Supermicro breidt productiefootprint uit door verhoging wereldwijde rack-scale productiecapaciteit naar 5.000 volledig geteste rack-oplossingen voor AI, HPC en vloeistofkoeling per maand

SAN JOSE, Californië en DENVER, 10 november 2023 /PRNewswire/ -- Supercomputing Conference (SC23) -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fabrikant van totale It-oplossingen voor AI, Cloud, Storage en 5G/Edge, breidt zijn AI- en HPC-rackleveringscapaciteit en geavanceerde oplossingen voor vloeistofkoeling uit. Wereldwijd groeit de volledige rack-scale leveringscapaciteit van Supermicro vanuit verschillende ultramoderne integratiefaciliteiten in de Verenigde Staten, Taiwan, Nederland en Maleisië. Toekomstige productieuitbreidingen en -locaties worden actief overwogen om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar het portfolio van rack-scale AI- en HPC-oplossingen van Supermicro.

"Met onze wereldwijde aanwezigheid kunnen we nu 5.000 racks per maand leveren ter ondersteuning van grote orders voor volledig geïntegreerde, vloeistofgekoelde racks, die tot 100kW per rack vereisen," aldus Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "We verwachten dat tot 20% van de nieuwe datacenters oplossingen voor vloeistofkoeling zullen gebruiken naarmate de CPU's en GPU's warmer worden. Met de ontwikkeling van AI-technologieën is er in een steeds groter deel van datacenters wereldwijd veel vraag naar onze toonaangevende rack-scale oplossingen. Oplossingen voor rack-scale en vloeistofkoeling moeten vroeg in het ontwerp- en implementatieproces worden ingepland, wat resulteert in kortere levertijden om te voldoen aan de dringende implementatievereisten voor AI- en hyperscale datacenters."

Supermicro handhaaft een uitgebreide voorraad van "Golden SKU's" om te kunnen voldoen aan snelle levertijden voor een wereldwijde uitrol. Grote CSP's en Enterprise Data Centers die AI-toepassingen van de nieuwste generatie draaien, zullen snel baat vinden bij wereldwijd kortere levertijden. Supermicro's brede reeks servers van datacenter tot aan de edge (IoT) kan naadloos worden geïntegreerd, wat resulteert in een verhoogde invoering en meer betrokken klanten.

Met de recente aankondiging van de MGX-productlijn, met de NVIDIA GH200 Grace™ Hopper™ Superchip en de NVIDIA Grace™ CPU Superchip, blijft Supermicro AI-geoptimaliseerde servers uitbreiden naar de sector. In combinatie met de bestaande productlijn met de voor LLM geoptimaliseerde NVIDIA HGX 8-GPU oplossingen en de NVIDIA L40S en L4 aanbiedingen, samen met Intel Data Center MAX GPU's, Intel® Gaudi®2 en de AMD Instinct™ MI series GPU's, kan Supermicro het hele scala aan AI training- en AI inferencing-toepassingen aan. De Supermicro All-Flash opslagservers met NVMe E1.S en E3.S opslagsystemen versnellen de gegevenstoegang voor verschillende AI-trainingstoepassingen, wat resulteert in snellere uitvoeringstijden. Voor HPC-toepassingen vermindert de Supermicro SuperBlade, met GPU's, de uitvoeringstijd voor high-end simulaties met een lager stroomverbruik.

Wanneer vloeistofkoeling in een datacenter wordt geïntegreerd, kan dit de PUE van een datacenter tot wel 50% verlagen ten opzichte van de bestaande gemiddelden in de sector. Het verkleinen van de stroomvoetafdruk en de daaruit voortvloeiende lagere PUE in een datacenter verlaagt de operationele uitgaven aanzienlijk bij het uitvoeren van generatieve AI- of HPC-simulaties.

Met de rack-scale integratie- en implementatiediensten van Supermicro kunnen klanten beginnen met bewezen referentieontwerpen voor een snelle installatie. Daarbij wordt rekening gehouden met de unieke bedrijfsdoelstellingen van de klant. Klanten kunnen vervolgens samenwerken met Supermicro-gekwalificeerde experts om geoptimaliseerde oplossingen te ontwerpen voor specifieke workloads. Bij levering hoeven de racks alleen te worden aangesloten op stroom, netwerken en de infrastructuur voor vloeistofkoeling, wat de naadloze plug-and-play-methode onderstreept. Supermicro legt zich toe op het leveren van volledige datacenter IT-oplossingen, inclusief on-site levering, uitrol, integratie en benchmarking, met het oog op een optimale operationele efficiëntie.

Het brede gamma servers van Supermicro omvat:

SuperBlade® – Supermicro's krachtige, dichtheidsgeoptimaliseerde en energiezuinige multi-node platform, geoptimaliseerd voor AI, Data Analytics, HPC, Cloud en Enterprise workloads.

