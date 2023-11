Supermicro breidt AI-oplossingen uit met de aankomende NVIDIA HGX H200- en MGX Grace Hopper-platforms met HBM3e-geheugen

Supermicro breidt 8-GPU-, 4-GPU- en MGX-productlijnen uit met ondersteuning voor de NVIDIA HGX H200 en Grace Hopper Superchip voor LLM-toepassingen met sneller en groter HBM3e-geheugen – Nieuwe innovatieve Supermicro vloeistofgekoelde 4U-server met NVIDIA HGX 8-GPU's verdubbelt de computerdichtheid per rack en tot 80 kW/rack, waardoor de TCO wordt verlaagd

SAN JOSE, Californië en DENVER, 14 november 2023 /PRNewswire/ -- Supercomputing Conference (SC23) -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), een leverancier van totale IT-oplossingen voor AI, Cloud, Storage en 5G/Edge, breidt zijn AI-bereik uit met de komende ondersteuning voor de nieuwe NVIDIA HGX H200, gebouwd met H200 Tensor Core GPU's. Supermicro's toonaangevende AI-platforms, waaronder 8U en 4U Universal GPU-systemen, zijn klaar voor de HGX H200 8-GPU, 4-GPU, en met bijna 2x capaciteit en 1,4x hogere bandbreedte HBM3e-geheugen vergeleken met de NVIDIA H100 Tensor Core GPU. Bovendien ondersteunt het breedste portfolio van Supermicro NVIDIA MGXTM- systemen de aankomende NVIDIA Grace Hopper Superchip met HBM3e-geheugen. Met ongekende prestaties, schaalbaarheid en betrouwbaarheid versnellen Supermicro's AI-oplossingen op rackschaal de prestaties van rekenintensieve generatieve AI, training in grote taalmodellen (LLM) en HPC-applicaties, waarbij ze voldoen aan de veranderende eisen van groeiende modelgroottes. Met behulp van de bouwsteenarchitectuur kan Supermicro snel nieuwe technologie op de markt brengen, waardoor klanten sneller productiever kunnen worden.

Supermicro 4U 8GPU H200

Supermicro introduceert ook de server met de hoogste dichtheid in de sector met NVIDIA HGX H100 8-GPU-systemen in een vloeistofgekoeld 4U-systeem, waarbij gebruik wordt gemaakt van de nieuwste vloeistofgekoelde oplossingen van Supermicro. Met de meest compacte, krachtige GPU-server in de sector kunnen datacenterproviders de voetafdruk en de energiekosten verminderen en tegelijkertijd de best presterende AI-trainingscapaciteit bieden die in één rack beschikbaar is. Met GPU-systemen met de hoogste dichtheid kunnen organisaties hun TCO verlagen door gebruik te maken van geavanceerde vloeistofgekoelde oplossingen.

"Supermicro werkt samen met NVIDIA om de meest geavanceerde systemen voor AI-training en HPC-toepassingen te ontwerpen", aldus Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "Met onze bouwsteenarchitectuur kunnen we als eerste op de markt komen met de nieuwste technologie, waardoor klanten generatieve AI sneller dan ooit tevoren kunnen inzetten. Dankzij onze wereldwijde productiefaciliteiten kunnen we onze klanten deze nieuwe systemen sneller leveren. De nieuwe systemen, die gebruikmaken van de NVIDIA H200 GPU met NVIDIA® NVLink™ en NVSwitch™ snelle GPU-GPU-interconnects van 900 GB/s, bieden nu tot 1,1 TB HBM3e-geheugen met hoge bandbreedte per node in onze rack-scale AI-oplossingen om de hoogste prestaties te leveren op het gebied van modelparallellisme voor de huidige LLM's en generatieve AI. We zijn ook verheugd om 's werelds meest compacte NVIDIA HGX 8-GPU vloeistofgekoelde server aan te bieden, die de dichtheid van onze AI-oplossingen op rackschaal verdubbelt en de energiekosten verlaagt om groen computergebruik te realiseren voor het hedendaagse versnelde datacenter."

