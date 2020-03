Supermicro breidt SAP HANA-gebaseerde oplossingen voor Enterprise Server voor VMware Hyperconverged Infrastructure (HCI) uit

Supermicro's SYS-2029U-E1CRT- en SYS-6029U-E1CRT4-systemen zijn gecertificeerd op VMWare vSAN versie 6.6, vSphere versie 6.7 en SAP HANA 2.0. Supermicro is een van de eerste hardwareleveranciers die gebruik maakt van de nieuwe Intel Xeon schaalbare processors van de 2e generatie en het blijvende geheugen van Intel Optane, waarmee bedrijven de hoogste prestaties, mogelijkheden en waarde kunnen halen uit hun SAP HANA-implementaties. En aangezien de CPU's unieke ingebouwde AI-acceleratiemogelijkheden van Intel DL Boost bevatten, bieden deze platforms de flexibiliteit om verdere inzichten te verkrijgen uit AI-geïnfuseerde workloads.

"SAP erkent dat HCI een van de snelst groeiende bedrijfsarchitecturen in de branche is", zegt Martin Heisig, hoofd van SAP HANA Technology Innovation Network. "Bij de implementatie van SAP S/4HANA op VMware HCI kunnen klanten enorm profiteren van de nieuwste HW-/SW-technologieën om schaalbaarheid te stimuleren en de operationele kosten voor SAP HANA-implementaties te verlagen."

De samenwerking van Supermicro met VMware biedt een alternatief voor de traditionele Fibre Channel SAN-gebaseerde virtualisatie-infrastructuur, die bekend staat om zijn complexiteit en interoperabiliteitsproblemen. HCI, aangedreven door VMware vSAN, brengt rekenkracht, opslag en de hypervisor samen in één systeem om de datacentercomplexiteit te verminderen en de schaalbaarheid te vergroten. Deze aanpak overwint de obstakels van conventionele architecturen, met name SAN- en NAS-opslag, inclusief hun netwerkuitdagingen of -problemen. HCI gebruikt direct gekoppelde opslag in een Software-Defined Storage (SDS)-architectuur, ondersteund door de groei van opslag-dichte servers en krachtige flash-drives.

"VMWare is verheugd om samen te werken met Supermicro om de nieuwste SAP HANA-gecertificeerde platforms op basis van VMware vSAN te leveren", zegt Lee Caswell, vice-president Marketing HCI Business Unit, VMware. "Krachtige databases zijn de nieuwste workloads die de onmiskenbare prijsprestaties van Hyperconverged Infrastructure (HCI) omarmen. Met VMware vSAN en Supermicro kunnen klanten hun grootste SAP HANA-ontwikkelingsactiviteiten en productie-implementaties uitvoeren met maximaal 64 knooppunten en een maximum van 192 terabyte aan geheugen."

https://www.supermicro.com/en/solutions/sap

https://mma.prnewswire.com/media/1138207/Supermicro_Expands_Enterprise_Server_SAP.jpg