GPU-servers met PCIe GPU's – Systemen ter ondersteuning van geavanceerde versnellers die een enorme prestatiewinst en kostenbesparing opleveren. Deze systemen zijn ontworpen voor HPC-, AI/ML-, rendering- en VDI-werkladingen.

Universele GPU-servers - Open, modulaire, op standaarden gebaseerde servers die superieure prestaties en onderhoudsgemak bieden met GPU-opties, waaronder de nieuwste PCIe-, OAM- en NVIDIA SXM-technologieën.

Petascale Storage - Toonaangevende opslagdichtheid en prestaties met EDSFF E1.S en E3.S schijven, waardoor ongekende capaciteit en prestaties mogelijk zijn in een enkel 1U of 2U chassis.

Hyper – Rackmount servers met topprestaties zijn gebouwd om de meest veeleisende werklasten aan te kunnen, samen met de storage & I/O-flexibiliteit die zorgt voor een aangepaste pasvorm voor een breed scala aan toepassingsbehoeften.

Hyper-E - Levert de kracht en flexibiliteit van onze Hyper-familie, geoptimaliseerd voor gebruik in edge-omgevingen. Edge-vriendelijke functies zijn onder andere een chassis met een geringe diepte en I/O aan de voorkant, waardoor de Hyper-E geschikt is voor edge datacenters en telco-kasten.

BigTwin® – 2U 2-Node of 2U 4-Node platform dat superieure dichtheid, prestaties en onderhoudsgemak biedt met dubbele processors per node en hot-swappable tool-less ontwerp. Deze systemen zijn ideaal voor cloud-, opslag- en mediawerkladingen.

GrandTwin™ - Speciaal gebouwd voor single-processor prestaties en geheugendichtheid, met hot-swappable nodes aan de voorkant (cold aisle) en I/O aan de voor- of achterkant voor meer onderhoudsvriendelijkheid.

FatTwin® - Geavanceerde multi-node 4U twin-architectuur met hoge dichtheid en 8 of 4 nodes met enkele processor, geoptimaliseerd voor reken- of opslagdichtheid in datacenters.

Edge Servers - Verwerkingskracht met hoge dichtheid in compacte vormfactoren die zijn geoptimaliseerd voor installatie in telco-kasten en Edge datacenters. Optionele DC-voedingsconfiguraties en verbeterde bedrijfstemperaturen tot 55° C (131° F).

CloudDC – Alles-in-één platform voor cloud datacenters, met flexibele I/O- en opslagconfiguraties en dubbele AIOM-slots (PCIe 5.0; compatibel met OCP 3.0) voor maximale gegevensdoorvoer.

WIO – Biedt een breed scala aan I/O-opties om echt geoptimaliseerde systemen te leveren voor specifieke bedrijfsvereisten.

Mainstream - Kosteneffectieve dual-processorplatforms voor alledaagse bedrijfsworkloads

Enterprise Storage - Geoptimaliseerd voor grootschalige objectopslagwerklasten, gebruikmakend van 3,5" spinnende media voor hoge dichtheid en uitzonderlijke TCO. Laadconfiguraties voor en voor/achter bieden eenvoudige toegang tot de aandrijvingen, terwijl gereedschapsloze beugels het onderhoud vereenvoudigen.

Werkstations - Supermicro werkstations leveren datacenterprestaties in draagbare, onder-de-bureaus geplaatste vormfactoren en zijn ideaal voor AI, 3D-ontwerp en media & entertainment-werklasten in kantoren, onderzoekslaboratoria en kantoren op locatie.

Over Supermicro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldwijde leider in toepassing-geoptimaliseerde totale IT-oplossingen. Supermicro is opgericht en gevestigd in San Jose, Californië, VS, en streeft naar het leveren van innovatie voor Enterprise, Cloud, AI en 5G Telco/Edge IT-infrastructuur. Wij zijn een producent van Total IT Solutions met server-, AI-, opslag-, IoT-, switch-systemen, software en ondersteunende diensten. Supermicro's expertise op het gebied van moederbord-, voeding- en chassisontwerp ondersteunt onze verdere ontwikkeling en productie, waardoor innovatie van de volgende generatie, van cloud tot edge, mogelijk wordt voor onze wereldwijde klanten. Onze producten worden in-house ontworpen en geproduceerd (in de VS, Taiwan en Nederland), maximaal gebruik makend van wereldwijde operaties voor schaal en efficiëntie, en geoptimaliseerd om de TCO te verbeteren en de impact op het milieu te verminderen (Green Computing). Het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® stelt klanten in staat om te optimaliseren voor hun exacte workload en toepassing door te kiezen uit een brede familie van systemen die zijn opgebouwd uit onze flexibele en herbruikbare building blocks die een uitgebreide set van form factors, processors, geheugen, GPU's, opslag, netwerken, stroom en koeloplossingen (geklimatiseerd, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling) ondersteunen.

Supermicro, Server Building Block Solutions en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.

Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