Lees meer over de Supermicro servers met NVIDIA GPU's

Supermicro ontwerpt en produceert een breed portfolio van AI-servers met verschillende vormfactoren. De populaire 8U en 4U universele GPU-systemen met vier- en achtweg NVIDIA HGX H100 GPU's zijn nu klaar voor de nieuwe H200 GPU's om nog grotere taalmodellen in minder tijd te trainen. Elke NVIDIA H200 GPU bevat 141 GB geheugen met een bandbreedte van 4,8 TB/s.

"De aankomende serverontwerpen van Supermicro met behulp van NVIDIA HGX H200 zullen de generatieve AI- en HPC-workloads helpen versnellen, zodat bedrijven en organisaties hun AI-infrastructuur maximaal kunnen benutten", aldus Dion Harris, directeur datacenterproductoplossingen voor HPC, AI en kwantumcomputing bij NVIDIA. "De NVIDIA H200 GPU met snel HBM3e-geheugen kan enorme hoeveelheden gegevens verwerken voor een verscheidenheid aan workloads."

Bovendien zijn de onlangs gelanceerde Supermicro MGX-servers met de NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchips ontworpen om de NVIDIA H200 GPU met HBM3e-geheugen te integreren.

De nieuwe NVIDIA GPU's maken versnelling van de huidige en toekomstige grote taalmodellen (LLM's) mogelijk met honderden miljarden parameters om in compactere en efficiëntere clusters te passen om generatieve AI in minder tijd te trainen en zorgen er ook voor dat meerdere grotere modellen echt in één systeem passen voor realtime LLM-gebruik om generatieve AI voor miljoenen gebruikers beschikbaar te stellen.

Tijdens SC23 presenteert Supermicro het nieuwste aanbod, een 4U universeel GPU-systeem met de achtweg NVIDIA HGX H100 met de nieuwste innovaties op het gebied van vloeistofkoeling die de dichtheid en efficiëntie verder verbeteren om de evolutie van AI te stimuleren. Met Supermicro's toonaangevende GPU- en CPU-koudeplaten, CDU (koelingsdistributie-eenheid) en CDM (koelingsdistributiespruitstuk) ontworpen voor groen computergebruik, is het nieuwe vloeistofgekoelde 4U universele GPU-systeem ook klaar voor de achtweg NVIDIA HGX H200, waardoor de voetafdruk van het datacenter, de energiekosten en de implementatiehindernissen drastisch zullen afnemen dankzij Supermicro's volledig geïntegreerde rackoplossingen voor vloeistofkoeling en onze L10-, L11- en L12-validatietests.

Breng voor meer informatie een bezoek aan de Supermicro booth tijdens de SC23

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldleider in toepassingsgerichte, totale IT-oplossingen. Supermicro is opgericht en gevestigd in San Jose, Californië, VS, en streeft naar het leveren van innovatie voor Enterprise, Cloud, AI en 5G Telco/Edge IT-infrastructuur. Wij zijn een producent van Total IT Solutions met server-, AI-, opslag-, IoT-, switch-systemen, software en ondersteunende diensten. Supermicro's expertise op het gebied van moederbord-, voeding- en chassisontwerp ondersteunt onze verdere ontwikkeling en productie, waardoor innovatie van de volgende generatie, van cloud tot edge, mogelijk wordt voor onze wereldwijde klanten. Onze producten worden in-house ontworpen en geproduceerd (in de VS, Taiwan en Nederland), maximaal gebruikmakend van wereldwijde operaties voor schaal en efficiëntie, en geoptimaliseerd om de TCO te verbeteren en de impact op het milieu te verminderen (Green Computing). Met het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® kunnen klanten hun exacte werklast en toepassing optimaliseren door te kiezen uit een brede reeks systemen die zijn opgebouwd uit onze flexibele en herbruikbare bouwstenen die een uitgebreide reeks vormfactoren, processoren, GPU's en geheugen-, opslag-, netwerk-, stroom- en koeloplossingen (luchtbehandeling, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling) ondersteunen.

Supermicro, Server Building Block Solutions en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.

Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2274161/03_2023__4U_8GPU_H200_1080.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg