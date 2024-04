Supermicro breidt Edge Compute-portefeuille uit om IoT en Edge AI-workloads te versnellen met nieuwe generatie embedded oplossingen

Supermicro maakt gebruik van nieuwe Intel® Atom® x7000RE CPU's voor efficiënte, kosteneffectieve gedistribueerde prestaties aan de intelligente rand

SAN JOSE, Calif. en NUREMBERG, Duitsland, 9 april 2024 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), een leverancier van complete IT-oplossingen voor cloud, AI/ML, opslag en 5G/Edge, kondigt een nieuwe generatie IoT- en embedded systemen aan. Het ontwerp verbetert de prestaties en verhoogt de energie-efficiëntie voor intelligente toepassingen aan de remote edge. Met de toevoeging van deze nieuwe modellen, inclusief ondersteuning voor de nieuwe Intel® Atom® x7000RE processor, verbetert Supermicro zijn diverse infrastructuuroplossingen om computer- en AI-prestaties te leveren aan de intelligente rand.

Supermicro's New IoT and Edge AI Solution

"We blijven onze systeemproductlijn uitbreiden met geoptimaliseerde servers voor de edge die de veeleisende workloads aankunnen waar enorme hoeveelheden data worden gegenereerd," zegt Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "Dankzij onze bouwsteenarchitectuur ontwerpen en leveren wij een breed scala aan AI-servers om aan ondernemingen de oplossingen te bieden die ze nodig hebben, van de edge tot de cloud. Onze nieuwe Intel Atom-randsystemen bevatten tot 16 GB geheugen, dubbele 2,5 GbE LAN-poorten en een NANO-simkaartslot. AI-inferencing is nu mogelijk aan de rand, waar de meeste gegevens ter wereld worden gegenereerd."

Meer informatie over Supermicro edge en embedded servers op: https://www.supermicro.com/en/products/embedded/servers

"Ondernemingen werken steeds meer aan de rand en worden steeds veeleisender, nu ze meer compute, media, graphics en AI-mogelijkheden integreren voor betere bedrijfsresultaten," aldus Dan Rodriguez, corporate vice president en general manager van de Network and Edge Solutions Group van Intel. "Ze vertrouwen op ons ecosysteem om oplossingen te leveren voor omgevingen met een laag stroomverbruik, een lage prijs en beperkte ruimte, die de grote verscheidenheid aan werklasten aan de rand kunnen aanpakken."

De nieuwe systemen van Supermicro zijn de SYS-E100, de SYS-E102, de SYS-E111AD en een bijgewerkte SYS-E403. Deze servers zijn speciaal ontworpen voor randtoepassingen, leveren hogere prestaties met de nieuwste Intel Atom en Intel Core CPU's en zijn verkrijgbaar in zeer kleine en compacte vormfactoren.

De nieuwe SYS-E100-14AM en SYS-E102-14AM van Supermicro zijn beide uitgerust met de Intel Atom x7000RE-processors met maximaal 8 cores, het dubbele van zijn voorganger. De SYS-E100 en SYS-E102 servers zijn ultracompacte vormfactoren ontworpen om de energiezuinigheid (minder dan 12 W) en de zeer efficiënte rekenprestaties van de Intel Atom-processor te versterken. Hoewel de SYS-E102 wordt geleverd in een vormfactor van slechts 190x44x120 mm, bieden deze systemen in doosformaat tot 16 GB DDR5-SODIMM, dubbele 2,5 GbE LAN-poorten, twee onafhankelijke HDMI-poorten, 3 USB 3.2-poorten en een M.2 B/E/M-sleutel met een NANO-simkaartslot.

