is het Intermediate Package, waarmee meer productuploads mogelijk zijn vergeleken met het Basic Package, waardoor één miljoen onderdeelnummers kunnen worden geüpload. Het kost $ 199 per maand, $ 537 per kwartaal en $ 1910 per jaar. Het derde is het Advanced Package, waar verkopers twee miljoen producten kunnen toevoegen. Dit pakket kan tegemoetkomen aan grotere operationele behoeften en kost $ 299 per maand, $ 807 per kwartaal en $ 2870 per jaar.

Easyboms abonnementspakketten zijn flexibel en divers en kunnen tegemoetkomen aan bedrijven in verschillende fasen met verschillende behoeften. Zoals blijkt uit onze onlangs gelanceerde Bom-tool, innoveert Easybom voortdurend om aan verschillende gebruikersbehoeften te voldoen. Wij heten wereldwijd gerenommeerde distributeurs en fabrikanten van elektronische componenten welkom om toe te treden tot het Easybom-platform en de grenzeloze mogelijkheden van de wereldmarkt te delen.

