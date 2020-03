Supermicro renforce ses solutions de serveur d'entreprise fondées sur SAP HANA pour VMware Hyperconverged Infrastructure (HCI)

« Avec les serveurs Supermicro certifiés pour VMware HCI alimentés par vSAN, les clients SAP disposent aujourd'hui des meilleures solutions pour que les entreprises puissent efficacement mettre à l'échelle, gérer et virtualiser leurs infrastructures SAP pour un rendement sur investissement maximal », explique Raju Penumatcha, vice-président directeur et responsable des produits chez Supermicro.

Les systèmes SYS-2029U-E1CRT et SYS-6029U-E1CRT4 de Supermicro ont été certifiés sur VMWare vSAN version 6.6, vSphere version 6.7 et SAP HANA 2.0. Supermicro est l'un des premiers fabricants de matériel qui utilise les nouveaux processeurs Intel Xeon Scalable de deuxième génération ainsi que la mémoire persistante Intel Optane pour permettre aux entreprises d'obtenir le plus haut niveau de performances, de capacité et de valeur avec leurs déploiements SAP HANA. En outre, dès lors que les unités centrales sont dotées des capacités intégrées uniques d'accélération IA d'Intel DL Boost, ces plateformes permettent d'extraire avec agilité des informations supplémentaires de charges de travail riches en IA.

« SAP reconnaît que HCI est l'une des architectures d'entreprise dont l'essor est le plus rapide dans le secteur », explique Martin Heisig, responsable de SAP HANA Technology Innovation Network. « Avec un déploiement SAP S/4HANA sur VMware HCI, les clients peuvent tirer un immense avantage des toutes dernières technologies HW/SW pour stimuler l'évolutivité et réduire les coûts d'exploitation pour les déploiements SAP HANA. »

La collaboration de Supermicro avec VMware offre une autre solution à l'infrastructure de virtualisation traditionnelle fondée sur Fiber Channel SAN, qui est bien connue pour sa complexité et ses difficultés en termes d'interopérabilité. HCI avec VMware vSAN réunit dans un seul et même système le calcul, le stockage et l'hyperviseur afin de réduire la complexité des centres de données et d'accroître l'évolutivité. Cette approche permet de surmonter les obstacles des architectures conventionnelles, surtout le stockage SAN et NAS, y compris les défis ou difficultés qu'elles présentent en termes de réseau. HCI fait appel à un stockage en attachement direct dans une architecture Software-Defined Storage (SDS) bénéficiant de la croissance des serveurs denses en stockage et des lecteurs flash à hautes performances.

« VMWare est heureuse de s'associer à Supermicro pour proposer les toutes dernières plateformes certifiées SAP HANA fondées sur VMware vSAN », explique Lee Caswell, vice-président de l'unité Marketing HCI Business chez VMware. « Les bases de données à hautes performances sont les toutes dernières charges de travail à profiter de l'indéniable rapport prix-performance de Hyperconverged Infrastructure (HCI). Avec VMware vSAN et Supermicro, les clients peuvent réaliser leurs plus grandes opérations de développement et leurs plus grands déploiements de production SAP HANA avec jusqu'à 64 nœuds et un maximum de 192 téraoctets de mémoire. »

Pour de plus amples informations sur les solutions certifiées de Supermicro pour SAP HANA, rendez‑vous sur https://www.supermicro.com/en/solutions/sap.

À propos de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (Nasdaq: SMCI), société innovante de premier plan en matière de technologies de serveur haute performance et haut rendement, est le principal fournisseur au monde de serveurs évolués Building Block Solutions® pour les centres de données, le cloud computing, l'informatique d'entreprise, Hadoop/Big Data, l'HPC et les systèmes embarqués. Supermicro s'engage en faveur de la protection de l'environnement dans le cadre de son programme « We Keep IT Green® » et propose à ses clients les solutions les plus efficaces d'un point de vue énergétique et les plus écologiques du marché.

Intel, le logo Intel et Xeon sont des marques d'Intel Corporation ou de ses filiales. Toutes les autres marques, dénominations et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

SAP et d'autres produits et services SAP mentionnés supra ainsi que leurs logos respectifs sont des marques ou des marques déposées de SAP SE en Allemagne et d'autres pays. Rendez-vous sur https://www.sap.com/copyright pour d'autres informations et avis concernant les marques.

VMware, vSphere, VMware vSAN sont des marques de VMware, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres juridictions.

SMCI-F

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1138207/Supermicro_Expands_Enterprise_Server_SAP.jpg

Related Links

http://www.supermicro.com



SOURCE Super Micro Computer, Inc.