Supermicro kondigt opkomende X14-serverfamilie aan voor de ondersteuning van de Intel® Xeon® 6-processor met Early Access-programma's

Supermicro's uitgebreide systeemportfolio biedt de flexibiliteit om te voldoen aan de vraag naar workload-geoptimaliseerde en vloeistofgekoelde datacenters en bevat de nieuwe Efficient-core en Performance-core processors - Rack Scale Plug and Play-oplossingen voor AI-fabrieken, Enterprise/Cloud workloads en edge-toepassingen

SAN JOSE, Calif. en PHOENIX, 10 april 2024 /PRNewswire/ -- Intel Vision 2024 -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), een leverancier van complete IT-oplossingen voor cloud, AI/ML, opslag en 5G/Edge, kondigt zijn X14-serverportfolio aan dat de Intel® Xeon® 6-processor in de toekomst gaat ondersteunen. Dankzij de gecombineerde Building Block-architectuur, rack plug-and-play en vloeistofkoelingoplossingen van Supermicro, en de breedte van de nieuwe Intel Xeon 6-processorfamilie kan Supermicro geoptimaliseerde oplossingen leveren met superieure prestaties en efficiëntie voor elke workload en op elke schaal. Om de time-to-solution voor klanten te versnellen, biedt Supermicro gekwalificeerde klanten vroege toegang tot de nieuwe systemen, via Supermicro's Early Ship-programma, en gratis externe toegang voor testen en validatie via het JumpStart Program.

New Supermicro X14 Servers with Intel Xeon 6

"Supermicro leidt de industrie in het ontwerpen en leveren van een breed scala aan geoptimaliseerde applicatie-oplossingen, en onze nieuwe X14-systemen met de aankomende Intel Xeon 6-processors betekenen een uitbreiding van ons nu al brede aanbod," zegt Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "Wij hebben een productiecapaciteit van 5.000 racks per maand wereldwijd, waaronder 1.350 vloeistofgekoelde 100 kW racks, en een doorlooptijd van slechts 2 weken. Dit maakt Supermicro ongeëvenaard in zijn vermogen om voor zijn klanten volledig op maat gemaakte, workload-geoptimaliseerde rack-scale oplossingen te ontwerpen, te bouwen, te valideren en te leveren, inclusief de meest geavanceerde AI-hardware die vandaag beschikbaar is."

Met de nieuwe rack-scale X14-systemen van Supermicro kan het gedeelde Intel-platform voordelig worden ingezet, met compatibele sockets voor de Intel Xeon 6-processor en een uniforme architectuur. De nieuwe processor-portfolio zal verkrijgbaar zijn met Efficient-core (E-core) SKU's die de prestaties per watt verhogen voor cloud-, netwerk-, analyse- en scale-out workloads, en Performance-core (P-core) SKU's die de prestaties per watt verhogen voor AI-, HPC-, opslag- en edge-workloads. De komende processors beschikken verder over ingebouwde Intel Accelerator Engines met extra ondersteuning voor FP16 op Intel Advanced Matrix Extensions. Nieuwe Supermicro X14-systemen ondersteunen tot 576 cores per node, evenals PCIe 5.0, CXL 2.0 voor alle apparaattypen, NVMe-opslag en de meest recente GPU-accelerators. Dit vermindert enorm de tijden voor gebruikers die AI-workload-applicaties uitvoeren.

Klanten kunnen gebruik maken van de Intel Xeon 6-processors met Efficient-cores en Performance-cores in een groot aantal Supermicro X14-servers, inclusief een minimaal softwareherontwerp en nieuwe voordelen voor de serverarchitectuur.

"Intel is opnieuw koploper in innovatie in de industrie en is blij met dit aanbod van grotere keuze en flexibiliteit via Intel Xeon 6 CPU's met E-cores en P-cores," zegt Ryan Tabrah, VP van de Intel Xeon 6-productlijn bij Intel. "Deze CPU's bieden twee uniek geoptimaliseerde microarchitecturen in een gemeenschappelijk platformontwerp met een gedeelde softwarestack. Dit levert voor klanten de hoogste waarde op voor hun uiteenlopende workloadbehoeften, ongeacht de branche of het toepassingsmodel op locatie, in de cloud of aan de rand. Ons sterke partnerschap met Supermicro zal erbij helpen dat klanten van deze nieuwe generatie processors kunnen profiteren."

Voorafgaand aan de lancering, stelt Supermicro nieuwe X14-systemen, aangedreven door de Intel® Xeon® 6-processor, beschikbaar voor gekwalificeerde klanten via zijn JumpStart en Early Ship-programma's om workloads te valideren.

Het Supermicro-portfolio van X14-systemen is prestatiegericht en energiezuinig, bevat verbeterde beheerbaarheid en beveiliging, ondersteunt open industriestandaarden en is geoptimaliseerd voor rack-scale.

Vloeistofkoeling en rack-scale integratie om geoptimaliseerde oplossingen voor toepassingen van elke omvang te bouwen. Supermicro biedt complete ontwerp-, bouw-, validatie- en leveringsservices, van een enkel rack tot een compleet datacentercluster. Daarnaast is er een all-in oplossing voor vloeistofkoeling direct bij Supermicro verkrijgbaar, die het totale elektriciteitsverbruik van datacenters verlaagt.

Systemen zijn workload-geoptimaliseerd voor maximale prestaties en efficiëntie, waarbij het Supermicro X14-platform ondersteuning biedt voor de nieuwste generatie GPU's, DPU's, DDR5-geheugen, PCIe 5.0, Gen5 NVMe-opslag en CXL 2.0.

Energiezuinig om de operationele uitgaven van datacenters te verlagen met ondersteuning voor free-air of direct-to-chip-vloeistofkoeling. Supermicro X14-systemen zijn ontworpen om te werken in datacenteromgevingen met hoge temperaturen tot 40 °C (104 °F), waardoor de koelingskosten worden verlaagd. Systemen ondersteunen ook meerdere luchtstroomkoelingszones voor maximale CPU- en GPU-prestaties, aangedreven door intern ontworpen Titanium-level voedingen voor verbeterde operationele efficiëntie.

Verbeterde beveiliging met het NIST 800-193 compliant hardwareplatform Root of Trust (RoT) op elke servernode en tweede generatie Silicon RoT ontworpen om industriestandaarden te integreren. Supermicro's op open industrienormen gebaseerde attestatie/leveringsketengarantie van de moederbordfabricage via de serverproductie tot aan de klant, waarbij de integriteit van elk onderdeel en elke firmware cryptografisch wordt gewaarborgd met behulp van ondertekende certificaten en een veilige apparaatidentiteit. Run-time BMC-beschermingen monitoren continu bedreigingen en leveren meldingsdiensten, met beschikbare hardware TPM's voor extra mogelijkheden en metingen die nodig zijn om systemen in veilige omgevingen te draaien.

Verbeterde beheerbaarheid omvat afstandsmanagement op basis van industriestandaarden en veilige Redfish API's. Deze uitgebreide softwaresuite zorgt voor rackbeheer op schaal voor IT-infrastructuuroplossingen die van core tot rand worden ingezet, samen met geïntegreerde en geverifieerde oplossingen met standaardhardware en -firmware van derden voor de beste out-of-the-box-ervaring voor IT-beheerders.

Supermicro zet zich in voor de ondersteuning van open industriestandaarden, inclusief EDSFF E1.S en E3.S-opslagschijven, Data Center Modular Hardware System (DC-MHS)-architecturen, OCP 3.0-compliant Advanced IO module (AIOM)-kaarten voor een bandbreedte van tot 400 Gbps, gebaseerd op PCIe 5.0, OCP Open Accelerator Module universele basisbordontwerpen voor het GPU-complex, Open ORV3-compatibele DC-aangedreven rack-busbar en Open BMC.

Het Supermicro X14-portfolio omvat het volgende:

GPU-servers met PCIe GPU's - Systemen met ondersteuning voor geavanceerde accelerators om zowel enorme prestatieverbeteringen als kostenbesparingen te realiseren. Deze systemen zijn ontworpen voor HPC, AI/ML, rendering en VDI-workloads.

Universele GPU-servers - Open, modulaire, op standaarden gebaseerde servers die superieure prestaties en onderhoudsgemak bieden met GPU-opties, waaronder de nieuwste PCIe-, OAM- en NVIDIA SXM-technologieën.



SuperBlade® - Supermicro's krachtige, energiezuinige multi-node platform met optimale dichtheid aangepast voor AI, Data Analytics, HPC, Cloud en Enterprise workloads. De Supermicro SuperBlade heeft de hoogste rack-level core-dichtheid in de industrie - 120 SuperBlade nodes per rack kunnen tot 34.560 CPU cores bevatten.

Petascale opslag - Toonaangevende opslagdichtheid en prestaties met EDSFF E1.S en E3.S-schijven, met ongekende capaciteit en prestaties in een enkel 1U of 2U-chassis. Nieuwe Petascale opslagsystemen zullen ook een DC-MHS-architectuur hebben.

Hyper - Rackgemonteerde servers met topprestaties zijn gebouwd om de meest veeleisende workloads te beheersen, naast de opslag- en I/O-flexibiliteit die een oplossing op maat biedt en inspeelt op een breed scala aan toepassingsebehoefen.

CloudDC - Alles-in-één platform voor clouddatacenters, gebaseerd op het OCP Data Center Modular Hardware System (DC-MHS) met flexibele I/O- en opslagconfiguraties en dual AIOM-slots (PCIe 5.0; compatibel met OCP 3.0) voor maximale gegevensdoorvoer.

BigTwin® - 2U 2-node of 4-node-platform met superieure dichtheid, prestaties en onderhoudsgemak met dual processors per node en hot-swappable gereedschapsloos ontwerp. Deze systemen zijn ideaal voor cloud-, opslag- en media-workloads.

GrandTwin® - Speciaal gebouwd voor single-processor prestaties en geheugendichtheid, met front (cold aisle) hot-swappable nodes en front óf rear I/O voor eenvoudiger onderhoud.

Hyper-E - Levert de kracht en flexibiliteit van het paradepaardje van onze Hyper-familie, optimaal voor gebruik in randomgevingen. Edge-vriendelijke kenmerken zijn onder andere een chassis met weinig diepte en front I/O, die de Hyper-E geschikt maken voor edge-datacenters en telco-kasten.

Edge Servers - Verwerkingskracht met hoge dichtheid in compacte vormfactoren geoptimaliseerd voor installatie in telco-kasten en edge-datacenters. Optionele DC-voedingsconfiguraties en verbeterde bedrijfstemperaturen tot 55 °C (131°F).

Enterprise Storage - Geoptimaliseerd voor grootschalige objectopslag-workloads, gebruikmakend van 3,5" draaiende media voor hoge dichtheid en uitzonderlijke TCO (Total Cost of Ownership). Configuraties met voorlader en bovenlader bieden eenvoudige toegang tot de aandrijvingen, terwijl beugels zonder gereedschap het onderhoud vereenvoudigen.

WIO - Biedt een breed scala aan I/O-opties om zeer geoptimaliseerde systemen te leveren voor specifieke bedrijfsvereisten.



Mainstream - Kosteneffectieve dual-processorplatforms voor routine enterprise-workloads.

Werkstations - Supermicro X14-werkstations leveren datacenterprestaties in draagbare vorm onder het bureau en zijn ideaal voor AI, 3D-ontwerp en media & entertainment workloads in kantoren, onderzoekslaboratoria en veldkantoren.

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van allesomvattende IT-oplossingen met toepassingsoptimalisatie. Supermicro is opgericht en gevestigd in San Jose, Californië. Het bedrijf streeft ernaar om first-to-market innovatie te leveren voor Enterprise-, Cloud-, AI- en 5G Telco/Edge IT-infrastructuur. Wij vormen ons om tot leverancier van totale IT-oplossingen met server-, AI-, opslag-, IoT- en switchsystemen, software en diensten, en leveren daarbij geavanceerde high-volume moederbord-, voedings- en behuizingsproducten. De producten worden intern ontworpen en vervaardigd (in de VS, Taiwan en Nederland), waarbij gebruik wordt gemaakt van wereldwijde activiteiten voor schaalvergroting en efficiëntie, en ze worden geoptimaliseerd om de TCO te verbeteren en de milieu-impact te beperken (Green Computing). Met het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® kunnen klanten hun exacte workload en toepassing optimaliseren door te kiezen uit een brede reeks systemen die zijn opgebouwd uit onze flexibele en herbruikbare bouwstenen die een uitgebreide reeks vormfactoren, processoren, geheugen, GPU's, opslag, netwerken, stroom en koeloplossingen (geklimatiseerde, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling) ondersteunen.

