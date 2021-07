Supermicro debuteert nieuwe Top-Loading- en Simply Double-opslagsystemen met 3e generatie Intel Xeon-processoren, PCI-E 4.0 met NVMe cache voor cloudopslag met hoge capaciteit

"Nu de groei in softwaregedefinieerde, cloudgebaseerde opslag blijft versnellen, helpt Supermicro datacenters om snel hun infrastructuur te moderniseren om gebruik te maken van flexibele configuratie, modulaire ontwerpen zonder gereedschap die door een technicus kunnen worden onderhouden, en eenvoudige uitbreidingsmogelijkheden met onze nieuwe X12 60-bay of 90-bay single, dual node en hoge beschikbaarheid architectuurinnovatie." zegt Charles Liang, President, en CEO van Supermicro. "Onze nieuwe opslagsystemen met hoge capaciteit zetten Supermicro's focus op besparing van middelen voort en leveren toonaangevende capaciteit voor een lagere total cost of ownership (TCO)."

Top-Loading-opslagsystemen

Supermicro's nieuwe bovenladerarchitectuur levert verbeterde flexibiliteit, modulariteit en eenvoudig onderhoud die klanten nodig hebben. Zowel de 60-bay- als 90-baysystemen zijn beschikbaar als configuraties in single-node, dual-node en dual-node high availability (HA). De configuraties in dual-node HA en single-node controleren de toegang tot alle stations in de systemen. De configuratie in dual-node verdeelt de toegang tot stations gelijkmatig over elke node. Met een modulair ontwerp zonder gereedschap zijn alle kritieke systemen aan boord - hot-swap servernodes, uitbreidingen, ventilatormodules, voedingen en stations - volledig geoptimaliseerd voor eenvoudig onderhoud door één technicus.

Supermicro's nieuwe bovenladersystemen met hoge capaciteit zijn geoptimaliseerd voor zakelijke en schaalbare cloudopslagomgevingen. Dit schaalbare architectuurontwerp biedt klanten de configuratie-opties van PCI-E 4.0-gebaseerde RAID of IT mode SAS controller. Deze 4U-systemen zijn voorzien van 60 of 90 hot-swap 2,5" of 3,5" SAS3/SATA3-bays plus twee onboard PCI-E M.2-slots en twee interne slim SATA SSD-slots. Het single-nodesysteem ondersteunt ook twee hot-swap 2,5"-bays aan de achterzijde voor OS-mirroring en vier optionele NVMe U.2-bays voor snelle caching. Het systeem ondersteunt 1,6 petabytes aan kostengeoptimaliseerde opslag in de maximale configuratie, plus tot 60 TB SSD flash via de NVMe aan de achterzijde. De single- en dual-nodesystemen maken gebruik van 3e generatie Intel Xeon Scalable-processoren in een dual-socketconfiguratie met 16 DIMM-slots per servernode.

Simply Double-opslagsystemen

Supermicro's Simply Double-opslagserver is een toonaangevende oplossing voor contentlevering. De aankondiging van vandaag introduceert prestatie- en onderhoudsverbeteringen aan het algemene ontwerp ter ondersteuning van 3e generatie Intel Xeon Scalable-processoren in een dual-socket configuratie met 16 DIMM's, terwijl dezelfde dichte opslagvoetafdruk behouden blijft. Tot vier hot-swap U.2 NVMe-bays aan de achterzijde worden ondersteund, zodat gebruikers flash kunnen toevoegen zonder dat dit ten koste gaat van een van de 24 SAS/SATA 3,5"-opslagbays. Innovatief chassisontwerp verbetert de luchtstroom en stroomlijnt de toegankelijkheid van systeemonderhoud voor componenten zoals het moederbord, CPU, geheugen, PCI-E-slots, interne stationbays en stationbays aan de achterzijde. Samen met deze mechanische verbeteringen kan het systeem worden geconfigureerd met de opties van PCI-E 4.0-gebaseerde RAID of IT mode SAS controller.

Supermicro Storage Summit

Supermicro lanceert deze nieuwe systemen in combinatie met zijn Open Storage Summit 2021, waarbij innovaties op het gebied van softwaregedefinieerde opslagtechnologie worden belicht. De Open Storage Summit 2021 vindt plaats van 27 t/m 29 juli 2021. Klik hier voor meer informatie en om u in te schrijven.

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), de toonaangevende innovator in high-performance, high-efficiency servertechnologie, is wereldwijd een vooraanstaande leverancier van geavanceerde Server Building Block Solutions® voor Enterprise Data Center, Cloud Computing, Artificial Intelligence en Edge Computing Systems. Supermicro zet zich in voor de bescherming van het milieu via zijn "We Keep IT Green®"-initiatief en biedt klanten de meest energie-efficiënte, milieuvriendelijke oplossingen verkrijgbaar.

Supermicro, Server Building Block Solutions en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.

Intel, het Intel-logo en andere Intel-merken zijn handelsmerken van Intel Corporation of zijn dochterondernemingen.

Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren ervan.

