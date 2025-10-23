Sungrow en ENGIE voltooien eerste 400MWh van grootste batterijopslag in Europa

AMSTERDAM, 23 oktober 2025 /PRNewswire/ -- Sungrow, toonaangevende leverancier van PV-omvormers en energieopslagsystemen (ESS), maakt vandaag bekend dat zij de eerste succesvolle netaansluiting van 400MWh van ENGIE's 200 MW/800 batterij-energieopslagproject hebben uitgevoerd in Vilvoorde, België. Dit project is het grootste project in zijn soort op het Europese vasteland en gebruikt 320 eenheden van Sungrow's PowerTitan vloeistofgekoelde batterijopslageenheden.

Sungrow and ENGIE complete first 400 MWh of Europe’s largest battery storage project

Naar verwachting wordt de tweede, tevens laatste, fase van het 200 MW/800 MWh batterij-energieopslagproject eind 2025 op het net aangesloten. De tweefasige ontwikkeling zal de stabiliteit van het net verbeteren en betrouwbare, schone energie leveren aan maximaal 96.000 Belgische huishoudens.

"Batterijopslag is een van de meest belangrijke componenten van een succesvolle energietransitie, maar wordt nog te vaak over het hoofd gezien. Dit project toont aan hoe de technologie van Sungrow de netflexibiliteit biedt die essentieel is voor de volgende stap in de weg naar hernieuwbare energie in Europa", zegt Moritz Rolf, Vice President van Sungrow Europa, verantwoordelijk voor de activiteiten in de Benelux, DACH, Scandinavië en Turkije. "Onze strategie en succesvolle samenwerking met ENGIE aan het Vilvoorde-project onderstreept de belangrijke rol die batterijopslag speelt bij het leveren van schone energie voor iedereen. Ook versterkt het onze toewijding aan de Europese markt."

Stap vooruit richting moderne energie-infrastructuur

Het batterij-energieopslagproject toont een optimistische stap vooruit richting de modernisering van de Europese energie-infrastructuur, wat in lijn is met de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2050. De grootschalige batterijopslag zorgt voor een flexibele, stabiele elektriciteitsvoorziening uit hernieuwbare bronnen.Het systeem neemt overtollige energie op tijdens perioden van hoge productie en levert deze terug aan het net tijdens piekmomenten. Het grootschalige batterij-energieopslagsysteem (BESS) is het concept voor het effectief integreren van hernieuwbare energie in de huidige infrastructuur. Het zorgt voor een gebalanceerd net en vermindert problemen met netcongestie.

Veilig, slim en efficiënt BESS

De PowerTitan-eenheden van Sungrow, die ter plaatse zijn geïnstalleerd, maken beide fasen van het ENGIE-project mogelijk. De BESS-oplossingen van Sungrow zijn ontwikkeld met een compact design, wat zorgt voor snelle implementatie en operationele efficiëntie. Dit is cruciaal voor grootschalige infrastructuur. Verder zorgt het slanke ontwerp van het systeem voor optimalisatie van landgebruik en beschikt over een slim verbonden, vloeistofgekoelde technologie wat bijdraagt aan een temperatuurgecontroleerd, kostenefficiënt en betrouwbaar systeem. Deze elementen garanderen een veilige en duurzame integratie van grootschalige energieopslag in het elektriciteitsnet.

"ENGIE levert met de eerste serie batterijen die nu operationeel is in Vilvoorde een deel van de extra flexibiliteit die het elektriciteitsnet nodig heeft om vraag en aanbod in balans te brengen. De efficiënte constructie van dit batterijpark is uitsluitend mogelijk dankzij sterke samenwerkingen. Door met vertrouwde en innovatieve partners zoals Sungrow te werken, versnellen we de integratie van hernieuwbare energie in het net. Tegelijkertijd ondersteunen we bij het leveren van een betrouwbaarder, duurzamer en betaalbaarder energiesysteem", aldus Vincent Verbeke, CEO ENGIE België.

Lokale aanwezigheid

Sungrow heeft een sterke, lokale aanwezigheid opgebouwd in de Benelux. Het bedrijf heeft een toegewijd team dat technologische ondersteuning, verkoop en after sales services biedt. Ook heeft het bedrijf een R&D-centrum in Amsterdam. Daarnaast neemt de organisatie deel aan belangrijke evenementen in de sector, zoals Intersolution, of het Laadinfra Congres. Sungrow organiseert ook eigen evenementen, zoals de EV Charging Summit in Amsterdam, wat plaatsvindt op 16 Oktober 2025. De sterke, lokale aanwezigheid zorgt dat Sungrow tijdige en effectieve oplossingen kan bieden aan partners. Dit versterkt de toewijding van het bedrijf aan de sector van hernieuwbare energie in de Benelux.

Klik hier voor meer informatie over het Vilvoorde-project.

Over Sungrow

Sungrow, wereldwijd leider op het gebied van hernieuwbare energietechnologie, is al meer dan 28 jaar pionier rondom duurzame energieoplossingen. Per juni 2025 heeft Sungrow wereldwijd 870 GW aan elektronische vermogensomvormers geïnstalleerd. Het bedrijf wordt erkend als 's werelds meest bankable PV-omvormer- en energieopslagbedrijf (BloombergNEF). De innovaties van Sungrow voorzien schone energieprojecten over de hele wereld van stroom, ondersteund door een netwerk van 520 servicepunten die een uitstekende klantervaring garanderen. Bij Sungrow zetten we ons in voor een duurzame toekomst door middel van geavanceerde technologie en ongeëvenaarde service. Ga voor meer informatie naar: www.sungrowpower.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2801179/Sungrow_ENGIE_BESS_First400MWh_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1344575/5573648/Logo.jpg