Sungrow et ENGIE achèvent les premiers 400 MWh du plus grand projet de stockage par batterie d'Europe

AMSTERDAM, 20 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Sungrow, leader mondial des onduleurs photovoltaïques et des systèmes de stockage d'énergie, a annoncé aujourd'hui la connexion réussie au réseau des premiers 400 MWh du projet de stockage d'énergie par batterie 200 MW/800 MWh d'ENGIE à Vilvorde, en Belgique. Ce projet, le plus important de ce type sur le continent européen, utilise 320 unités PowerTitan de Sungrow, des batteries innovantes refroidies par liquide.

La deuxième et dernière phase de ce projet de stockage d'énergie par batterie de 200 MW/800 MWh sera raccordée au réseau d'ici la fin de l'année 2025. Ce développement en deux phases devrait renforcer la stabilité du réseau et fournir une énergie fiable et propre à près de 96 000 ménages en Belgique.

« Le stockage par batterie est l'un des éléments les plus importants, et pourtant souvent négligé, d'une transition énergétique réussie. Ce projet est une démonstration clé de la façon dont la technologie de Sungrow fournit la flexibilité du réseau qui est essentielle pour la prochaine phase du parcours de l'Europe vers les énergies renouvelables », a déclaré Moritz Rolf, vice-président de Sungrow Europe, responsable des activités dans la région DACH, au BeNeLux, dans les pays nordiques et en Turquie. « Notre partenariat stratégique et fructueux avec ENGIE sur le projet de Vilvorde souligne le rôle important du stockage par batterie dans la fourniture d'une énergie propre pour tous, et renforce notre engagement sur le marché européen. »

Un pas en avant optimiste pour une infrastructure énergétique moderne

Le projet de Vilvorde représente un pas en avant optimiste dans la modernisation de l'infrastructure énergétique de l'Europe, alors que le continent s'efforce d'atteindre ses objectifs de durabilité pour 2050. En absorbant l'énergie excédentaire pendant les périodes de forte production et en la restituant au réseau lorsque la demande est élevée, le stockage par batterie à grande échelle garantit un approvisionnement en électricité souple mais stable à partir de sources renouvelables. Cette installation d'un système de stockage d'énergie par batterie (BESS) à grande échelle sert de modèle pour l'intégration efficace des énergies renouvelables dans l'infrastructure existante - équilibrant le réseau et atténuant les problèmes de congestion nette.

Des BESS sûrs, intelligents et efficaces

Les deux phases du projet ENGIE sont assurées par des unités PowerTitan de Sungrow déployées sur le site. Les solutions BESS de Sungrow sont conçues de manière compacte pour un déploiement rapide et une efficacité opérationnelle - deux facteurs critiques pour les infrastructures à grande échelle. Le design compact du système optimise l'utilisation du terrain et utilise une technologie de refroidissement liquide intelligemment connectée, garantissant un système à température contrôlée, économique et fiable. Ces éléments technologiques garantissent une intégration sûre et durable du stockage d'énergie à grande échelle dans le réseau électrique.

Avec la première série de batteries désormais opérationnelle à Vilvorde, ENGIE apporte une partie de la flexibilité supplémentaire dont le réseau électrique a besoin pour équilibrer l'offre et la demande. La construction efficace de ce parc de batteries n'est possible que grâce à des partenariats solides. En travaillant main dans la main avec des partenaires fiables et innovants tels que Sungrow, nous pouvons continuer à accélérer l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau et contribuer à la mise en place d'un système énergétique plus fiable, plus durable et plus abordable », a déclaré Vincent Verbeke, PDG d'ENGIE Belgique.

Une forte présence locale

Sungrow a établi une forte présence locale dans la région du BeNeLux, avec une équipe dédiée offrant un support technique, des services commerciaux et un service après-vente. La société, qui a ses bureaux principaux ainsi qu'un centre de recherche et développement à Amsterdam, participe également à d'importants événements industriels tels que les congrès Intersolution et Laadinfra et organise ses propres événements, comme le Sommet sur la recharge des véhicules électriques qui se tient à Amsterdam en octobre. Cette forte présence locale permet à Sungrow d'offrir des solutions rapides et efficaces à ses partenaires, renforçant ainsi son engagement dans le secteur de l'énergie renouvelable au BeNeLux.

De plus amples informations sur le projet sont disponibles ici : ÉTUDE DE CAS.

À propos de Sungrow

Sungrow, leader mondial de la technologie des énergies renouvelables, est à l'origine de solutions énergétiques durables depuis plus de 28 ans. En juin 2025, Sungrow avait installé 870 GW de convertisseurs électroniques de puissance dans le monde entier. La société est reconnue comme l'entreprise d'onduleurs photovoltaïques et de stockage d'énergie avec la meilleure cote financière au monde (BloombergNEF). Ses innovations alimentent des projets d'énergie propre dans le monde entier, avec le soutien d'un réseau de 520 points de service garantissant une excellente expérience client. Chez Sungrow, nous nous engageons à jeter un pont vers un avenir durable grâce à une technologie de pointe et à un service inégalé. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.sungrowpower.com.