De SYS-E100 vormfactor is een paar millimeter groter. Het heeft als bijkomend voordeel dat het een ventilatorloos systeem is, met een verhoogd temperatuurbereik van -20°C tot maximaal 70°C, waardoor het minder bewegende onderdelen bevat en een grotere weerstand tegen vuil en stof biedt. Het ventilatorloze systeem is ook verkrijgbaar in een DIN-railmontagemodel, de SYS-E100-14AM-IA. Deze functie is bijzonder geschikt voor toepassingen in industriële omgevingen, waar het systeem eenvoudig kan worden geïntegreerd in opstellingen met andere apparatuur en modules. Alle drie de modellen werken met een variabele voeding van 9-36 V, met een optimale stroomopname voor de specifieke gebruiksomgeving.

Supermicro voorziet in de behoefte aan een spaarzame oplossing om AI-inferencing workloads aan de rand uit te voeren en introduceert de 1U SYS-111AD-WRN2. Als 1U-systeem met een diepte van slechts 429 mm is dit systeem de kleinste server die een dubbelbrede GPU-kaart over de volledige lengte of 3 PCIe-uitbreidingsslots kan huisvesten en plaats biedt aan een FHFL GPU-kaart. Het systeem is uitgerust met een 14e/13e generatie Intel Core™ processor, tot 128 GB RAM en een reeks uitbreidingsslots. Het nieuwe systeem is gebouwd om te voldoen aan de behoeften van verspreide toepassingen zoals videoverwerking, streaming of robotica.

Het grotere en krachtigere SYS-E403-13E-platform is ontworpen voor veeleisende edge AI-workloads en levert datacenter-prestatieniveaus aan de rand, met een 5e/4e generatie Intel Xeon® Scalable-processor en ruimte voor maximaal 3 acceleratorkaarten. Daarnaast biedt de Supermicro X13 generatie E403 tot 2TB DDR5-5600 RAM, dubbele 10 GbE-poorten en een reeks aanpassingsopties met 3 PCIe 5.0 x16 slots. Dankzij de compacte vormfactor van 406 x 267 x 117 mm kan het systeem in kleine ruimtes worden gebruikt, bijvoorbeeld in een wandkast of als draagbaar apparaat.

Supermicro's nieuwe systemen en meer worden van 9 tot 11 april getoond op Embedded World, in Neurenberg, Duitsland. Belangstellenden kunnen de stand van Supermicro bezoeken in Hal 1, standnummer 208. Op de stand kunnen ze informatie over deze nieuwe systemen uitwisselen met specialisten en een reeks use cases voor slimme industrieën en afgeleide sectoren bekijken.

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van allesomvattende IT-oplossingen met toepassingsoptimalisatie. Supermicro is opgericht en gevestigd in San Jose, Californië. Het bedrijf streeft ernaar om first-to-market innovatie te leveren voor Enterprise-, Cloud-, AI- en 5G Telco/Edge IT-infrastructuur. Wij zijn een Total IT Solutions Manufacturer en leveren server-, AI-, opslag-, IoT- en switchsystemen, software en ondersteuningsdiensten. Supermicro's deskundigheid op het gebied van moederbord-, voeding- en chassisontwerp maakt onze ontwikkeling en productie verder mogelijk, zodat wij innovatie van de volgende generatie, van cloud tot edge, kunnen realiseren voor onze wereldwijde klanten. Onze producten worden in eigen huis ontworpen en geproduceerd (in de VS, Taiwan en Nederland). Hierbij maken we gebruik van wereldwijde faciliteiten voor schaal en efficiëntie, geoptimaliseerd om de TCO te verlagen en de impact op het milieu te verminderen (Green Computing). Het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® stelt klanten in staat hun systeem te optimaliseren voor hun exacte workload en toepassing door een keuze te maken uit een brede selectie van systemen die zijn opgebouwd uit onze flexibele en herbruikbare bouwstenen, met ondersteuning van een grote verscheidenheid van vormfactoren, processors, geheugen, GPU's en opslag-, netwerk-, voedings- en koeloplossingen (airconditioning, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling).

Supermicro, Server Building Block Solutions en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.

Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaars.

SMCI-F

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2381934/2024_EW24__Edge_IoT_PressRelease_r03_1080x1080px.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg