Supermicro expande presença internacional de produção, ao aumentar a capacidade mundial de fabricação de rack em escala para 5.000 soluções totalmente testadas de rack de IA, HPC e refrigeração líquida por mês

SAN JOSÉ, Califórnia e DENVER, 10 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Supercomputing Conference (SC23) -- Supermicro, Inc. SMCI), um fabricante completo de soluções de TI para IA, nuvem, armazenamento e 5G/Edge, está expandindo sua capacidade de fornecimento de rack de IA e HPC e soluções avançadas de refrigeração líquida. A nível mundial, a capacidade completa de fornecimento em escala da Supermicro vem crescendo a partir de diversas instalações de integração de última geração nos EUA, Taiwan, Países Baixos e Malásia. A futura expansão e locais de produção estão sendo ativamente considerados para se adaptar à crescente demanda pelo portfólio de soluções de IA e HPC de rack em escala da Supermicro.

Soluções de Rack em Escala Supermicro

"Com nossa presença mundial, agora podemos entregar 5.000 racks por mês para atender pedidos substanciais de racks de refrigeração líquida totalmente integrados, exigindo até 100 kW por rack", disse Charles Liang, Presidente e Diretor Executivo da Supermicro. "Prevemos que até 20% dos novas centrais de dados irão adotar soluções de refrigeração líquida à medida que CPUs e GPUs continuam aquecendo. Nossas soluções líderes de rack em escala estão em grande demanda com o desenvolvimento de tecnologias de IA, uma parte cada vez maior das centrais de dados ao redor do mundo. Soluções completas de rack e refrigeração líquida em escala devem ser consideradas no início do processo de projeto e implementação, o que resulta em prazos de entrega reduzidos para cumprir os requisitos urgentes de implementação para IA e centrais de dados em hiperescala."

A Supermicro mantém um extenso estoque de "SKUs Dourados", a fim de atender prazos de entrega rápidos para implantações internacionais. Grandes CSPs e centrais de dados empresariais que executam os mais recentes aplicativos generativos de IA terão o benefício rápido de prazos de entrega reduzidos ao redor do mundo. A ampla variedade de servidores da Supermicro, desde a central de dados até a borda (IoT), pode ser perfeitamente integrada, resultando em maior adoção e clientes mais comprometidos.

Com o recente anúncio da linha de produtos MGX, com o Superchip NVIDIA GH200 Grace™ Hopper™ e o Superchip de CPU NVIDIA Grace™, a Supermicro continua expandindo servidores otimizados com IA para o setor. Combinada com a linha de produtos existente que incorpora soluções de 8 GPUs NVIDIA HGX otimizadas para LLM e ofertas NVIDIA L40S e L4, junto com GPUs MAX de centrais de dados Intel, Intel® Gaudi®2 e GPUs da série AMD Instinct™ MI, a Supermicro pode satisfazer toda a gama de aplicativos de treinamento e inferência de IA. Os servidores de armazenamento All-Flash da Supermicro com sistemas de armazenamento NVMe E1.S e E3.S aceleram o acesso a dados para vários aplicativos de treinamento de IA, resultando em tempos de execução mais rápidos. Para aplicativos HPC, o Supermicro SuperBlade, com GPUs, reduz o tempo de execução para simulações de ponta com redução no consumo de energia.

A refrigeração líquida, quando integrada a uma central de dados, pode reduzir a PUE (efetividade no uso da energia) desta em até 50% quando comparado às médias existentes do setor. A redução do consumo de energia e a menor PUE resultante em uma central de dados reduz significativamente as despesas operacionais ao executar simulações generativas de IA ou HPC.

Com serviços de integração e implantação de rack em escala da Supermicro, os clientes podem iniciar com projetos de referência comprovados para instalação rápida, enquanto consideram os objetivos comerciais exclusivos dos clientes. Os clientes podem então trabalhar em cooperação com especialistas qualificados da Supermicro, de modo a criar soluções otimizadas para cargas de trabalho específicas. Após a entrega, os racks precisam apenas estar conectados à energia, à rede e à infraestrutura de refrigeração líquida, que destaca sua perfeita metodologia 'plug-and-play'. A Supermicro está comprometida em oferecer soluções completas de TI para centrais de dados, incluindo entrega, implantação, integração e avaliação comparativa no local, a fim de obter a eficiência operacional ideal.

Saiba mais sobre o design de rack em escala da Supermicro em https://www.supermicro.com/en/solutions/rack-integration

Saiba mais sobre as soluções de refrigeração líquida da Supermicro em https://www.supermicro.com/en/solutions/liquid-cooling

Visite a Supermicro na SC23 em Denver, Colorado. Saiba mais aqui

A ampla gama de servidores da Supermicro inclui:

SuperBlade® – Plataforma com diversos nós de alto desempenho, densidade otimizada e eficiência energética da Supermicro, otimizada para cargas de trabalho de IA, análise de dados, HPC, nuvem e empresariais.

Servidores GPU con GPU PCIe – Sistemas que suportam aceleradores avançados para proporcionar enormes ganhos de desempenho e economia de custos. Estes sistemas são concebidos para cargas de trabalho de HPC, AI/ML, representação gráfica e VDI.

Servidores GPU universais – Servidores abertos, modulares e baseados em padrões que oferecem desempenho e capacidade de manutenção superiores com opções de GPU, incluindo as mais recentes tecnologias PCIe, OAM e NVIDIA SXM.

Armazenamento em petaescala – Densidade e desempenho de armazenamento líderes do setor com unidades EDSFF E1.S e E3.S, permitindo capacidade e desempenho sem precedentes em um único chassi de 1U ou 2U.

Hyper – Os principais servidores de montagem em rack de desempenho são construídos para suportar as mais exigentes cargas de trabalho, junto com a flexibilidade de armazenamento e I/O, que oferece um ajuste personalizado para uma ampla gama de necessidades de aplicativos.

Hyper-E – Oferece o poder e a flexibilidade de nossa principal família Hyper, otimizada para implantação em ambientes de borda. Os recursos compatíveis à borda incluem um chassi de curta profundidade e E/S frontal, tornando o Hyper-E adequado para centrais de dados de borda e gabinetes de telecomunicações.

BigTwin® – Plataforma 2U de 2 nós ou 2U de 4 nós que proporciona densidade, desempenho e fácil manutenção superiores com processadores duplos por nó e design intercabiável a quente sem ferramentas. Estes sistemas são ideais para cargas de trabalho em nuvem, armazenamento e mídia.

GrandTwin™ – Construído especificamente para desempenho de processador único e densidade de memória, com nós frontais (corredor frio), intercambiáveis a quente e E/S frontal ou traseira para capacidade de manutenção mais facilitada.

FatTwin® – Arquitetura dupla 4U avançada e de alta densidade com diversos nós, 8 ou 4 nós de processador único, otimizada para computação de centrais de dados ou densidade de armazenamento.

Servidores de borda – Poder de processamento de alta densidade em formatos compactos otimizados para instalar em gabinetes de telecomunicações e centrais de dados Edge. Configurações opcionais de alimentação CC e melhores temperaturas operacionais de até 55°C (131°F).

CloudDC – Plataforma completa para centrais de dados em nuvem, com configurações flexíveis de E/S e armazenamento e inserções AIOM duplas (compatíveis com PCIe 5.0; OCP 3.0) para máxima taxa de transferência de dados.

WIO – Oferece uma ampla gama de opções de E/S, a fim de fornecer sistemas verdadeiramente otimizados para requisitos empresariais específicos.

Convencional – Plataformas econômicas de processador duplo para cargas de trabalho empresariais diárias

Armazenamento empresarial – Otimizado para cargas de trabalho de armazenamento de objetos em grande escala, utilizando mídia giratória de 3,5" para alta densidade e excepcional TCO (custo total de propriedade). As configurações de carregamento frontal e frontal/traseiro proporcionam fácil acesso às unidades, enquanto suportes sem ferramentas simplificam a manutenção.

Estações de trabalho – Ao proporcionar desempenho de centrais de dados em formatos portáteis e sob a mesa, as estações de trabalho da Supermicro são ideais para IA, perfil 3D e cargas de trabalho de mídia e entretenimento em escritórios, laboratórios de pesquisa e escritórios de campo.

