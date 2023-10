Rationalisez vos besoins en composants électroniques avec Easybom

SHENZHEN, Chine, 20 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Récemment, Easybom , une plateforme mondiale de recherche de composants électroniques, a lancé une nouvelle fonctionnalité : l'outil Bom. L'outil Bom dispose d'une énorme base de données contenant des dizaines de millions de données de modèles, qui peut recommander aux utilisateurs la meilleure sélection de modèles de composants électroniques et fournir une assistance à la sélection des autres utilisateurs. Easybom s'est toujours engagée à fournir à ses clients des services de qualité, et le lancement de cette nouvelle fonctionnalité offre sans aucun doute plus de commodité aux ingénieurs et aux responsables d'approvisionnement.

Easybom est une excellente plateforme de communication qui relie les ingénieurs en électronique, les responsables d'approvisionnement et les vendeurs du monde entier. Pour les ingénieurs, plus de 300 millions de fiches techniques originales peuvent être consultées et téléchargées gratuitement en ligne. En outre, il existe plus de 50 millions de modèles de références croisées originaux qui leur permettent de trouver rapidement des composants de remplacement afin de résoudre le problème des pièces difficiles à trouver ou en fin de série. En ce qui concerne l'approvisionnement, Easybom fournit un riche canal d'approvisionnement autorisé avec des informations sur les produits provenant de plus de 220 fabricants mondiaux de composants et marchands agréés. Grâce aux données complètes du fabricant, y compris le délai de livraison et l'état de production des composants, les coûts en R&D peuvent être efficacement réduits. En termes de vente, Easybom met quotidiennement à jour les informations relatives à l'approvisionnement en composants électroniques mondiaux, ce qui permet d'établir rapidement des devis ; il peut également mettre à jour en temps réel les tendances d'approvisionnement en composants électroniques, afin d'optimiser les stratégies de vente des utilisateurs.

Ici, nous allons présenter la tarification des distributeurs sur la plateforme Easybom. Easybom propose trois forfaits d'abonnement, chacun doté de ses propres caractéristiques. Le premier est le forfait de base, qui convient aux commerçants disposant de moins de 200 000 références de pièces. Ce forfait abordable coûte 99 dollars par mois, 267 dollars par trimestre et 950 dollars par an. Le second est le forfait intermédiaire, qui permet de télécharger davantage de produits par rapport au forfait de base, soit 1 million de références. Il coûte 199 dollars par mois, 537 dollars par trimestre et 1 910 dollars par an. Le troisième est le forfait avancé, grâce auquel les commerçants peuvent ajouter 2 millions de produits. Ce forfait pouvant répondre à des besoins opérationnels plus importants coûte 299 dollars par mois, 807 dollars par trimestre et 2 870 dollars par an.

Les formules d'abonnement d'Easybom sont flexibles et diversifiées, capables de répondre aux entreprises à différents stades et ayant des besoins variés. Comme le démontre notre outil Bom récemment lancé, Easybom innove constamment pour répondre aux différents besoins des utilisateurs. Nous invitons les distributeurs et fabricants de composants électroniques de renommée mondiale à rejoindre la plateforme Easybom et à partager les opportunités illimitées du marché mondial.

