Supermicro kondigt intelligente oplossingen voor in de winkel aan in samenwerking met een groot aantal industriële partners

Dankzij innovatieve technologieën kunnen retailers intelligente winkels op schaal implementeren om slimmere, responsievere winkelervaringen te leveren

Partners uit de sector bieden productieklare AI-oplossingen aan voor verliespreventie, digital twins, AI agents, klantanalyse en nog veel meer

SAN JOSE, Calif. en NEW YORK, 11 januari 2026 /PRNewswire/ -- Retail's Big Show -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), een Total IT Solution Provider voor AI/ML, HPC, Cloud, Storage en 5G/Edge, kondigde vandaag een samenwerking met technologiepartners aan voor intelligente oplossingen voor in de winkel die door AI worden aangestuurd, ontworpen om aan de toenemende verwachtingen van klanten te voldoen met schaalbaarheid, verbeterde productiviteit en hogere winstgevendheid.

Edge AI Infrastructure Solutions for Intelligent Retail Stores

"AI hervormt shoppingervaringen en maakt realtime analyse van video en andere gegevens mogelijk om retailers bruikbare inzichten te geven om de efficiëntie van het personeel te optimaliseren, inkrimping te verminderen, de winst te verhogen en stock-outs te voorkomen," verklaart Charles Liang, voorzitter en CEO van Supermicro. "Door Supermicro's complete en schaalbare AI-platformen te combineren met NVIDIA RTX PRO versnelde computeroplossingen, stellen we retailers in staat om intelligente winkels tot stand te brengen die de voordelen van AI-gedreven toepassingen maximaliseren."

Volgens het meest recente NVIDIA State of AI in Retail & CPG-rapport geeft 89% van de respondenten aan dat AI bijdraagt tot het verhogen van de jaaromzet, terwijl 95% aangeeft dat het bijdraagt tot het verlagen van de jaarlijkse kosten, wat de meetbare zakelijke impact aantoont die retailers dankzij AI al realiseren1.

Complete en schaalbare Edge AI-infrastructuur van Supermicro

Retail-gerichte AI-toepassingen vereisen een reactievermogen van subseconden, wat op schaal alleen mogelijk is als gegevens direct op de edge worden verwerkt. De Edge AI-infrastructuur van Supermicro maakt de inzet van oplossingen in gedistribueerde omgevingen mogelijk, zoals intelligente winkels en toeleveringsketens, om een complete oplossing te bieden.

Implementatie op de edge brengt een indrukwekkend aantal unieke uitdagingen met zich mee in vergelijking met een datacenter. Supermicro's ruime Edge AI-productenportfolio helpt klanten en partners deze uitdagingen te overwinnen en tegelijkertijd het juiste evenwicht te vinden tussen prestaties en ROI.

Voor implementaties in moeilijke omstandigheden waar geen geconditioneerde ruimte beschikbaar is, brengt de ventilatorloze E103-serie producten AI-verwerkingskracht waar dit voorheen onmogelijk was. Supermicro biedt ook een waaier aan geventileerde systemen uit de E300-serie met een kleine vormfactor en AI-mogelijkheden.

Wanneer er sprake is van een veeleisende AI-workload op de edge, kunnen klanten en partners zich wenden tot talloze systemen die de nieuwste discrete GPU's voor AI-acceleratie kunnen bevatten. Variërend van compacte 1U-formaten tot grotere 4U-formaten, kunnen oplossingen nauwkeurig op maat worden gemaakt om aan de behoeften van de klant te voldoen door de nieuwste generatie NVIDIA RTX PRO Blackwell-serie te benutten.

Intelligente winkelpartners van Supermicro

Supermicro werkt samen met ecosysteempartners, waaronder Everseen, Kinetic Vision, ALLSIDES, LiveX, WobotAI en Aible, om intelligente winkels te creëren die een positieve invloed hebben op de dagelijkse retailactiviteiten en het beheer van de toeleveringsketen op de langere termijn.

De Evercheck-oplossing van Everseen maakt gebruik van Vision AI om inkrimping te verminderen en de productiviteit van het personeel en de klantervaring te verbeteren. Evercheck, gebouwd op het Vision AI-platform van Everseen, detecteert ongewenst gedrag bij de check-out en ontmoedigt dat dit zich opnieuw voordoet, zodat retailers verliezen kunnen terugverdienen en hun front-of-store activiteiten kunnen stroomlijnen.

"Everseen werkt al jaren samen met een aantal van 's werelds grootste retailers om de realiteit van wat er in de winkel gebeurt te begrijpen en uitdagingen door verliezen op te lossen waar die zich voordoen," aldus Joe White, CEO van Everseen. "Door met Supermicro samen te werken en NVIDIA-versnelde computing te benutten, levert Evercheck realtime computer vision op de edge - en transformeert winkelactiviteit in informatie waarmee retailers meteen verder kunnen."

Wobot AI, gericht op het bouwen van Video AI Agents voor de fysieke wereld, zal laten zien hoe de camera's die retailers al bezitten kunnen worden veranderd in systemen die continu observeren, leren en bruikbare inzichten opleveren. Door gewone CCTV-infrastructuur om te zetten in autonome agents die patronen herkennen, wrijvingen identificeren en beslissingen aan de oppervlakte brengen, stellen de AI-agents van Wobot retailers in staat om hun dagelijkse activiteiten te verbeteren met praktische en meetbare resultaten.

"Door op de edge met Supermicro en NVIDIA te werken, kunnen we Video AI Agents inzetten op een manier die schaalbaar en betrouwbaar is en die gericht is op realtime operationeel inzicht, niet op experimenten," verklaart Will Kelso, voorzitter Revenue & Growth bij Wobot AI.

LiveX AI - "De detailhandel gaat een tijdperk in waarin AI-agents de standaard interactielaag tussen merken en klanten worden," aldus Jerry Li, medeoprichter en CEO van LiveX AI. "Met NVIDIA's versnelde AI en Supermicro's edge-infrastructuur kunnen we een behulpzame, mensachtige AI-agent direct in fysieke ruimtes implementeren, zoals kiosken of hologrammen, en zo de snelheid, informatie en continuïteit van digitale ervaringen naar fysieke omgevingen brengen. Deze samenwerking maakt AI-agents in realtime bruikbaar, daar waar klanten daadwerkelijk aanwezig zijn."

Kinetic Vision en ALLSIDES bundelen hun expertise voor een True Digital Twin-oplossing voor het ontwikkelen, testen en optimaliseren van processen in de toeleveringsketen, check-outstations en andere complexe systemen.



"De combinatie van Supermicro's geoptimaliseerde infrastructuur met hoge betrouwbaarheid en NVIDIA's versnelde computing stack geeft Kinetic Vision de grondslag om op snelheid te innoveren. Samen helpen we retailers om van experimenten over te stappen naar productieklare AI-oplossingen die meetbare voordelen opleveren op operationeel gebied en voor de klantervaring," getuigt Jeremy Jarratt, CEO van Kinetic Vision.

Franz Tschimben, CEO van ALLSIDES, voegt hieraan toe: "Voortbouwend op de gecombineerde sterke punten van NVIDIA en Supermicro, leveren we een high-fidelity 3D digital twin datalaag voor AI-training die retailers in staat stelt om toepassingen in de hele retailwaardeketen aan te drijven — van het trainen van robots met fysieke AI, tot productie en productieplanning, virtuele winkellay-outs en feedbacksystemen voor consumenten, en e-commerce integraties — die helpen bij het stimuleren van hogere omzetpercentages, snellere besluitvorming en grotere operationele efficiëntie."

Supermicro zal ook Superb AI's op retail gerichte VSS-oplossing aanwenden, die Superb AI's eigen VLM combineert met NVIDIA AI Blueprint-componenten om subjectieve redeneermogelijkheden, zoeken in natuurlijke taal, geautomatiseerde samenvatting van incidenten en inzicht in klantgedrag via winkelcameranetwerken mogelijk te maken.





Aible zal haar geautomatiseerde agentoplossing onder de aandacht brengen, die enorme hoeveelheden gegevens uit miljoenen patronen analyseert om veranderingen in retail KPI's te verklaren, zoals het gemiddelde aankoopbedrag of het aantal aankopen. Aible zal ook demonstreren hoe de nieuwste NVIDIA Retail blauwdrukken in agentic oplossingen kunnen worden opgenomen, die automatisch klantervaringen aanpassen en retailactiviteiten op schaal optimaliseren.

Arijit Sengupta, CEO van Aible, voegt hieraan toe: "De huidige markt en arbeidsomstandigheden veranderen voortdurend. Alleen autonome agenten kunnen deze steeds veranderende patronen van klantgedrag, voorraadkosten en bevoorrading, en toegang tot arbeid op schaal begrijpen en zich daaraan aanpassen. Door met NVIDIA en Supermicro samen te werken, brengt Aible autonome agents die door zakelijke gebruikers worden beoordeeld naar de retail-edge."

1Bron: "NVIDIA State of AI in Retail and CPG" 2026

